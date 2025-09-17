«Νέες εξετάσεις αποδεικνύουν ότι ο Αλεξέι Ναβάλνι δηλητηριάστηκε», δηλώνει η χήρα του Γιούλια

Ο Αλεξέι Ναβάλνι και η σύζυγός του Γιούλια σε αίθουσα του δικαστηρίου της περιφέρειας Λιουμπλίνσκι στη Μόσχα το 2015

Σε νέο βίντεο στο YouTube, η Γιούλια Ναβάλναγια παρουσίασε λεπτομερώς τις τελευταίες στιγμές του συζύγου της, Αλεξέι Ναβάλνι, πριν από τον θάνατό του σε σωφρονιστική αποικία στη Ρωσία.

Θυμήθηκε το τελευταίο σημείωμα που έλαβε από εκείνον, μία ημέρα πριν πεθάνει, και περιέγραψε τις τελευταίες μέρες κράτησής του, τονίζοντας την αδράνεια των αρχών απέναντι στα πρώτα του παράπονα για ενοχλήσεις στην υγεία του. Στο ίδιο βίντεο έδειξε φωτογραφίες από το κελί στο οποίο κατέρρευσε.

Η Ναβάλναγια αποκάλυψε ότι «τον Φεβρουάριο του 2024 καταφέραμε να εξασφαλίσουμε και να στείλουμε με ασφάλεια βιολογικά δείγματα του Αλεξέι στο εξωτερικό» και ότι «εργαστήρια σε τουλάχιστον δύο χώρες τα εξέτασαν ανεξάρτητα». Σύμφωνα με την ίδια, «εργαστήρια σε δύο διαφορετικές χώρες κατέληξαν ανεξάρτητα στο συμπέρασμα ότι ο Αλεξέι δολοφονήθηκε· συγκεκριμένα, δηλητηριάστηκε». Ζήτησε, μάλιστα, από τα εργαστήρια να δημοσιοποιήσουν τα αποτελέσματά τους.

«Δηλώνω ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι υπεύθυνος για τη δολοφονία του συζύγου μου, Αλεξέι Ναβάλνι», υπογράμμισε. Και πρόσθεσε: «Σταματήστε να κατευνάζετε τον Πούτιν με πολιτικές σκοπιμότητες. Δεν μπορεί να εξευμενιστεί. Όσο τηρείται σιωπή, εκείνος δεν σταματά».

