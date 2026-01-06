Eurovision 2026 - Εθνικός τελικός: Τα «παρατράγουδα», οι παλιοί γνώριμοι και όσοι έμειναν εκτός

Από το βράδυ της Κυριακής, όπου ανακοινώθηκαν οι 28 υποψηφιότητες για την ελληνική εκπροσώπηση στη Eurovision μέσα από την εκπομπή της ΕΡΤ1 «Sing for Greece 2026», οι καλλιτέχνες δεν σταματούν να σχολιάζονται και να απασχολούν.

Οι τραγουδιστές, ένας από τους οποίους θα πάρει το εισιτήριο για τον διαγωνισμό της Βιέννης, θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό στους δύο ημιτελικούς, που θα πραγματοποιηθούν τον Φλεβάρη.

Στον Α’ ημιτελικό θα διαγωνιστούν οι:

«The other side», Alexandra Sieti «Drop It», THE Astrolabe «Aphrodite», Desi G «Ferto», Ακύλας «Parea», Evangelia «2nd Chance», Παναγιώτης Τσακαλάκος «Slipping Away», Niya «Χάνομαι», Marseaux «Άλμα», Rosanna Mailan «Europa», STEFI «The Songwriter», Revery «Chaos», Dinamiss «YOU & I», STYLIANOS «Χίλια Κομμάτια», Spheyiaa

Στον Β’ ημιτελικό θα διαγωνιστούν οι:

«AGAPI», RIKKI «Back in the game», GARVIN «Labyrinth», Mikay «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα «mad about it», D3lta «Αστείο», ZAF «No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ «You Are The Fire», Stella Kay «Anatello», TIANORA «Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia «Set Everything On Fire», BASILICA «Dark Side of the Moon», good job Nicky «Bulletproof», KOZA MOSTRA «SABOTAGE!», leroybroughtflowers

Οι χρήστες του X δεν σταματούν να σχολιάζουν, βγάζοντας τους δικούς τους νικητές και βάζοντας φωτιά με τις ατάκες τους!

Οι παλιοί γνώριμοι και όσοι ξεχωρίζουν

Στις παραπάνω υποψηφιότητες συναντάμε και κάποιους γνώριμους τόσο της Eurovision, όσο και του κοινού. Το συγκρότημα KOZA MOSTRΑ, που δίνει και φέτος το παρών στον εθνικό τελικό, συνδυάζει Rock, Ska Metal και Punk με την ελληνική παραδοσιακή μουσική, έχοντας κατακτήσει τις διεθνείς σκηνές από το 2012. Το 2013 εκπροσώπησαν την Ελλάδα στη Eurovision, μαζί με τον Αγάθωνα Ιακωβίδη και το τραγούδι «Alcohol Is Free», καταλαμβάνοντας την 6η θέση. Από το 2013 έως το 2017, έδωσαν συναυλίες σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο και εδραιώθηκαν ως το απόλυτο party band των φεστιβάλ, ενώ μέχρι το 2020 πραγματοποίησαν περιοδείες σε όλη την Ευρώπη με γνωστούς καλλιτέχνες, όπως τους Iron Maiden, Judas Priest, Gogol Bordello.

Από τα πρόσωπα που προκάλεσαν αίσθηση είναι ο Good Job Nicky. Ο Νικόλας Βαρθακούρης ή αλλιώς Good Job Nicky έχοντας πατέρα τον μοναδικό Γιάννη Πάριο, γεννήθηκε με τη μουσική στο αίμα του. Μεγαλώνοντας εκδήλωσε το ταλέντο του και άρχισε να κυκλοφορεί τα δικά του τραγούδια και αμέσως εντυπωσίασε σπάζοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, καθιστώντας τον μοναδικό στο είδος του. Έχει γράψει τραγούδια για σπουδαίους καλλιτέχνες και έχει πραγματοποιήσει sold out εμφανίσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό, ενώ έχει συμπράξει με τον Γιάννη Αντετοκούμπο για το φιλανθρωπικό κίνημα GiantHeart.

Η Marseaux αποτελεί ένα αναμφισβήτητο pop φαινόμενο. Ανήκει στην οικογένεια της Minos EMI/Universal και τα τραγούδια της έχουν σκαρφαλώσει στην κορυφή του YouTube και ξεπερνούν τα 10 εκατομμύρια streams. Το τελευταίο της hit «Τρέλανε μας» έχει γίνει το απόλυτο viral ενώ το 2021 αποτέλεσε τη νεότερη Ελληνίδα τραγουδίστρια που μπήκε σε Billboard στην Time Square. Η Marseaux εντυπωσιάζει με την σκηνική της παρουσία και αποδεικνύει γιατί θεωρείται μια από τις πιο εκρηκτικές performers. Το τραγούδι της για την διεκδίκηση της εκπροσώπησης της χώρας μας το έχει επιμεληθεί ο hit-maker Solmeister που μαζί με την Marseaux αποτελούν το πιο αχτύπητο δίδυμο!

Η Evangelia είναι πολυπλατινένια Ελληνοαμερικανίδα τραγουδίστρια, γνωστή για τα δίγλωσσα φωνητικά της και το ξεχωριστό μείγμα ελληνικών παραδοσιακών οργάνων και σύγχρονης ποπ μουσικής. Έχει εμφανιστεί σε πάνω από 100.000 κόσμου σε μεγάλα φεστιβάλ σε Ευρώπη και ΗΠΑ. Φέτος, είναι η 2η φορά που λαμβάνει μέρος στην διεκδίκηση της εκπροσώπησης της χώρας μας στον διαγωνισμό της Eurovision με ένα τραγούδι που έχει δημιουργηθεί τόσο από Έλληνες όσο και από διεθνείς παραγωγούς. Η Ευαγγελία βρίσκεται σταθερά σε ανοδική πορεία, ανήκοντας στη Golden Records και τη Minos EMI/Universal. Ενώ ήταν η πρώτη Ελληνίδα που επιλέχθηκε ως διεθνής πρέσβειρα του Spotify EQUAL.

Όσοι έμειναν εκτός εθνικού τελικού

Ο αριθμός των υποψηφιοτήτων, που κατατέθηκαν, ήταν πολύ μεγαλύτερος, για την ακρίβεια έφτανε τον αριθμό 264. Πολλές συμμετοχές δεν προκρίθηκαν για την επόμενη φάση, μερικές από τις οποίες αναγνωρίσιμων προσώπων.

Στη λίστα των συμμετοχών, που φέρονται να έμειναν εκτός, σύμφωνα με το «Breakfast@STAR», περιλαμβάνονται οι: Τζένη Γεωργιάδη («Γεια μας»), Γεωργία Τσετσώνη («Tinny Crown»), Ίντρα Κέιν («Sign»), Νικόλας Χρηστίδης & Παύλος Φράγκος («Break the Silence»), Σταύρος Πηλιχός («Stay»), Άαρον Σίμπλεϊ («Hollow»), Μαργαρίτα Σταμούλη («Nostalgia»), Γιάννης Βασιλώττος («Ράγισα»), Μαριέττα Βασιλάκη («Έλα στον χορό μου»), Διονύσιος Κωστής («Wake Me Up»), Τζοάν («Brand New»), Δημήτρης Κοψής, Νικ Άρπιντ («Reality»), Νικόλ («Alibi») και οι Δραπέτες Μπαντ.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι ανάμεσα στα ονόματα που δεν προχώρησαν στη διαδικασία συγκαταλέγονται και οι Νίκος Γκάνος και Κλέιντι, Ξανόβα Ξαν, Μαυρίκιος Μαυρικίου, Βίλλυ Ραζή, Στέλλα Γεωργιάδου, Πέννυ Μπαλτατζή, Τάνια Μπρεάζου, Νίνα Λοτσάρη, Ορσάλιος, Αντρέας Χαμπίμπι & Αούρα και Φανή Μελεμένη.

