Κυβέρνηση για επέμβαση στη Βενεζουέλα: Η αντιπολίτευση βάζει πλάτη σε έναν στυγνό δικτάτορα

Από το Μέγαρο Μαξίμου κάνουν λόγο για σκόπιμη παρερμηνεία των δηλώσεων Μητσοτάκη και σημειώνουν ότι η δήλωση της Ελλάδας όπως εκφωνήθηκε χθες από τον κ. Ιωάννη Σταματέκο, αν. Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη είναι ταυτόσημη με τα όσα ανέφερε ο Έλληνας πρωθυπουργός και δεν έχει ουδεμία σχέση με τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης.

Τα βασικά σημεία της δήλωσης του κ. Σταματέκου έχουν ως εξής:

*Η Ελλάδα επαναλαμβάνει ότι ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πρέπει πάντοτε να γίνονται σεβαστά.*

*Η Ελλάδα πιστεύει ακράδαντα ότι ο διάλογος και η διπλωματία αποτελούν τα μόνα βιώσιμα μέσα για μια ειρηνική μετάβαση και μια διαρκή επίλυση της κρίσης*. Συμμεριζόμαστε την έκκληση του Γενικού Γραμματέα και ενθαρρύνουμε όλους τους παράγοντες στη Βενεζουέλα να εμπλακούν σε έναν ουσιαστικό και χωρίς αποκλεισμούς διάλογο, με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δημοκρατικών αρχών και του κράτους δικαίου.*

*Εδώ και καιρό έχουμε καταστήσει σαφές ότι ο Νικολάς Μαδούρο – ένας παράνομος πρόεδρος – στερείται νομιμοποίησης ως προς την αξίωσή του στην εξουσία*. Η Ελλάδα δεν έχει αναγνωρίσει τα αποτελέσματα των νοθευμένων εκλογών της 28ης Ιουλίου 2024 και έχει πάντοτε υποστηρίξει πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην επίτευξη μιας δημοκρατικής λύσης για τη Βενεζουέλα.

*Στεκόμαστε σταθερά στο πλευρό του λαού της Βενεζουέλας στην επιδίωξή του για ένα δημοκρατικό μέλλον και εκφράζουμε την ελπίδα ότι τα πρόσφατα γεγονότα θα συμβάλουν προς αυτή την κατεύθυνση*. Οι φωνές όλων των Βενεζουελάνων πρέπει να ακουστούν και αξίζουν μια διακυβέρνηση που να αντανακλά τη βούλησή τους μέσω ειρηνικών και χωρίς αποκλεισμούς πολιτικών διαδικασιών.

*Η Ελλάδα είναι έτοιμη να υποστηρίξει όλες τις περιφερειακές και διεθνείς προσπάθειες που αποσκοπούν στην ειρηνική επίλυση της κρίσης, σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο*.

Η παραπάνω επίσημη δήλωση της Ελλάδας στο ΣΑΗΕ είναι και η καλύτερη απάντηση σε όσους έσπευσαν να παρερμηνεύσουν τη δήλωση του Πρωθυπουργού, αναφέρει το Μέγαρο Μαξίμου και συμπληρώνει ότι: το συμπέρασμα που μπορεί να βγει από τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και κάποιων δημοσιολογούντων, είναι πόσο επικίνδυνοι μπορεί να γίνουν κάποιοι στο πλαίσιο του «αντιπολιτευτικού οίστρου» τους.

Κυβερνητικές πηγές τονίζουν ότι ο πρωθυπουργός ουδέποτε αμφισβήτησε το αυτονόητο και δεδομένο για τη χώρα μας, της απόλυτης ταύτισής μας με το διεθνές δίκαιο και τονίζουν ότι η αντιπολίτευση στην Ελλάδα κινείται σε επικίνδυνα μονοπάτια:

«Επικίνδυνη δεν ήταν σε καμία περίπτωση ούτε η δήλωση αυτή ούτε η αποστροφή μέσα σε αυτή τη δήλωση. Επικίνδυνοι είναι όλοι εκείνοι που προσπαθούν να πιαστούν από το οτιδήποτε, ναοτι παρερμηνεύσουν τα πάντα, όχι για να κάνουν κακό στην Κυβέρνηση, αλλά στη χώρα».

«Καμία σχέση η Βενεζουέλα με Ουκρανία και Κύπρο»

Για την σύγκριση που επιχειρούν ορισμένοι μεταξυ Βενεζουέλας με Κύπρο ή με Ουκρανία, από την κυβέρνηση απαντούν: «Δεν είναι δυνατόν να συγκρίνουμε την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, δηλαδή σε μία χώρα με μία κυβέρνηση νόμιμα εκλεγμένη, διεθνώς αναγνωρισμένη όπως είναι η Ουκρανία, με μία συγκεκριμένη επιχείρηση κατά ενός δικτάτορα, το καθεστώς του οποίου δεν αναγνωρίζει η Ελλάδα και η Ευρώπη.

Κόμματα, ηθελημένα ή άθελά τους «βάζουν πλάτη» σε έναν στυγνό δικτάτορα, στο πλαίσιο της προσπάθειάς τους να κάνουν αντιπολίτευση».

Γαλάζια στελέχη θυμίζουν μάλιστα το παρελθόν του Μαδούρο υπογραμμίζοντας ότι:

«Ο Μαδούρο το 2024, τον Ιούλιο, έκανε εκλογές και ενώ πήρε η αντιπολίτευση 67% και ο Μαδούρο 30%, ο Μαδούρο παρέμεινε στο τιμόνι της χώρας του. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, υπάρχουν 863 πολιτικοί κρατούμενοι από το καθεστώς Μαδούρο, 176 είναι στρατιωτικοί, τουλάχιστον 150 πολίτες έχουν δολοφονηθεί από τις δυνάμεις ασφαλείας. Και αυτή η κατάσταση συγκρίνεται από κάποιους με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία ή την εισβολή στην Κύπρο από την Τουρκία πριν από 51 χρόνια.

Η εξωτερική πολιτική υπαγορεύεται από το εθνικό συμφέρον και όχι από ιδεοληψίες. Οι στρατηγικές συμμαχίες μιας χώρας είναι ύψιστης σημασίας ως προς την εξυπηρέτηση των εθνικών σκοπών, χωρίς αυτό να σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι η Ελλάδα βάζει σε δεύτερη μοίρα το διεθνές δίκαιο. Αλλά όταν συγκρίνεις μήλα με πορτοκάλια τότε κάνεις κακό στην ίδια σου τη χώρα».

Στο στόχαστρο του Μαξίμου ο Τσίπρας

Από το Μέγαρο Μαξίμου εξαπολύουν επίθεση και προς τον κ. Τσίπρα λέγοντας ότι «ήταν Πρωθυπουργός στην Ελλάδα σε μια εδραιωμένη Δημοκρατία και υπουργός του, ο κύριος Παππάς, μαζί με έναν δικηγόρο ειδικό στις offshore, έκανε πήγαινε - έλα ταξίδια στη Βενεζουέλα. Οι σχέσεις της τότε κυβέρνησης της χώρας μας με το καθεστώς αυτό, το καθεστώς των 150 τουλάχιστον νεκρών και των 863 πολιτικών κρατούμενων, ήταν στενότατες.

Η Ελλάδα είχε για περίπου πέντε χρόνια μια κυβέρνηση που ήταν χέρι-χέρι με ένα στυγνό καθεστώς. Είχε μάλιστα προβεί και σε συγκάλυψη του πρέσβη της Βενεζουέλας μετά από καταγγελίες γυναικών για πολύ σοβαρά αδικήματα παρενόχλησης».

Υπογραμμίζουν μάλιστα ότι ο κ. Τσίπρας θα έπρεπε να είναι ο τελευταίος που δικαιούται να ομιλεί διότι «επί των ημερών της κυβέρνησής του έχουν συμβεί όλα αυτά - δεν είναι μόνο τα ταξίδια, είναι μια σειρά από δεδομένα τα οποία είχαν βγει στη δημοσιότητα: Υπήρχε και ο «αχυράνθρωπος» του Μαδούρο στην Ελλάδα την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, Άλεξ Σάαμπ Μοράν, για τον οποίο όπως έγραφαν τα τότε δημοσιεύματα, είχε βρεθεί στην Ελλάδα τουλάχιστον δύο φορές. Υπήρξαν τα ταξίδια των υπουργών με τους δικηγόρους, υπήρξε η συγκάλυψη του πρέσβη, υπήρξαν ανοιχτές δηλώσεις στήριξης υπέρ του Μαδούρο, από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Και τώρα, ούτε ο κύριος Τσίπρας ούτε οι σύντροφοί του που τους έβαλε στον εξώστη, δεν βρήκαν μία λέξη έστω και τώρα να πουν «Κάναμε λάθος εμείς που στηρίζαμε αυτό το απάνθρωπο καθεστώς».

Επίσης, όταν πέφτουν τα καθεστώτα, δημιουργείται μια πολύ θετική συνθήκη. Ανοίγουν τα στόματα και μαθαίνονται αλήθειες που ήταν γνωστές σε κάποιους αλλά δεν ήταν ευρέως γνωστές».

Ταυτόχρονα από το Μέγαρο Μαξίμου αφήνουν αιχμές και για την χρηματοδότηση του ΣΥΡΙΖΑ από το καθεστώς Μαδούρο σημειώνοντας:

«Μία από τις αλήθειες που ελπίζουμε να γίνει παγκοσμίως γνωστή είναι ποια κόμματα είχαν την οποιαδήποτε σχέση ακόμα και οικονομική σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα, με το καθεστώς αυτό. Σημειώνουμε ότι η παράνομη χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων είναι ένα πολύ σοβαρό ποινικό αδίκημα».

