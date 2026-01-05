Η Ελλάδα στο συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: «Να τηρείται πάντα ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών»

Δήλωση της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα

Newsbomb

Η Ελλάδα στο συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: «Να τηρείται πάντα ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών»

Το Συμβούλιο Ασφαλείας συνεδριάζει τη Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2026, στην έδρα του ΟΗΕ. 

AP
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το απόγευμα της Δευτέρας (05/01) κ. Ιωάννης Σταματέκος, Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη, ρωτήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας για τη θέση της Ελλάδας σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα.

Ο κ. Σταματέκος ανέφερε ότι «η Ελλάδα παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τις εξελίξεις στη χώρα και ζήτησε από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να επιδείξουν μέγιστη αυτοσυγκράτηση, αποφεύγοντας ενέργειες που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν την κρίση ή να υπονομεύσουν τις προοπτικές για ειρήνη και σταθερότητα».

Επιπλέον, τόνισε ότι η χώρα θεωρεί «απαραίτητο να τηρούνται πάντα ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών και το Διεθνές Δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και υπενθύμισε την υποχρέωση όλων των μερών να προστατεύουν τους αμάχους, ιδιαίτερα σε περιόδους έντασης».

Ο κ. Σταματέκος υπογράμμισε επίσης ότι «η Ελλάδα συμμερίζεται τη σημασία της καταπολέμησης του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος και της διακίνησης ναρκωτικών, που αποτελούν σοβαρή απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια, και τόνισε ότι αυτές οι προσπάθειες πρέπει να γίνονται μέσα από συνεργασία και με πλήρη σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου».

Αναφερόμενος στον Νικολά Μαδούρο ανέφερε: «Εδώ και καιρό έχουμε καταστήσει σαφές ότι ο Νικολάς Μαδούρο – ένας παράνομος πρόεδρος – στερείται νομιμοποίησης ως προς την αξίωσή του στην εξουσία. Η Ελλάδα δεν έχει αναγνωρίσει τα αποτελέσματα των νοθευμένων εκλογών της 28ης Ιουλίου 2024 και έχει πάντοτε υποστηρίξει πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην επίτευξη μιας δημοκρατικής λύσης για τη Βενεζουέλα».

Ολόκληρη η δήλωση της Ελλάδας

«Κύριε Πρόεδρε,

Η Ελλάδα παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα.

Καλούμε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση και να αποφύγουν οποιαδήποτε ενέργεια θα μπορούσε να επιδεινώσει την κρίση ή να υπονομεύσει τις προοπτικές για ειρήνη και σταθερότητα.

Η Ελλάδα επαναλαμβάνει ότι ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών και το Διεθνές Δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του Δικαίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πρέπει να γίνονται πάντοτε σεβαστά. Υπενθυμίζουμε επίσης την υποχρέωση όλων των μερών να προστατεύουν τους αμάχους, ιδίως σε περιόδους αυξημένων εντάσεων.

Η Ελλάδα συμμερίζεται την προτεραιότητα της καταπολέμησης του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος και της διακίνησης ναρκωτικών, οι οποίες αποτελούν σημαντική απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια. Επαναλαμβάνουμε ότι αυτές οι προκλήσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται μέσω διαρκούς συνεργασίας και πάντοτε με πλήρη σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου.

Κύριε Πρόεδρε,

Η Ελλάδα πιστεύει ακράδαντα ότι ο διάλογος και η διπλωματία αποτελούν τα μόνα βιώσιμα εργαλεία για μια ειρηνική μετάβαση και μια βιώσιμη επίλυση της κρίσης. Συντασσόμαστε με τον Γενικό Γραμματέα στην ενθάρρυνση όλων των εμπλεκομένων στη Βενεζουέλα να συμμετάσχουν σε έναν χωρίς αποκλεισμούς και ουσιαστικό διάλογο, με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δημοκρατικών αρχών και του κράτους δικαίου.

Έχουμε από καιρό καταστήσει σαφές ότι η εξουσία του Nicolas Maduro – ενός μη νομιμοποιημένου προέδρου – στερείται νομιμοποίησης. Η Ελλάδα δεν έχει αναγνωρίσει τα αποτελέσματα των νοθευμένων εκλογών της 28ης Ιουλίου 2024 και πάντα υποστήριζε πρωτοβουλίες που αποσκοπούσαν στην επίτευξη μιας δημοκρατικής λύσης για τη Βενεζουέλα.

Στεκόμαστε σταθερά στο πλευρό του λαού της Βενεζουέλας στην επιδίωξή του για ένα δημοκρατικό μέλλον και εκφράζουμε την ελπίδα ότι τα πρόσφατα γεγονότα θα οδηγήσουν σε αυτό το αποτέλεσμα. Η φωνή του λαού της Βενεζουέλας πρέπει να ακουστεί και αξίζουν μια διακυβέρνηση που να αντικατοπτρίζει πραγματικά τη βούλησή τους μέσω ειρηνικών και συμπεριληπτικών πολιτικών διαδικασιών. Σε αυτό το πνεύμα, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε κάθε προσπάθεια που αποσκοπεί σε μια ειρηνική μετάβαση που θα προκύψει από διαπραγμάτευση και η οποία θα διασφαλίζει τον πλήρη σεβασμό της βούλησης του λαού της Βενεζουέλας.

Η Ελλάδα είναι έτοιμη να στηρίξει κάθε περιφερειακή και διεθνή πρωτοβουλία που στοχεύει στην ειρηνική επίλυση της κρίσης, σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το Διεθνές Δίκαιο.

Σας ευχαριστώ».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:50ΚΟΣΜΟΣ

Φινλανδία: Βίντεο από το ρεσάλτο των ειδικών δυνάμεων σε πλοίο ύποπτο για δολιοφθορά

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Σε πέντε ημέρες θα έμπαινε ξανά στο στούντιο για τη νέα εκπομπή του στον ΑΝΤ1

20:35ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία αντιδρά έντονα στον ρωσικό ισχυρισμό για απαγωγή του καγκελάριου Μερτς

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Διασωληνωμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο πεζός που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο – Αναζητείται ο οδηγός

20:28ΕΛΛΑΔΑ

Το ελληνικό FIR στο «σκοτάδι»: Στα «χαρτιά» η σύμβαση υπερσύγχρονου συστήματος επικοινωνιών

20:15ΚΟΣΜΟΣ

Γιος Νικολάς Μαδούρο: «Ο πατέρας μου έπεσε θύμα απαγωγής - Ζητώ διεθνή αλληλεγγύη»

20:10ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Εννέα άτομα εμπλέκονται στην υπόθεση του θανάτου ενός 31χρονου έπειτα από ξυλοδαρμό

20:07ΕΛΛΑΔΑ

AEGEAN: Πλήρης φροντίδα και αποζημιώσεις για τους επιβάτες μετά το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Η Κολομβία απειλεί ότι θα «πάρει τα όπλα» μετά τη νέα απειλή Τραμπ - «Θα απελευθερώσετε τον λαϊκό ιαγουάρο»

20:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Το χειρόγραφο σημείωμα της Μουρτζούκου από τον Κορυδαλλό: «Δεν πείραξα εγώ τον Παναγιώτη - Θα φανεί η αλήθεια»

20:02ΚΑΙΡΟΣ

Συναγερμός σε όλη τη Θράκη για την επερχόμενη κακοκαιρία: Κίνδυνοι, απαγορεύσεις και οδηγίες

20:02ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Το… ντόμινο με τον Ταϊρίκ Τζόουνς, φέρνει τον Καμπόκλο κοντά στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπακτος: Θρίλερ με τα νεκρά αδέλφια - Τι λέει η οικιακή βοηθός που εμφανίζεται μοναδική κληρονόμος

19:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε κάνουν «πρεμιέρα» - Πόσο θα διαρκέσουν

19:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ελλάδα στο συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: «Να τηρείται πάντα ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών»

19:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Δ. Γιαννακόπουλος: «Το ευρωπαϊκό θα το πάρουμε εμείς - Θα κατέβει να παίξει ο Ολυμπιακός;»

19:26ΚΟΣΜΟΣ

O Ερντογάν στηρίζει τον έκπτωτο πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο

19:22LIFESTYLE

Παύλος Ντε Γκρες: Οι εξωτικές Χριστουγεννιάτικες διακοπές στις Μπαχάμες

19:18ΚΟΣΜΟΣ

Μαδούρο στο Δικαστήριο της Νέας Υόρκης - «Είμαι αθώος και ακόμη πρόεδρος της Βενεζουέλας»

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Χάρι: Αναμένεται να Επαναφέρει την Ένοπλη Ασφάλειά του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:57ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Πότε και πού θα γίνει η κηδεία του – Η τελευταία επιθυμία του

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Τι έδειξε η ιατροδικαστική για τον θάνατο του 45χρονoυ πυροσβέστη που βρέθηκε στο όρος Μπέλες

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστιος καρχαρίας εμφανίζεται εκεί που δεν θα έπρεπε και προβληματίζει τους επιστήμονες

18:55ΕΛΛΑΔΑ

«Είναι σαμποτάζ κατά 99% - Άγνωστος πομπός στόχευσε την κεντρική κεραία της Αττικής, θα βρεθεί από πού», εκτιμά Ραδιοερασιτέχνης στο Newsbomb

12:08ΚΟΣΜΟΣ

Οι 471 ημέρες της Ρόμι Γκόνεν στην «κόλαση» της Χαμάς: «Φοβόμουν ότι είχα μείνει έγκυος» - Ισραηλινή πρώην όμηρος μίλησε για πρώτη φορά

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία για ζευγάρι Ελλήνων από την Κεφαλονιά στον Παναμά: Νεκρή η σύζυγος - Σε κρίσιμη κατάσταση ο άνδρας

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστια ιερογλυφικά στην Αίγυπτο ενδέχεται να αποτελούν το πρώτο κοσμικό μήνυμα της Ιστορίας

16:36ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με το θάνατο συμβολαιογράφου της Κεφαλονιάς σε ταξίδι στον Παναμά - Σε νοσοκομείο στο Παρίσι σε κρίσιμη κατάσταση ο σύζυγός της

03:16ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Η τάση του καιρού μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου – Σε ποιες περιοχές θα ρίξει «πολύ νερό»

20:02ΚΑΙΡΟΣ

Συναγερμός σε όλη τη Θράκη για την επερχόμενη κακοκαιρία: Κίνδυνοι, απαγορεύσεις και οδηγίες

13:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, AEK: Στη λίστα του Ριμπάλτα ο Μπέντζαμιν Ταχίροβιτς

19:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Δ. Γιαννακόπουλος: «Το ευρωπαϊκό θα το πάρουμε εμείς - Θα κατέβει να παίξει ο Ολυμπιακός;»

20:15ΚΟΣΜΟΣ

Γιος Νικολάς Μαδούρο: «Ο πατέρας μου έπεσε θύμα απαγωγής - Ζητώ διεθνή αλληλεγγύη»

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπακτος: Θρίλερ με τα νεκρά αδέλφια - Τι λέει η οικιακή βοηθός που εμφανίζεται μοναδική κληρονόμος

19:18ΚΟΣΜΟΣ

Μαδούρο στο Δικαστήριο της Νέας Υόρκης - «Είμαι αθώος και ακόμη πρόεδρος της Βενεζουέλας»

17:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τελεσίγραφο της κυβέρνησης στους αγρότες μέχρι την Τετάρτη: Αυτά είναι τα μέτρα και δεν υπάρχουν άλλα

18:02ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η δημοσιογράφος Λήδα Μοσχονά

19:22LIFESTYLE

Παύλος Ντε Γκρες: Οι εξωτικές Χριστουγεννιάτικες διακοπές στις Μπαχάμες

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικά μπλόκα: Ουρές ταλαιπωρίας στην εθνική Τριπόλεως - Κορίνθου, στο ύψος της Αρχαίας Νεμέας

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Σε πέντε ημέρες θα έμπαινε ξανά στο στούντιο για τη νέα εκπομπή του στον ΑΝΤ1

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ