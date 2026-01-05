Γιος Νικολάς Μαδούρο: «Ο πατέρας μου έπεσε θύμα απαγωγής - Ζητώ διεθνή αλληλεγγύη»

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο και ο γιος του Νικολά Μαδούρο Γκερά, σε μια τελική προεκλογική συγκέντρωση για τις περιφερειακές εκλογές, στο Καράκας της Βενεζουέλας, την Πέμπτη 22 Μαΐου 2025.

Ο Νικόλας Μαδούρο Γκερά, γιος του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικόλας Μαδούρο, δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο πατέρας του «έπεσε θύμα απαγωγής» από τις Ηνωμένες Πολιτείες και ζήτησε «διεθνή αλληλεγγύη» προς αυτόν, ώστε να μπορέσει να επιστρέψει στη χώρα της Νότιας Αμερικής, ενώ εξέφρασε την υποστήριξή του στην προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας.

Ο Μαδούρο Γκερά έκανε αυτές τις δηλώσεις κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας, που πραγματοποιήθηκε δύο ημέρες μετά τη σύλληψη του Μαδούρο και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες, σε μια στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στο Καράκας. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Μαδούρο Γκερά δήλωσε ότι η επιχείρηση παραβίασε την κυριαρχία της Βενεζουέλας και προειδοποίησε ότι κάτι παρόμοιο θα μπορούσε να συμβεί και σε άλλη χώρα.

«Καμία χώρα δεν είναι ασφαλής. Σήμερα είναι η Βενεζουέλα, αύριο μπορεί να είναι οποιαδήποτε χώρα που αρνείται να υποταχθεί. Αυτό δεν είναι ένα περιφερειακό πρόβλημα, είναι μια άμεση απειλή για την παγκόσμια σταθερότητα, για την ανθρωπότητα και για την κυριαρχική ισότητα των εθνών», είπε.

«Λαοί του κόσμου, σας λέω: η διεθνής αλληλεγγύη προς τον Νίκολας, την Σίλια και τη Βενεζουέλα δεν είναι μια προαιρετική πολιτική χειρονομία, είναι ηθικό και νομικό καθήκον. Η σιωπή μπροστά σε αυτές τις παραβιάσεις εμπλέκει όσους δεν μιλούν και αποδυναμώνει το διεθνές σύστημα που όλοι ισχυρίζονται ότι υπερασπίζονται», τόνισε.

«Η οικογένειά μου και εγώ διωκόμαστε», κατέληξε.

«Η πατρίδα είναι σε καλά χέρια, μπαμπά»

Παράλληλα όμως, ο Νικολάς Μαδούρο Γκέρα εξέφρασε την υποστήριξή του στην προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας.

Απευθυνόμενος στην Ντέλσι Ροδρίγκες, τόνισε πως έχει την «αμέριστη υποστήριξη» του στην «πολύ δύσκολη αποστολή» που έχει μπροστά της, διαβεβαιώνοντας πως ο πατέρας και η μητριά του «θα επιστρέψουν».

«Η πατρίδα είναι σε καλά χέρια, μπαμπά», δήλωσε ο γιος του Μαδούρο, εμφανώς συγκινημένος.