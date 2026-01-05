Η Κολομβία απειλεί ότι θα «πάρει τα όπλα» μετά τη νέα απειλή Τραμπ

Μετά την ιστορική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί πλέον και την Κολομβία. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε σε δημοσιογράφους μέσα στο Air Force One ότι τόσο η Βενεζουέλα όσο και η Κολομβία είναι «πολύ άρρωστες», ενώ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση στην Μπογκοτά διοικείται από «έναν άρρωστο άνθρωπο που του αρέσει να παράγει κοκαΐνη και να την πουλά στις Ηνωμένες Πολιτείες».

«Και δεν πρόκειται να το κάνει για πολύ ακόμη. Να είστε σίγουροι γι’ αυτό», πρόσθεσε ο Τραμπ, πριν αρνηθεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο αμερικανικής επιχείρησης στην Κολομβία.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γουστάβο Πέτρο αντέδρασε σήμερα μέσω της πλατφόρμας X στην εμφανή απειλή του Τραμπ, αναφερόμενος στο γεγονός ότι ο ίδιος είχε απαιτήσει «τη μεγαλύτερη κατάσχεση κοκαΐνης στην παγκόσμια ιστορία».

Πρόσθεσε: «Αν βομβαρδίσετε έστω και μία από αυτές τις ομάδες χωρίς επαρκείς πληροφορίες, θα σκοτώσετε πολλά παιδιά. Αν βομβαρδίσετε αγρότες, χιλιάδες αντάρτες θα επιστρέψουν στα βουνά.

Και αν συλλάβετε τον πρόεδρο που ένα μεγάλο μέρος του λαού μου θέλει και σέβεται, τότε θα απελευθερώσετε τον λαϊκό ιαγουάρο».

Ο Πέτρο συνέχισε λέγοντας: «Αν και δεν υπήρξα στρατιωτικός, γνωρίζω τον πόλεμο και την παρανομία».

«Έχω ορκιστεί να μην αγγίξω ξανά όπλο από τη Συμφωνία Ειρήνης του 1989, αλλά για την πατρίδα θα ξαναπάρω τα όπλα που δεν θέλω».

Ο Κολομβιανός πρόεδρος επικαλέστηκε επίσης τις επιχειρήσεις βομβαρδισμών που, όπως είπε, πραγματοποιήθηκαν «με σεβασμό σε όλους τους κανόνες του ανθρωπιστικού δικαίου», καθώς και τη θανάτωση και σύλληψη κορυφαίων διοικητών ένοπλων ομάδων που συνδέονται με το εμπόριο ναρκωτικών.

Οι εντάσεις μεταξύ των ΗΠΑ, της Βενεζουέλας και άλλων χωρών της Λατινικής Αμερικής βρίσκονται στο σημείο μηδέν μετά τη σύλληψη του Μαδούρο από τις ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο.