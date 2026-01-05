Γιώργος Παπαδάκης: Σε πέντε ημέρες θα έμπαινε ξανά στο στούντιο για τη νέα εκπομπή του στον ΑΝΤ1

Ένα συγκινητικό και εκτενές αφιέρωμα ετοίμασε και πρόβαλε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεών του ο ΑΝΤ1, το κανάλι μέσα από τη συχνότητα του οποίου ο Γιώργος Παπαδάκης που έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Κυριακής 04 Ιανουαρίου, έλεγε «Καλημέρα» για 35 ολόκληρα χρόνια.

Φίλοι και στενοί συνεργάτες από τον χώρο της δημοσιογραφίας μοιράστηκαν λόγια καρδιάς για τον «πατριάρχη της ενημέρωσης» και στάθηκαν τόσο στο ακέραιο του χαρακτήρα του όσο και στον επαγγελματισμό του αγαπημένου παρουσιαστή.

Μάλιστα, η Μαρία Σαράφογλου αποκάλυψε πως μόλις 6 μήνες μετά την αποχώρησή του από την θρυλική πρωινή ενημερωτική εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» θα έμπαινε ξανά στο στούντιο στις 10 Ιανουαρίου για τα γυρίσματα της νέας ενημερωτικής εκπομπής του.

Το τελευταίο διάστημα, ο Γιώργος Παπαδάκης ετοίμαζε πυρετωδώς τη νέα του εκπομπή, πάντα μέσα από την τηλεοπτική συχνότητα του ANT1. Ήταν μια εκπομπή που την ετοίμαζε με μεγάλο ενθουσιασμό…

Πότε και πού θα γίνει η κηδεία του

Η οικογένεια του Γιώργου Παπαδάκη εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες σε όλους όσοι στέκονται δίπλα της αυτές τις δύσκολες ώρες, δείχνοντας κατανόηση, συμπαράσταση και σεβασμό στο πένθος της.

Η κηδεία του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού θα τελεστεί την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, στις 10:30, στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας, Δήμου Χαλκιδέων.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια παρακαλεί όσους το επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του με δωρεά στους παρακάτω οργανισμούς:

«Το Εργαστήρι» – Σύλλογος Γονέων,

Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία

Τράπεζα: Alpha Bank

ΙΒΑΝ: GR 2501 4050 3050 300 200 200 1379

Δικαιούχος: Σύλλογος Γονέων και

Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία

«Το Εργαστήρι»

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Τράπεζα: Alpha Bank

ΙΒΑΝ: GR4201404410441002101062962

Δικαιούχος: Το Χαμόγελο του Παιδιού

Σας ευχαριστούμε για την αγάπη, τη

διακριτικότητα και τον σεβασμό με τον

οποίο περιβάλλετε την οικογένειά μας.

Η σύζυγος

Τίνα

Τα παιδιά

Κωνσταντίνος, Ιάσωνας, Φοίβος

Τα εγγόνια

Γιώργος και Αλέξανδρος

