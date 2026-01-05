Η ΕΣΗΕΑ για τον Γιώργο Παπαδάκη: «Μοναδική και αδιαπραγμάτευτη η θέση του στη μνήμη των Ελλήνων»

Η ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά τον Γιώργο Παπαδάκη με ανακοίνωσή της στην οποία κάνει λόγο για μία «πολυσχιδή προσωπικότητά», η οποία «διαμόρφωσε πρότυπα» στην ελληνική τηλεόραση.

Αναλυτικά η ανακοίνωσή της:

«Στο θλιβερό άγγελμα του θανάτου του Γιώργου Παπαδάκη, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αισθάνεται την ανάγκη να αποτίνει φόρο τιμής στον δημοσιογράφο έναν εκ των κορυφαίων τηλεοπτικών παρουσιαστών, έναν ευαίσθητο άνθρωπο.

Η πολυσχιδής προσωπικότητά του, η δημοσιογραφική του δεινότητα και η ακαταμάχητη αμεσότητα με την οποία επικοινωνούσε με τον τηλεθεατή διαμόρφωσαν πρότυπα και καθιέρωσαν σχολή στην ελληνική τηλεοπτική παρουσίαση. Η πορεία του βρήκε πολλούς μιμητές, αλλά η θέση που κατέχει στη συλλογική μνήμη των Ελλήνων θα παραμείνει μοναδική και αδιαπραγμάτευτη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά με οδύνη και ειλικρινή σεβασμό τον Γιώργο Παπαδάκη».

Διαβάστε επίσης