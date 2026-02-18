Νιγηρία: Τουλάχιστον 37 νεκροί σε ορυχείο - Μάρτυρες κάνουν λόγο για διαρροή μονοξειδίου του άνθρακα

Τα θύματα πιστεύεται ότι ήταν άνδρες ηλικίας μεταξύ 20 και 40 ετών

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Νιγηρία: Τουλάχιστον 37 νεκροί σε ορυχείο - Μάρτυρες κάνουν λόγο για διαρροή μονοξειδίου του άνθρακα
Unsplash
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τουλάχιστον 37 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ένα ορυχείο μολύβδου και ψευδαργύρου στην πολιτεία Plateau της κεντρικής Νιγηρίας, με μάρτυρες να κάνουν λόγω για διαρροή μονοξειδίου του άνθρακα.

Σύμφωνα με το BBC, η τραγωδία έλαβε χώρα λίγο πριν την ανατολή του ηλίου, και πιστεύεται ότι έγινε λόγω τοξικών αέριων που συσσωρεύτηκαν υπόγεια σε τούνελ, προκαλώντας τον θάνατο των εργαζομένων λίγο πριν το τέλος της νυχτερινής τους βάρδιας. Περισσότεροι από 20 άνθρωποι διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο για περίθαλψη.

Οι σοροί των νεκρών ανακαλύφθηκαν από τους εργαζομένους που πήγαιναν στην πρωινή τους βάρδια.

Οι τοπικές αρχές έχουν αποκλείσει το ορυχείο, το οποίο βρίσκεται περίπου 200 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας της πολιτείας, Τζος, καθώς διεξάγονται έρευνες για να διαπιστωθεί η αιτία της διαρροής.

Τα θύματα, που πιστεύεται ότι ήταν άνδρες ηλικίας μεταξύ 20 και 40 ετών, κηδεύτηκαν λίγο αργότερα, όπως είπε ένας κάτοικος της περιοχής στο BBC.

Η κυβέρνηση της πολιτείας Plateau εξέδωσε δήλωση στην οποία ανέφερε ότι, σύμφωνα με την προκαταρκτική της έρευνα, 37 ανθρακωρύχοι σκοτώθηκαν σε έκρηξη στο ορυχείο, αλλά οι εργαζόμενοι που βρισκόταν στον τόπο του συμβάντος λένε ότι αυτό δεν ισχύει. «Ήταν διαρροή μονοξειδίου του άνθρακα που τους σκότωσε», είπε ο Σαφιγιάνου Χαρούνα, ανθρακωρύχος στο ορυχείο.

«Δεν υπήρχε δυνατότητα διάσωσης εκείνη τη στιγμή, επειδή όσοι ερχόντουσαν για την πρωινή τους βάρδια δεν είχαν φτάσει ακόμα», πρόσθεσε.

Οι καταστροφές σε ορυχεία είναι σχετικά συχνό φαινόμενο στη Νιγηρία. Πριν από δύο χρόνια, δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους αφού παγιδεύτηκαν όταν ένα ορυχείο κατέρρευσε στη γειτονική πολιτεία Νίγηρας. Οι αρχές πιστεύουν ότι το περιστατικό προκλήθηκε από τις καταρρακτώδεις βροχές που είχαν μαλακώσει το έδαφος.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Κέρδη με ώθηση από τον κλάδο της τεχνολογίας

00:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 0-2: Ο Σικ «ξεθώριασε» τις ελπίδες για τους «16» του Champions League

23:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 0-2 (τελικό): Ο Σικ «καθάρισε» σε τρία λεπτά! - Δείτε τα τέρματα

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις παραλίες της Κρήτης ανάμεσα στις κορυφαίες για το 2026

23:52ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Νεκρός 36χρονος από ένοπλη επίθεση σε πάρκο - Οκτώ παιδιά τραυματίστηκαν

23:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται έντονα φαινόμενα το επόμενο 48ωρο - Πώς θα κυλήσει το σκηνικό της Καθαράς Δευτέρας

23:45ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Το Ισραήλ διεξάγει μια «σταδιακή ντε φάκτο προσάρτηση» της Δυτικής Όχθης

23:39ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Το 2χρονο αγόρι με την ανεπιτυχή μεταμόσχευση καρδιάς δεν μπορεί να χειρουργηθεί ξανά

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Τουλάχιστον 37 νεκροί σε ορυχείο - Μάρτυρες κάνουν λόγο για διαρροή μονοξειδίου του άνθρακα

23:34ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΑ: Το «κενό» στο Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων που βοήθησε στην κομπίνα

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Κρητικός πάει για βδελλοθεραπεία και το γέλιο ξεκινά

23:23ΚΟΣΜΟΣ

Βρυξέλλες: Ευρωβουλευτής καταγγέλλεται ότι εξευτέλισε δημοσίως γυναίκα φρουρό ασφαλείας

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επτάωρος αποκλεισμός τμήματος της περιφερειακής οδού την Πέμπτη λόγω Flyover

23:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Το επετειακό σήμα για τα 100 χρόνια

23:10ΚΟΣΜΟΣ

Τζιν Χάκμαν: Συνεχίζεται το «νομικό δράμα» για την περιουσία του, ύψους 80 εκατ. δολαρίων

23:03ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Γείτονες έσωσαν γιαγιά που θα έπεφτε θύμα απάτης

22:58ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Τίτλοι τέλους για το ελληνικό πρόγραμμα της DW το 2027

22:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν: Τρομακτική στιγμή με Πιρόλα, Ρέτσο | Βίντεο με τη σφοδρή σύγκρουσή τους

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ισπανία: Νεκρή 69χρονη αφού χείμαρρος παρέσυρε το αμάξι της λόγω πλημμυρών

22:47ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Στα δικαστήρια με αλεξίσφαιρο γιλέκο ο αρχιφύλακας των φυλακών Δομοκού – Την Παρασκευή η απολογία του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται έντονα φαινόμενα το επόμενο 48ωρο - Πώς θα κυλήσει το σκηνικό της Καθαράς Δευτέρας

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στην Εύβοια: Νεκροί δύο άνδρες 39 και 21 ετών από ηλεκτροπληξία

22:47ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Στα δικαστήρια με αλεξίσφαιρο γιλέκο ο αρχιφύλακας των φυλακών Δομοκού – Την Παρασκευή η απολογία του

21:59ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Δεν γνώριζα, είχα δώσει «λευκή επιταγή», υποστήριξε ο Τζιωρτζιώτης στην απολογία του - Αύριο οδηγείται στη φυλακή

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Οι 4 περιοχές της Ελλάδας που «σβήνουν»

23:34ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΑ: Το «κενό» στο Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων που βοήθησε στην κομπίνα

19:21ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στο Κερατσίνι: Νεκρός εντοπίστηκε 43χρονος

21:15ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ στέλνει το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο της Αμερικής και προηγμένα μαχητικά προς το Ιράν

21:40ΕΛΛΑΔΑ

«Ήταν λαϊκό παιδί, όχι στημένος κι ατσαλάκωτος τζιτζιφιόγκος, γι' αυτό τον ακούν έντεχνοι, ροκάδες, λαϊκοί» λέει ο Ρουσσέτος Δημητρόγλου για τον Παντελή Παντελίδη

18:56ΕΛΛΑΔΑ

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για Τέμπη: «Σπεκουλαδόροι πολιτικοί υπονομεύουν τη δίκη»

14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

23:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 0-2 (τελικό): Ο Σικ «καθάρισε» σε τρία λεπτά! - Δείτε τα τέρματα

19:23ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Kurt Cobain δολοφονήθηκε»: Απόστρατος αστυνομικός «σπάει» τη σιωπή του 32 χρόνια μετά - «Απέκλεισαν εξ'αρχής το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας, έγιναν όλα πρόχειρα»

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Σε «πυρετό» γυρισμάτων η Ύδρα: Ο Μπραντ Πιτ μετατρέπει το νησί σε «κινηματογραφικό πλατό» - Εικόνες

23:39ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Το 2χρονο αγόρι με την ανεπιτυχή μεταμόσχευση καρδιάς δεν μπορεί να χειρουργηθεί ξανά

18:53ΕΛΛΑΔΑ

«Ελληνοτουρκικός πόλεμος» για τον πατσά - «Δεν θα μας τον πάρουν οι Έλληνες», λένε οι Τούρκοι - Τι απαντά η Τεχνητή Νοημοσύνη για το ποιος έχει δίκιο

22:58ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Τίτλοι τέλους για το ελληνικό πρόγραμμα της DW το 2027

22:02ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Έφυγε από την ζωή ο «γίγαντας» της πυγμαχίας Αλέξης Πεφάνης

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Κρητικός πάει για βδελλοθεραπεία και το γέλιο ξεκινά

17:14ΚΟΣΜΟΣ

Σκουπίδια της δεκαετίας του 1960 από τον Καναδά, ξεβράστηκαν σε νησί της Σκωτίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ