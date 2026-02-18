Νιγηρία: Τουλάχιστον 37 νεκροί σε ορυχείο - Μάρτυρες κάνουν λόγο για διαρροή μονοξειδίου του άνθρακα

Τουλάχιστον 37 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ένα ορυχείο μολύβδου και ψευδαργύρου στην πολιτεία Plateau της κεντρικής Νιγηρίας, με μάρτυρες να κάνουν λόγω για διαρροή μονοξειδίου του άνθρακα.

Σύμφωνα με το BBC, η τραγωδία έλαβε χώρα λίγο πριν την ανατολή του ηλίου, και πιστεύεται ότι έγινε λόγω τοξικών αέριων που συσσωρεύτηκαν υπόγεια σε τούνελ, προκαλώντας τον θάνατο των εργαζομένων λίγο πριν το τέλος της νυχτερινής τους βάρδιας. Περισσότεροι από 20 άνθρωποι διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο για περίθαλψη.

Οι σοροί των νεκρών ανακαλύφθηκαν από τους εργαζομένους που πήγαιναν στην πρωινή τους βάρδια.

Suspected carbon-monoxide leak kills 37 miners in Nigeria https://t.co/2guv9riHA7 — BBC News (World) (@BBCWorld) February 18, 2026

Οι τοπικές αρχές έχουν αποκλείσει το ορυχείο, το οποίο βρίσκεται περίπου 200 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας της πολιτείας, Τζος, καθώς διεξάγονται έρευνες για να διαπιστωθεί η αιτία της διαρροής.

Τα θύματα, που πιστεύεται ότι ήταν άνδρες ηλικίας μεταξύ 20 και 40 ετών, κηδεύτηκαν λίγο αργότερα, όπως είπε ένας κάτοικος της περιοχής στο BBC.

Η κυβέρνηση της πολιτείας Plateau εξέδωσε δήλωση στην οποία ανέφερε ότι, σύμφωνα με την προκαταρκτική της έρευνα, 37 ανθρακωρύχοι σκοτώθηκαν σε έκρηξη στο ορυχείο, αλλά οι εργαζόμενοι που βρισκόταν στον τόπο του συμβάντος λένε ότι αυτό δεν ισχύει. «Ήταν διαρροή μονοξειδίου του άνθρακα που τους σκότωσε», είπε ο Σαφιγιάνου Χαρούνα, ανθρακωρύχος στο ορυχείο.

«Δεν υπήρχε δυνατότητα διάσωσης εκείνη τη στιγμή, επειδή όσοι ερχόντουσαν για την πρωινή τους βάρδια δεν είχαν φτάσει ακόμα», πρόσθεσε.

Οι καταστροφές σε ορυχεία είναι σχετικά συχνό φαινόμενο στη Νιγηρία. Πριν από δύο χρόνια, δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους αφού παγιδεύτηκαν όταν ένα ορυχείο κατέρρευσε στη γειτονική πολιτεία Νίγηρας. Οι αρχές πιστεύουν ότι το περιστατικό προκλήθηκε από τις καταρρακτώδεις βροχές που είχαν μαλακώσει το έδαφος.