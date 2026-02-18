Σε «πυρετό» γυρισμάτων η Ύδρα: Ο Μπραντ Πιτ μετατρέπει το νησί σε «κινηματογραφικό πλατό» - Εικόνες

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τα γυρίσματα της νέας κινηματογραφικής παραγωγής με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ στην Ύδρα.

Το νησί έχει μετατραπεί σε κινηματογραφικό πλατό, παντού στήνονται σκηνικά, μεταφέρονται εξειδικευμένα συστήματα και τεχνικός εξοπλισμός, ενώ δεκάδες επαγγελματίες εργάζονται αδιάκοπα για την οργάνωση και την άρτια προετοιμασία των χώρων.

Πηγή: hydraspoliteia

Στενά δρομάκια, πλατείες και παραδοσιακά κτίρια μεταμορφώνονται σταδιακά σε φυσικά πλατό, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό σκηνικό που συνδυάζει τη γοητεία της Ύδρας με τη μαγεία του κινηματογράφου.

Η παρουσία πολυμελούς συνεργείου έχει δώσει νέο παλμό στο νησί, με τους κατοίκους και τους επισκέπτες να παρακολουθούν με ενδιαφέρον τις εργασίες που εξελίσσονται σε κάθε γωνιά.

Η Ύδρα, γνωστή για την αρχιτεκτονική της ταυτότητα και την καλλιτεχνική της παράδοση, ετοιμάζεται να φιλοξενήσει μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών, που αναμένεται να στρέψει τα φώτα της διεθνούς δημοσιότητας πάνω της.

