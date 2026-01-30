Μπραντ Πιτ: Έρχεται στην Ύδρα για τα γυρίσματα διεθνούς κινηματογραφικής παραγωγής

Στην Ύδρα αναμένεται να βρεθεί ο Μπραντ Πιτ το προσεχές διάστημα, στο πλαίσιο των γυρισμάτων της διεθνούς κινηματογραφικής παραγωγής «The Riders», σε σκηνοθεσία του Edward Berger, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στο νησί.

Όπως ανέφερε ο δήμαρχος Ύδρας, Γιώργος Κουκουδάκης, μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» του τηλεοπτικού σταθμού ALPHA, η Ύδρα συνεχίζει να αποτελεί πόλο έλξης για μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική της σχέση με τον διεθνή κινηματογράφο.

Ιδιαίτερη σημασία έχει, σύμφωνα με τον δήμαρχο, το γεγονός ότι για πρώτη φορά η τουριστική δραστηριότητα στο νησί ξεκίνησε ήδη από τον Φεβρουάριο, εξέλιξη που αποδίδεται άμεσα στη διεθνή προβολή που προσφέρει η συγκεκριμένη παραγωγή. «Μας χαροποιεί ιδιαίτερα ότι βλέπουμε απτά αποτελέσματα. Η παρουσία μιας τόσο μεγάλης παραγωγής έχει ήδη επηρεάσει θετικά την κίνηση και είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς γι' αυτό», τόνισε.

Στενή συνεργασία του Δήμου Ύδρας με την παραγωγή

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να φτάσουν στο νησί μερικές εκατοντάδες άτομα από την κινηματογραφική παραγωγή, με τον Δήμο Ύδρας να βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τους συντελεστές. Όπως ανέφερε ο δήμαρχος, έχει προγραμματιστεί συνάντηση με την παραγωγή, καθώς η συμβολή του Δήμου θεωρείται απαραίτητη για την ομαλή διεξαγωγή των γυρισμάτων.

Έντονο ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί και από πολούς κατοίκους της Ύδρας, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στα γυρίσματα ως κομπάρσοι.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι δημιουργοί της ταινίας έχουν επιλέξει συγκεκριμένα σημεία του νησιού για τα γυρίσματα, τα οποία αναμένεται να αναδείξουν τη μοναδική αρχιτεκτονική και το φυσικό τοπίο της Ύδρας, μεταφέροντας για ακόμη μία φορά εικόνες της Ελλάδας στη μεγάλη οθόνη μέσω μιας διεθνούς παραγωγής υψηλού κύρους.

Η κινηματογραφική παράδοση της Ύδρας

Ο Γιώργος Κουκουδάκης υπενθύμισε πως το νησί έχει μακρά ιστορία στον χώρο των γυρισμάτων, καθώς η ταινία «Το παιδί και το δελφίνι» αποτέλεσε την πρώτη αμερικανική παραγωγή που γυρίστηκε στην Ελλάδα, ενώ ακολούθησαν και άλλες διεθνείς παραγωγές, με γνωστούς ηθοποιούς να έχουν επισκεφθεί την Ύδρα. «Από τότε μέχρι σήμερα, τα γυρίσματα στην Ύδρα είναι συχνό φαινόμενο, γεγονός που αποδεικνύει τη μοναδικότητα και τη διαχρονική γοητεία του τόπου», σημείωσε.

