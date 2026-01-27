Eγκαταλείπει η Αντζελίνα Τζολί την Αμερική; Γιατί πουλάει τα σπίτια της η ηθοποιός

Η πρόσφατη πώληση του διαμερίσματός της στη Νέα Υόρκη έχει προκαλέσει ανησυχία για την οικονομική κατάσταση της Αντζελίνα Τζολί. Η σταρ του Χόλιγουντ πούλησε το μοναδικό διαμέρισμα, το οποίο κατείχε από το 1997, το περασμένο καλοκαίρι για άγνωστο ποσό.

Η 50χρονη ηθοποιός μάλιστα φέρεται να ετοιμάζεται να πουλήσει και την έπαυλή της στο Λος Άντζελες αξίας 24,5 εκατομμυρίων δολαρίων , την οποία αγόρασε το 2017. Η Τζολί παρέδωσε το ακίνητό της στο Upper West Side του Μανχάταν στις 18 Ιουλίου του 2025, σύμφωνα με το συμβόλαιο που εξασφάλισε η Daily Mail - αν και η πώληση δεν καταγράφηκε μέχρι τις 4 Αυγούστου.

Η ηθοποιός είχε καταχωρηθεί ως πωλήτρια, ενώ η Ansoniasix, LLC είχε καταχωρηθεί ως αγοραστής. Το σπίτι αποτελεί μέρος του κτιρίου διαμερισμάτων The Ansonia (πρώην Ansonia Hotel) στην οδό Broadway. Ενώ το συμβόλαιο δεν ανέφερε την τιμή, οι ιστότοποι ακινήτων εκτιμούν ότι η αξία του ακινήτου ήταν περίπου 1,8 εκατομμύρια δολάρια. Η Τζολί αγόρασε το ακίνητο για 490.000 δολάρια τον Δεκέμβριο του 1997, έχοντας λάβει στεγαστικό δάνειο ύψους 343.000 δολαρίων.

Αντζελίνα Τζολί - Μπράντ Πιτ AP

Το 2022, το ακίνητο υποβλήθηκε σε εσωτερική ανακαίνιση, αξίας 35.200 δολαρίων.

Σε μια συνέντευξη τον Μάρτιο του 2025, η Τζολί αποκάλυψε ότι ένας από τους γιους της, που πιστεύεται ότι είναι ο Μάντοξ, τώρα 24 ετών, ζούσε στο διαμέρισμα, χρησιμοποιώντας το ως «αποθήκη». Η Τζολί απέκτησε τον Μάντοξ με τον πρώην σύζυγό της Μπραντ Πιτ. Έχουν επίσης τον Παξ, 22 ετών, τη Ζαχάρα, 21 ετών, τη Σάιλο, 19 ετών, και τα 17χρονα δίδυμα Νοξ και Βίβιεν.

Το σπίτι της στο Λος Άντζελες, με τα έξι υπνοδωμάτια και τα 10 μπάνια, είναι ένα ιστορικό ακίνητο γνωστό ως κτήμα Cecil B. DeMille - που πήρε το όνομά του από τον διάσημο σκηνοθέτη που έζησε εκεί για 40 χρόνια. Ο Πιτ δάνεισε στην Τζολί 8 εκατομμύρια δολάρια για να αγοράσει το ακίνητο, σύμφωνα με τα νομικά έγγραφα.

Η Τζολί έχει μιλήσει ανοιχτά για την επιθυμία της να φύγει από την Καλιφόρνια, λέγοντας προηγουμένως στο Hollywood Reporter ότι ζούσε εκεί μόνο και μόνο επειδή ήταν ένας από τους όρους του διαζυγίου της από τον Πιτ. Είπε ότι θα περίμενε μέχρι τα παιδιά της να γίνουν 18 ετών για να μετακομίσουν. Τα δίδυμα της θα ενηλικιωθούν τον Ιούλιο. Όσο για το πού θα εγκατασταθεί στη συνέχεια, είπε στο δημοσίευμα ότι σκοπεύει να «περάσει πολύ χρόνο στην Καμπότζη».

Τον Αύγουστο του περασμένου έτους, αναφέρθηκε ότι η Τζολί σχεδίαζε να πουλήσει το σπίτι της στο Λος Άντζελες, με μια πηγή να λέει στο περιοδικό People ότι «επεξεργαζόταν διάφορες τοποθεσίες στο εξωτερικό», όπως η Καμπότζη, η Γαλλία και μέρη της Αφρικής. «Θα περνάω χρόνο επισκεπτόμενη τα μέλη της οικογένειάς μου όπου κι αν βρίσκονται στον κόσμο», είπε η ηθοποιός.

Η Αντζελίνα Τζολί AP

Αφού υιοθέτησε τον μεγαλύτερο γιο της, Μάντοξ, από την Καμπότζη το 2002, η Τζολί αγόρασε ένα παραδοσιακό ξύλινο σπίτι σε μια αγροτική περιοχή της ασιατικής χώρας για ένα άγνωστο ποσό. Στη συνέχεια, αγόρασε μια ακόμη έκταση άνω των 148.000 στρεμμάτων για να δημιουργήσει ένα καταφύγιο άγριας ζωής.

Αλλά μια πηγή δήλωσε στην Daily Mail ότι η μετακόμιση από το Golden State θα συνεπαγόταν θυσίες - δηλαδή έναν χωρισμό από μερικά από τα παιδιά της, τα οποία « έχουν εγκατασταθεί στη δική τους ζωή και συνήθως κάνουν τα δικά τους πράγματα μακριά από τη μητέρα τους».

«Έχουν τις παρέες τους, τις σχολικές τους δραστηριότητες, τα χόμπι τους που τους πήρε χρόνια για να τα συνηθίσουν, ειδικά μετά το διαζύγιο των γονιών τους», είπε η ίδια πηγή. «Ο Νοξ για παράδειγμα, δεν πρόκειται να φύγει από το Λος Άντζελες σύντομα. Ασχολείται πολύ με την εκπαίδευση στο Muay Thai και είναι ουσιαστικά μαχητής πλήρους απασχόλησης. Δεν σκοπεύει να φύγει και θέλει να γίνει εκπαιδευτής μόλις αποφοιτήσει».

Εν τω μεταξύ, η Σάιλο έχει γίνει χορογράφος με έδρα το Λος Άντζελες, ενώ η Zαχάρα αναμένεται να αποφοιτήσει από το Spellman College στην Ατλάντα της Τζόρτζια φέτος.

Ο αρθρογράφος των ταμπλόιντ, Ρομπ Σάτερ, ισχυρίστηκε νωρίτερα φέτος ότι άκουσε ότι η Τζολί «παλεύει να διατηρήσει τον τρόπο ζωής της στο Λος Άντζελες».

Τα οικονομικά προβλήματα

«Δεν είναι άφραγκη, αλλά ούτε και ακριβώς έχει χρήματα», φέρεται να του είπε μια πηγή. «Η νομική διαμάχη με τον Μπραντ για το Μιραβάλ [το οινοποιείο που μοιραζόταν το πρώην ζευγάρι στην Προβηγκία της Γαλλίας] έχει εξαντλήσει τους λογαριασμούς της πιο γρήγορα από ό,τι φανταζόταν κανείς». Τα δικαστικά έξοδα λέγεται ότι ήταν «αστρονομικά». Ένας δικηγόρος του Χόλιγουντ που γνωρίζει την υπόθεση δήλωσε στο Shuter ότι «Κάθε ακρόαση, κάθε δικηγόρος, κάθε κατάθεση - είναι σαν να πετάς χρήματα σε μια φωτιά. Ακόμα και κάποια σαν την Αντζελίνα το νιώθει».

Η Τζολί υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από τον Πιτ το 2016 μετά από μια έντονη διαμάχη σε ιδιωτικό τζετ με προορισμό το Λος Άντζελες από τη Γαλλία. Κατηγόρησε τον σύζυγό της ότι την άρπαξε από το κεφάλι και στραγγάλισε ένα από τα παιδιά τους, κάτι που ο ίδιος αρνείται. Το FBI έκλεισε την έρευνά του χωρίς να απαγγελθούν κατηγορίες εναντίον του Πιτ, και το Τμήμα Υπηρεσιών για το Παιδί και την Οικογένεια έκρινε επίσης ότι δεν υπήρξε εύρημα κακοποίησης.

Η διαμάχη για το οινοποιείο στη Γαλλία

Το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε στις 30 Δεκεμβρίου του 2024, αλλά εξακολουθούν να διαφωνούν για την συνιδιοκτησία τους στο Château Miraval, το γαλλικό οινοποιείο αξίας 500 εκατομμυρίων δολαρίων που αγόρασαν από κοινού το 2008. Όταν αγόρασαν το Miraval το 2011, ο Πιτ απέκτησε το 60% των μετοχών της επιχείρησης και του κτήματος οινοποίησης, ενώ η Τζολί το 40%. Αλλά το 2013, ο ηθοποιός δώρισε στην τότε σύντροφό του ένα επιπλέον 10% λίγο πριν από τον γάμο τους, εξισώνοντας τα μερίδιά τους.

Ο Πιτ έριξε εκατομμύρια στο κτήμα και έγινε παραγωγός κρασιού, επεκτείνοντας την επιχείρηση σε μια προσπάθεια που είδε τις πωλήσεις να αυξάνονται κατά 300%. Σύντομα, το κτήμα που αγόρασαν για περίπου 60 εκατομμύρια δολάρια άξιζε σχεδόν 164 εκατομμύρια δολάρια. Το 2022, ο Πιτ κατέθεσε αγωγή 35 εκατομμυρίων δολαρίων εναντίον της Τζολί, λιγότερο από ένα χρόνο αφότου πούλησε το 50% των μετοχών της στο οινοποιείο στον Ρώσο ολιγάρχη Γιούρι Σέφλερ για 67 εκατομμύρια δολάρια χωρίς τη συγκατάθεση του Πιτ .

To oινοποιείο Μιραβάλ στη Γαλλία

Ο Πιτ, ο οποίος τώρα βγαίνει με την σχεδιάστρια κοσμημάτων Ινές ντε Ραμόν, κατηγόρησε την Τζολί ότι παραβίασε τη συμφωνία τους. Η δικαστική διαμάχη θα μπορούσε να συνεχιστεί για έναν ακόμη χρόνο, με ημερομηνία δίκης να έχει οριστεί για τον Φεβρουάριο του 2027.

Η Τζολί έχει επίσης εμπλακεί σε μια διαμάχη για το εμπορικό σήμα της μπουτίκ της NoHo, Atelier Jolie, από τον Ιούλιο του 2024, όταν η γκαλερί τέχνης της Πενσυλβάνια, Atelier Jolie Gallery, υπέβαλε ένσταση κατά του εμπορικού σήματος της σταρ. Σε άλλα άσχημα νέα, ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός του πρώην ζευγαριού, το Ίδρυμα Τζολί-Πιτ, δεν έχει καλή οικονομική απόδοση, σύμφωνα με νομικά έγγραφα που εξασφάλισε η Daily Mail.

Η φορολογική τους δήλωση για το 2024 έδειξε ότι εισέπραξαν λιγότερα χρήματα από όσα υπολόγιζαν, με συνολικά -473.853 δολάρια για τα έσοδα και τα έξοδά τους ανά λογιστική κατάσταση και -476.343 δολάρια για τις δραστηριότητες που παράγουν εισόδημα. Ωστόσο, όλα τα περιουσιακά στοιχεία στο τέλος του έτους ανήλθαν σε 1.618.205 δολάρια.









