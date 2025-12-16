Αντζελίνα Τζολί: Αποκαλύπτει για πρώτη φορά τα σημάδια από τη διπλή μαστεκτομή

Η Αντζελίνα Τζολί αποφάσισε να δείξει δημόσια τα σημάδια από τη μαστεκτομή της για πρώτη φορά. Η 50χρονη πρωταγωνίστρια του Χόλιγουντ αποκάλυψε με ειλικρίνεια γιατί επέλεξε να δείξει τα αποτελέσματα της προληπτικής διπλής μαστεκτομής που έκανε πριν από μια δεκαετία και πλέον, σε μια νέα συνέντευξη που παραχώρησε στη γαλλική έκδοση του περιοδικού TIME.

«Μοιράζομαι αυτές τις ουλές με πολλές γυναίκες που αγαπώ», δήλωσε. «Και πάντα συγκινούμαι όταν βλέπω άλλες γυναίκες να μοιράζονται τις δικές τους. Ήθελα να ενωθώ μαζί τους, γνωρίζοντας ότι το TIME France θα μοιραζόταν πληροφορίες σχετικά με την υγεία του μαστού, την πρόληψη και γνώσεις σχετικά με τον καρκίνο του μαστού».

H Αντζελίνα Τζολί με τον πρώην σύζυγό της Μπραντ Πιτ AP

Για τη φωτογραφία εξωφύλλου, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός πόζαρε φορώντας ένα μαύρο πουλόβερ με ντεκολτέ, καλύπτοντας διακριτικά το ένα στήθος με το χέρι της. Φωτογραφίες από τις ουλές της Τζολί από τη διπλή μαστεκτομή θα συνοδεύουν ολόκληρη τη συνέντευξη, η οποία θα δημοσιευτεί στο νέο τεύχος του TIME France στις 18 Δεκεμβρίου. Η 50χρονη Αντζελίνα Τζολί αποφάσισε να δείξει δημόσια τα σημάδια από τη διπλή μαστεκτομή της για πρώτη φορά, σε ένα νέο άρθρο για το TIME France, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 18 Δεκεμβρίου.

Τον Μάιο του 2013, η Τζολί υποβλήθηκε σε χειρουργική αφαίρεση και των δύο μαστών και στη συνέχεια σε επανορθωτική χειρουργική επέμβαση, αφού ανακάλυψε ότι φέρει μια γενετική μετάλλαξη που αυξάνει δραματικά την πιθανότητα διάγνωσης με δυνητικά θανατηφόρο καρκίνο του μαστού.

Η μετάλλαξη στο γονίδιο BRCA1 σημαίνει οτι η μητέρα των έξι παιδιών είχε κατά 87% εκτιμώμενο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού και 50% κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου των ωοθηκών. Τον Μάρτιο του 2015, υποβλήθηκε επίσης σε αφαίρεση ωοθηκών και σαλπίγγων ως προληπτικό μέτρο κατά της ανάπτυξης καρκίνου των ωοθηκών.

Η σκηνοθέτης του Unbroken έχασε τη μητέρα της, Mαρσελίν Μπερτράν από καρκίνο σε ηλικία 56 ετών το 2007. Η γιαγιά και η θεία της πέθαναν επίσης από καρκίνο. Στη νέα της συνέντευξη, η Τζολί ζήτησε να γίνουν οι εξετάσεις BRCA διαθέσιμες σε κάθε γυναίκα.

«Κάθε γυναίκα θα πρέπει πάντα να είναι σε θέση να καθορίζει τη δική της πορεία υγειονομικής περίθαλψης και να έχει τις πληροφορίες που χρειάζεται για να κάνει ενημερωμένες επιλογές: οι γενετικές εξετάσεις και ο προληπτικός έλεγχος θα πρέπει να είναι προσβάσιμοι και οικονομικά προσιτοί για γυναίκες με σαφείς παράγοντες κινδύνου ή σημαντικό οικογενειακό ιστορικό». «Όταν μοιράστηκα την εμπειρία μου το 2013, το έκανα για να ενθαρρύνω τις διαθέσιμες επιλογές», πρόσθεσε.

«Οι αποφάσεις για την υγειονομική περίθαλψη πρέπει να είναι προσωπικές και οι γυναίκες πρέπει να έχουν τις πληροφορίες και την υποστήριξη που χρειάζονται για να κάνουν αυτές τις επιλογές. Η πρόσβαση στον έλεγχο και την περίθαλψη δεν πρέπει να εξαρτάται από τους οικονομικούς πόρους ή από το πού ζει κάποιος.»



Στην επερχόμενη ταινία της με τίτλο Couture — σε σκηνοθεσία Άλις Γουίνοκουρ — η Τζολί υποδύεται τη Mαξίν Γουόκερ, μια Αμερικανίδα σκηνοθέτη που έχει διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού. Η ταινία, η οποία πρόκειται να κυκλοφορήσει στη Γαλλία τον Φεβρουάριο του 2026, είναι μια «πολύ προσωπική ιστορία» είπε η Τζολί προσθέτοντας: «Πολύ συχνά, οι ταινίες για τους αγώνες των γυναικών - ειδικά για τον καρκίνο - μιλούν για τέλος και θλίψη, σπάνια για τη ζωή».

«Οι δυσκολίες, οι ασθένειες και ο πόνος είναι μέρος της ύπαρξής μας, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι το πώς τα αντιμετωπίζουμε», πρόσθεσε. «Η μητέρα μου ήταν άρρωστη για χρόνια. Ένα βράδυ, όταν τη ρώτησαν για τη χημειοθεραπεία της, συγκινήθηκε πολύ και μου είπε ότι θα προτιμούσε να μιλήσει για κάτι άλλο. Ένιωθε σαν η ασθένεια να γινόταν ολόκληρη η ταυτότητά της», συνέχισε η σταρ.

«Λατρεύω αυτή την ταινία επειδή αφηγείται μια ιστορία που ξεπερνά κατά πολύ το ταξίδι ενός άρρωστου: δείχνει τη ζωή. Ήταν αυτή η φωτεινή προοπτική που με άγγιξε και με έκανε να θέλω να παίξω αυτόν τον ρόλο.» Η Τζολί έχει τρία βιολογικά παιδιά με τον πρώην σύζυγό της Μπραντ Πιτ, τη 19χρονη Σάιλο και τα 17χρονα δίδυμα Νοξ και Βίβιεν. Έχουν επίσης τρία υιοθετημένα παιδιά: τον 24χρονο Μάντοξ, τη 20χρονη Ζαχάρα και τον Παξ.

Ο έρωτας του Πιτ και της Τζολί ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και παντρεύτηκαν το 2014 στο κάστρο τους στη νότια Γαλλία. Αλλά μέχρι το 2016, η σχέση τους είχε τελειώσει με δραματικό τρόπο, με ένα πλέον διαβόητο περιστατικό σε ένα ιδιωτικό τζετ που αφορούσε μια φερόμενη σωματική συμπλοκή. Το πικρό διαζύγιο δεν οριστικοποιήθηκε μέχρι το τέλος του 2024 και η διαλυμένη σχέση του με τα έξι παιδιά τους παραμένει άλυτη.

