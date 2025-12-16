Αντζελίνα Τζολί: Αποκαλύπτει για πρώτη φορά τα σημάδια από τη διπλή μαστεκτομή

Η Αντζελίνα Τζολί  δείχνει για πρώτη φορά τα σημάδια από τη μαστεκτομή στην οποία υποβλήθηκε

Newsbomb

Αντζελίνα Τζολί: Αποκαλύπτει για πρώτη φορά τα σημάδια από τη διπλή μαστεκτομή

Η Αντζελίνα Τζολί

AP
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Αντζελίνα Τζολί αποφάσισε να δείξει δημόσια τα σημάδια από τη μαστεκτομή της για πρώτη φορά. Η 50χρονη πρωταγωνίστρια του Χόλιγουντ αποκάλυψε με ειλικρίνεια γιατί επέλεξε να δείξει τα αποτελέσματα της προληπτικής διπλής μαστεκτομής που έκανε πριν από μια δεκαετία και πλέον, σε μια νέα συνέντευξη που παραχώρησε στη γαλλική έκδοση του περιοδικού TIME.

«Μοιράζομαι αυτές τις ουλές με πολλές γυναίκες που αγαπώ», δήλωσε. «Και πάντα συγκινούμαι όταν βλέπω άλλες γυναίκες να μοιράζονται τις δικές τους. Ήθελα να ενωθώ μαζί τους, γνωρίζοντας ότι το TIME France θα μοιραζόταν πληροφορίες σχετικά με την υγεία του μαστού, την πρόληψη και γνώσεις σχετικά με τον καρκίνο του μαστού».

πιτ τζολί

H Αντζελίνα Τζολί με τον πρώην σύζυγό της Μπραντ Πιτ

AP

Για τη φωτογραφία εξωφύλλου, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός πόζαρε φορώντας ένα μαύρο πουλόβερ με ντεκολτέ, καλύπτοντας διακριτικά το ένα στήθος με το χέρι της. Φωτογραφίες από τις ουλές της Τζολί από τη διπλή μαστεκτομή θα συνοδεύουν ολόκληρη τη συνέντευξη, η οποία θα δημοσιευτεί στο νέο τεύχος του TIME France στις 18 Δεκεμβρίου. Η 50χρονη Αντζελίνα Τζολί αποφάσισε να δείξει δημόσια τα σημάδια από τη διπλή μαστεκτομή της για πρώτη φορά, σε ένα νέο άρθρο για το TIME France, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 18 Δεκεμβρίου.

Τον Μάιο του 2013, η Τζολί υποβλήθηκε σε χειρουργική αφαίρεση και των δύο μαστών και στη συνέχεια σε επανορθωτική χειρουργική επέμβαση, αφού ανακάλυψε ότι φέρει μια γενετική μετάλλαξη που αυξάνει δραματικά την πιθανότητα διάγνωσης με δυνητικά θανατηφόρο καρκίνο του μαστού.

time.jpg

Η μετάλλαξη στο γονίδιο BRCA1 σημαίνει οτι η μητέρα των έξι παιδιών είχε κατά 87% εκτιμώμενο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού και 50% κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου των ωοθηκών. Τον Μάρτιο του 2015, υποβλήθηκε επίσης σε αφαίρεση ωοθηκών και σαλπίγγων ως προληπτικό μέτρο κατά της ανάπτυξης καρκίνου των ωοθηκών.

Η σκηνοθέτης του Unbroken έχασε τη μητέρα της, Mαρσελίν Μπερτράν από καρκίνο σε ηλικία 56 ετών το 2007. Η γιαγιά και η θεία της πέθαναν επίσης από καρκίνο. Στη νέα της συνέντευξη, η Τζολί ζήτησε να γίνουν οι εξετάσεις BRCA διαθέσιμες σε κάθε γυναίκα.

«Κάθε γυναίκα θα πρέπει πάντα να είναι σε θέση να καθορίζει τη δική της πορεία υγειονομικής περίθαλψης και να έχει τις πληροφορίες που χρειάζεται για να κάνει ενημερωμένες επιλογές: οι γενετικές εξετάσεις και ο προληπτικός έλεγχος θα πρέπει να είναι προσβάσιμοι και οικονομικά προσιτοί για γυναίκες με σαφείς παράγοντες κινδύνου ή σημαντικό οικογενειακό ιστορικό». «Όταν μοιράστηκα την εμπειρία μου το 2013, το έκανα για να ενθαρρύνω τις διαθέσιμες επιλογές», πρόσθεσε.

«Οι αποφάσεις για την υγειονομική περίθαλψη πρέπει να είναι προσωπικές και οι γυναίκες πρέπει να έχουν τις πληροφορίες και την υποστήριξη που χρειάζονται για να κάνουν αυτές τις επιλογές. Η πρόσβαση στον έλεγχο και την περίθαλψη δεν πρέπει να εξαρτάται από τους οικονομικούς πόρους ή από το πού ζει κάποιος

angelina jolie


Στην επερχόμενη ταινία της με τίτλο Couture — σε σκηνοθεσία Άλις Γουίνοκουρ — η Τζολί υποδύεται τη Mαξίν Γουόκερ, μια Αμερικανίδα σκηνοθέτη που έχει διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού. Η ταινία, η οποία πρόκειται να κυκλοφορήσει στη Γαλλία τον Φεβρουάριο του 2026, είναι μια «πολύ προσωπική ιστορία» είπε η Τζολί προσθέτοντας: «Πολύ συχνά, οι ταινίες για τους αγώνες των γυναικών - ειδικά για τον καρκίνο - μιλούν για τέλος και θλίψη, σπάνια για τη ζωή».

«Οι δυσκολίες, οι ασθένειες και ο πόνος είναι μέρος της ύπαρξής μας, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι το πώς τα αντιμετωπίζουμε», πρόσθεσε. «Η μητέρα μου ήταν άρρωστη για χρόνια. Ένα βράδυ, όταν τη ρώτησαν για τη χημειοθεραπεία της, συγκινήθηκε πολύ και μου είπε ότι θα προτιμούσε να μιλήσει για κάτι άλλο. Ένιωθε σαν η ασθένεια να γινόταν ολόκληρη η ταυτότητά της», συνέχισε η σταρ.

«Λατρεύω αυτή την ταινία επειδή αφηγείται μια ιστορία που ξεπερνά κατά πολύ το ταξίδι ενός άρρωστου: δείχνει τη ζωή. Ήταν αυτή η φωτεινή προοπτική που με άγγιξε και με έκανε να θέλω να παίξω αυτόν τον ρόλο.» Η Τζολί έχει τρία βιολογικά παιδιά με τον πρώην σύζυγό της Μπραντ Πιτ, τη 19χρονη Σάιλο και τα 17χρονα δίδυμα Νοξ και Βίβιεν. Έχουν επίσης τρία υιοθετημένα παιδιά: τον 24χρονο Μάντοξ, τη 20χρονη Ζαχάρα και τον Παξ.

Ο έρωτας του Πιτ και της Τζολί ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και παντρεύτηκαν το 2014 στο κάστρο τους στη νότια Γαλλία. Αλλά μέχρι το 2016, η σχέση τους είχε τελειώσει με δραματικό τρόπο, με ένα πλέον διαβόητο περιστατικό σε ένα ιδιωτικό τζετ που αφορούσε μια φερόμενη σωματική συμπλοκή. Το πικρό διαζύγιο δεν οριστικοποιήθηκε μέχρι το τέλος του 2024 και η διαλυμένη σχέση του με τα έξι παιδιά τους παραμένει άλυτη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:17ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: «Πού πάτε; Τελείωσε η συνεδρίαση» – Οι τραμπουκισμοί των συμβούλων του Μπέου στον Λημνιό πριν τον ξυλοκοπήσουν

14:13ΚΟΣΜΟΣ

BBC: «Θα αμυνθούμε απέναντι στην αγωγή για δυσφήμιση που κατέθεσε ο Τραμπ»

14:10ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Δημοτικός σύμβουλος καταγγέλλει Αντιδήμαρχο για ξυλοδαρμό - Κατέληξε στο νοσοκομείο

14:02ΚΟΣΜΟΣ

Τα πρώτα θύματα της επίθεσης στην Αυστραλία: Ο «ήρωας» συνταξιούχος και η σύζυγός του - Θα γιόρταζαν 35 χρόνια γάμου

14:00ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδία: Μόλις μισή ώρα... ηλιοφάνειας «είδε» η Στοκχόλμη το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκέμβρη

13:57ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θέατρο: Τελευταία ευκαιρία για 6 παραστάσεις που ολοκληρώνουν τον κύκλο τους

13:52ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Microsoft μειώνει τις φιλοδοξίες της για την τεχνητή νοημοσύνη - Σχεδόν κανείς δεν χρησιμοποιεί το Copilot

13:38ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθερη η μητέρα του «αρχηγού» και δύο άνδρες, πατέρας και γιος - Παραδέχτηκαν ότι πήραν χρήματα, τι υποστήριξαν

13:35ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τρία ακόμη συναρπαστικά διεθνή acts στο Release Athens x SNF Nostos 2026 

13:30ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Tap & Go: Ανέπαφες πληρωμές με κάρτες Mastercard για γρήγορες, εύκολες και ασφαλείς μετακινήσεις σε όλα τα υπεραστικά ΚΤΕΛ λεωφορεία

13:29ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: «Σατιρίζω, δεν τα θεωρώ χυδαία», απαντά ο ζωγράφος στους επικριτές του για τα επίμαχα έργα με τον Χριστό και την Παναγία

13:29WHAT THE FACT

Γιατί η ίδια πλευρά της Σελήνης είναι πάντα στραμμένη προς τη Γη

13:19ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Nova προσφέρει και αυτά τα Χριστούγεννα ΔΩΡΕΑΝ πρόσβαση για όλους στο κορυφαίο περιεχόμενο της EON

13:14ΚΟΣΜΟΣ

Eurofighter στην Τουρκία: Επιβεβαιώθηκε ότι η Άγκυρα παίρνει και τους πυραύλους METEOR

13:13WHAT THE FACT

Γραφείο τελετών έδωσε σε πατέρα αντί για τα ρούχα, το «μυαλό» του νεκρού γιου του

13:06LIFESTYLE

«Αρπάχτηκαν» Δημήτρης Ουγγαρέζος και Κατερίνα Ζαρίφη – Έφυγε από το στούντιο η παρουσιάστρια

13:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Δύο «Ελλάδες» σε μία ημέρα – Πιερρακάκης στο Eurogroup και «φραπές» στην Εξεταστική

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ΑΔΕΔΥ: Συγκέντρωση στο Σύνταγμα ενάντια στον νέο προϋπολογισμό – Πορεία διαμαρτυρίας και από Δημάρχους

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Αναβολή στράτευσης: Τι αλλάζει με το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας - Αντιδράσεις φοιτητών

12:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ένας στους 3 θα αγοράσει μόνο προσφορές, ένας στους 5 θα διαθέσει μέχρι €100 για Χριστουγεννιάτικες αγορές: Η ακρίβεια επηρεάζει το 95,1% των Ελλήνων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:32ΚΟΣΜΟΣ

Γέννησε... επτάδυμα πριν από 28 χρόνια - Πώς είναι σήμερα η οικογένεια ΜακΚόχι που συγκίνησε όλον τον κόσμο

08:21ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Η στιγμή που το Άγαλμα της Ελευθερίας καταρρέει εξαιτίας ισχυρών ανέμων – Δείτε βίντεο

13:06LIFESTYLE

«Αρπάχτηκαν» Δημήτρης Ουγγαρέζος και Κατερίνα Ζαρίφη – Έφυγε από το στούντιο η παρουσιάστρια

13:38ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθερη η μητέρα του «αρχηγού» και δύο άνδρες, πατέρας και γιος - Παραδέχτηκαν ότι πήραν χρήματα, τι υποστήριξαν

10:35ΕΛΛΑΔΑ

Αιχμηρή απάντηση Πλακιά σε Καρυστιανού για τα περί νέου κόμματος: Πλέον αναπνεύστε ελεύθερα έρχεται το ΟΞΥΓΟΝΟ

10:41ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κατρίνης: «Ο μικρός μου γιος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, πράξη αδικαιολόγητη, αισθάνομαι συντριβή - Ο νόμος ισχύει για όλους» - Καταδίωξη τα ξημερώματα στο Χαλάνδρι του ΙΧ που οδηγούσε ο 16χρονος με ακόμη 5 παιδιά

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Θέσεις στάθμευσης: Τι ισχύει για το πάρκινγκ στις πιλοτές των πολυκατοικιών

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Νέος ήρωας στην Αυστραλία: Ο μυστηριώδης άνδρας με το μωβ πουκάμισο - Προσπάθησε να αφοπλίσει τον μακελάρη πριν πεθάνει αγκαλιά με τη σύζυγό του

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία σε χωριό της Φωκίδας: Βρέθηκε απανθρακωμένο άτομο σε φλεγόμενο όχημα ενώ την ίδια στιγμή καιγόταν το σπίτι του

12:43ΚΟΣΜΟΣ

Αντζελίνα Τζολί: Αποκαλύπτει για πρώτη φορά τα σημάδια από τη διπλή μαστεκτομή - Το συγκλονιστικό εξώφυλλο του Time

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν όλα στις πολυκατοικίες: Στα «σκαριά» ενεργειακή αναβάθμιση χωρίς απαραίτητη ομοφωνία

14:17ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: «Πού πάτε; Τελείωσε η συνεδρίαση» – Οι τραμπουκισμοί των συμβούλων του Μπέου στον Λημνιό πριν τον ξυλοκοπήσουν

10:13ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικό βίντεο: Η «βολή της ζωής του» - Ο αστυνομικός που σκότωσε τον τρομοκράτη στα 40 μέτρα

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Μάχη για το θρυλικό υπερωκεάνιο «SS United States»: Η Νέα Υόρκη το θέλει μουσείο, η Φλόριντα το στέλνει στον βυθό

21:34ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας - «Οι δηλώσεις Τσιάρα έδωσαν κάποια βάση, αλλά ξεκάθαρες δεν ήταν»

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Επιμένουν στις κινητοποιήσεις - Χατζηδάκης: Σε τρεις ομάδες θα στραφεί ο κουμπαράς

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Αναβολή στράτευσης: Τι αλλάζει με το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας - Αντιδράσεις φοιτητών

12:40ΕΛΛΑΔΑ

Ξαφνικό «λουκέτο» στην Cetracore-Jetoil SA - Αναστολή λειτουργίας λόγω των κυρώσεων στη Ρωσία

16:58ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αντιμέτωποι με κακουργήματα ακόμη και για επιδοτήσεις των 1.500 ευρώ οι «42» στην Κρήτη - 400.000€ για τη σύζυγο του και την πεθερά του αγροτοσυνδικαλιστή

13:14ΚΟΣΜΟΣ

Eurofighter στην Τουρκία: Επιβεβαιώθηκε ότι η Άγκυρα παίρνει και τους πυραύλους METEOR

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ