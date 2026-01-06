Θεσσαλονίκη: 43χρονος μπήκε σε διαμέρισμα από το παράθυρο και άρπαξε κοσμήματα και κινητό
Ο 43χρονος αλλοδαπός είχε και συνεργό
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Χειροπέδες σε έναν 43χρονο αλλοδαπό πέρασαν χθες σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.
Σύμφωνα με ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ, ο 43χρονος ενεργώντας από κοινού με έτερο άτομο στην περιοχή της Χαριλάου, παραβίασαν παράθυρο διαμερίσματος και αφαίρεσαν πλήθος κοσμημάτων και τιμαλφών καθώς και μία συσκευή κινητού τηλεφώνου.
Στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκε μέρος των κλοπιμαίων, ενώ από την περαιτέρω έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου-Ανάληψης, προέκυψε ότι σε βάρος του εκκρεμεί απόφαση Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 3 ετών για το αδίκημα της κλοπής από κοινού και κατ’ εξακολούθηση.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:11 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Θεοφάνια στο Ηράκλειο: Έσπασαν τον σταυρό οι δεκάδες πιστοί
13:09 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: Ποιος έκοψε πρώτος το νήμα στην πρωινή ζώνη;
14:06 ∙ WHAT THE FACT
Τόκιο: Σε αυτό το κατάστημα μπορείς να… κλέψεις ό,τι θέλεις – Όμως, υπό έναν αυστηρό όρο
13:34 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ