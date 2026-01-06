Θεσσαλονίκη: Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. 37χρονος που παρέσυρε και εγκατέλειψε πεζό

Διασωληνωμένος ο πεζός στο «Ιπποκράτειο»

Θεσσαλονίκη: Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. 37χρονος που παρέσυρε και εγκατέλειψε πεζό
Στη σύλληψη ενός 37χρονου προχώρησαν αστυνομικοί της Τροχαίας, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε τροχαίο με εγκατάλειψη το απόγευμα της Δευτέρας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Μοναστηρίου γύρω στις 18:30, όταν το όχημα που οδηγούσε παρέσυρε έναν πεζό και στη συνέχεια ο ίδιος τράπηκε σε φυγή.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το Voria.gr, το θύμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένο στο «Ιπποκράτειο» νοσοκομείο, φέροντας σοβαρά τραύματα.

