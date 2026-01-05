Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 37χρονος για το τροχαίο με εγκατάλειψη - Διασωληνωμένος ο πεζός

Συνελήφθη από αστυνομικούς της τροχαίας 37χρονος ο οποίος, νωρίτερα, φέρεται να παρέσυρε και να τραυμάτισε πεζό στην οδό Μοναστηρίου στη Θεσσαλονίκη.

Το τροχαίο έγινε γύρω στις 18:30 το απόγευμα της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου και σύμφωνα με την αστυνομία ο 37χρονος εγκατέλειψε το σημείο.

Ο άντρας που παρασύρθηκε τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο οπού και νοσηλεύεται διασωληνωμένος,

