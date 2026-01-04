Ανδραβίδα: Δεν άντεξε την απώλεια του γιου του σε τροχαίο και αυτοκτόνησε

Ο 50χρονος δεν άντεξε το βάρος της ανείπωτης απώλειας που κουβαλούσε τους τελευταίους μήνες και αυτοκτόνησε


Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην ευρύτερη περιοχή της Ανδραβίδας η αυτοκτονία ενός 50χρονου ανήμερα της Πρωτοχρονιάς.

Ο 50χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός αργά το βράδυ της Πρωτοχρονιάς στον στάβλο που διατηρούσε στην περιοχή του Τραγανού, από τον αδελφό του, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια και την τοπική κοινωνία.

Όπως αναφέρει το patrisnews.com, ο 50χρονος όπως φαίνεται δεν άντεξε το βάρος της απώλειας του γιου του σε τροχαίο και αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή του.

Ο θάνατος του γιου του 50χρονου στον διέλυσε ψυχικά με τον άνδρα να παλεύει να σηκωθεί και πάλι στα πόδια του. Ωστόσο το βάρος της απώλειας ήταν μεγάλο και τους τελευταίους μήνες τον είχε αφήσει βυθισμένο στη σιωπηλή θλίψη.

Άνθρωποι από το περιβάλλον του κάνουν λόγο για έναν πατέρα συντετριμμένο, που από εκείνη τη στιγμή και μετά δεν κατάφερε να σταθεί ξανά στα πόδια του.

Οι αρμόδιες αρχές ειδοποιήθηκαν άμεσα και χειρίζονται την υπόθεση, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από ένα ακόμη ανθρώπινο δράμα.

Το μοιραίο τροχαίο

Ήταν 22 Ιουλίου όταν ο γιος του 50χρονου αυτόχειρα ενεπλάκη στο τροχαίο που του κόστισε τη ζωή. Ο νεαρός νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο. Ωστόσο, τα τραύματα που έφερε ήταν βαρύτατα και έπειτα από σκληρή μάχη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε.

Ο 22χρονος Γιώργος ήταν μοναχοπαίδι και η απώλειά του σκόρπισε θλίψη σε συγγενείς, φίλους και σε όλη την τοπική κοινωνία, που ακόμα προσπαθεί να συνειδητοποιήσει το μέγεθος της τραγωδίας.

Ο 22χρονος Γιώργος που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο

Ο νεαρός είχε τραυματιστεί βαριά στον δρόμο που οδηγεί από την παραλία προς το αλιευτικό καταφύγιο στα Λεχαινά.

Το αυτοκίνητο που επέβαιναν ο 22χρονος και ένας 25χρονος φίλος του, επίσης από την Ανδραβίδα, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε μάντρα.

Οι δύο νεαροί φέρονται να επέστρεφαν από απογευματινό μπάνιο. Ο 22χρονος συνοδηγός τραυματίστηκε βαριά και μεταφέρθηκε διασωληνωμένος στο Νοσοκομείο Πύργου, ενώ ο 25χρονος οδηγός υπέστη επίσης τραύματα, αλλά αρκετά ελαφρά.

Με πληροφορίες από patrisnews.com

