Λίμνη Μόρνου: Τι συνέβη στην τεχνητή λίμνη το 2025; Πώς ξεκίνησε το 2026;

Η παρακολούθηση τη κατάστασης στην τεχνητή λίμνη του Μόρνου, αξιοποιώντας δορυφορικές μετρήσεις, μετρήσεις μετεωρολογικών σταθμών και εκτιμήσεις της χιονοκάλυψης, αποτελεί προτεραιότητα της μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η οποία για το σκοπό αυτό λειτουργεί και τη σελίδα Παρατηρητηρίου Μόρνου (www.meteo.gr/mornos).

Τι συνέβη όμως το 2025 στο Μόρνο;

Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η μεταβολή της έκτασης της λίμνης, όπως εκτιμάται από την ανάλυση των δορυφορικών εικόνων υψηλής ανάλυσης. Παρατηρούμε τη συνεχή συρρίκνωση της λίμνης μετά τον Φεβρουάριο του 2025, με μια μικρή ανάκαμψη της έκτασης από το τέλος Νοεμβρίου. Τις πρώτες ημέρες του 2026, η έκταση της λίμνης είναι 9.1 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Τα παρακάτω διαγράμματα παρουσιάζουν την πορεία των ετησίων βροχοπτώσεων στην περιοχή του Μόρνου, από δύο μετεωρολογικούς σταθμούς που λειτουργεί η μονάδα ΜΕΤΕΟ στην ευρύτερη περιοχή.

Παρατηρούμε ότι:

στο σταθμό του Φράγματος, το ετήσιο ύψος βροχής το 2025 ήταν 670 χιλιοστά, η 3η χαμηλότερη τιμήαπό το 2012 που λειτουργεί ο σταθμός,

στο σταθμό του Κονιάκου Φωκίδας, το ετήσιο ύψος βροχής το 2025 ήταν 620 χιλιοστά (με μια μικρή απώλεια βροχής τον Μάρτιο του 2025), η χαμηλότερη τιμή από το 2012 που λειτουργεί ο σταθμός.

Όσον αφορά στις χιονοπτώσεις, αυτές ήταν κάτω των κανονικών τιμών το 2025, με μόνο μια σύντομη περίοδο στα μέσα Ιανουαρίου του 2025 όποτε και ξεπεράστηκε η κανονική τομή της έκτασης της χιονοκάλυψης στην περιοχή.

Πώς ξεκίνησε το 2026;

Τις πρώτες ημέρες του 2026 σημαντικές βροχές καταγράφονται στην περιοχή του Μόρνου, οι οποίες θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες.

Η μονάδα ΜΕΤΕΟ θα συνεχίσει και το 2026 την συστηματική παρακολούθηση και επικαιροποίηση των δεδομένων που προβάλλονται στη σελίδα του Παρατηρητηρίου Μόρνου.