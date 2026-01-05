Εύβοια: Σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στο Αλιβέρι - Εγκλωβισμένη στα συντρίμμια ηλικιωμένη

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου, στον Περιφερειακό δρόμο Αλιβερίου, θέτοντας σε συναγερμό τις τοπικές αρχές και την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 15:00 όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, με τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης να είναι μεγάλη, όπως αναφέρει το eviathema.gr.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα δυνατή, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές στα εμπλεκόμενα αυτοκίνητα. Συγκεκριμένα, η αριστερή πλευρά του ενός οχήματος υπέστη σοβαρή παραμόρφωση, γεγονός που οδήγησε στον εγκλωβισμό της γυναίκας οδηγού εντός της καμπίνας.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθως και εθελοντες της οι οποίοι προχώρησαν σε επιχείρηση απεγκλωβισμού. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να ανασύρουν τη γυναίκα, η οποία παρελήφθη τραυματισμένη για να της παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Τα αίτια του ατυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

