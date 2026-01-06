Θεοφάνια: Με λαμπρότητα εορτάστηκε ο αγιασμός των υδάτων σε όλη τη χώρα

Οι Έλληνες γιόρτασαν μία από τις σημαντικότερες ημέρες της Ορθοδοξίας.

Θεοφάνια: Με λαμπρότητα εορτάστηκε ο αγιασμός των υδάτων σε όλη τη χώρα
Αγιασμός των Υδάτων στο Ναύπλιο
Με κάθε λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε ο καθαγιασμός των υδάτων για τα Θεοφάνια σε όλη την Ελλάδα. Από τον Πειραιά, το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, μέχρι το πιο ορεινό χωριό και το πιο απομακρυσμένο νησί, οι Έλληνες γιόρτασαν μία από τις σημαντικότερες ημέρες της Ορθοδοξίας.

Με λαμπρότητα ο εορτασμός των Θεοφανίων στον Πειραιά

Στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, τον Πειραιά, προεξάρχοντος του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου, παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα καθώς και εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας της χώρας, έγινε ο Αγιασμός των Υδάτων. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιώς είχε προηγηθεί το πρωί πανηγυρική Θεία Λειτουργία χοροστατούντος του Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ. Εν συνεχεία τελέστηκε ο Αγιασμός των Υδάτων, στον προβλήτα απέναντι από τον ναό του Αγίου Σπυρίδωνος Πειραιώς.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε δηλώσεις του ανέφερε μεταξύ άλλων πως «γιορτάζουμε σήμερα τα ολόφωτα Φώτα και μετέχουμε έτσι και από εδώ από το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας από τον Πειραιά, σε μια σπουδαία γιορτή για να μεταλάβουμε φως και αλήθεια που τόσο χρειαζόμαστε αυτή την ημέρα». Όπως επεσήμανε, μεταξύ άλλων, αυτό το φως μπορεί να καθοδηγήσει τους πολίτες ώστε να πορευτούν μπροστά με σιγουριά και να μετατραπεί σε προσωπική και συλλογική δύναμη.

Θεοφάνια στην Αθήνα: Με κατάνυξη ο Αγιασμός των Υδάτων στη Δεξαμενή

Τα Άγια Θεοφάνια γιορτάστηκαν με κατάνυξη και λαμπρότητα σε όλη τη χώρα. Στη Δεξαμενή του Αδριανού στο Κολωνάκι έδωσαν το «παρών» προσωπικότητες από τον πολιτικό χώρο αλλά και πλήθος κόσμου για τον Αγιασμό των Υδάτων.

Ανάμεσα σε όσους έδωσαν το «παρών» είναι ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ενώ τις Ένοπλες Δυνάμεις εκπροσωπεί ο Επιτελάρχης του ΓΕΣ, Αντιστράτηγος Γρηγόριος Μπουντλιάκης, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ. Από την πλευρά των Σωμάτων Ασφαλείας παρίσταται ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος. Παρών και ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Βιώνουμε μία από τις σημαντικότερες ημέρες του Χριστιανισμού, μια ημέρα προσωπικής αναγέννησης, δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου για τα Θεοφάνια, εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό.

Ο δήμαρχος της Αθήνας, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Σήμερα από τη Δεξαμενή, στέλνουμε το φως της ελπίδας σε όλες τις γειτονιές της Αθήνας. Συνεχίζουμε με πολιτικές που έχουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο».

Με κατάνυξη ο εορτασμός των Θεοφανίων στη Θεσσαλονίκη

Με λαμπρότητα και παρουσία πλήθους πιστών πραγματοποιήθηκε το πρωί η τελετή καθαγιασμού των Υδάτων και ρίψης του Τιμίου Σταυρού στον Α’ προβλήτα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Συνολικά 56 τολμηροί, όλων των ηλικιών, βούτηξαν από σκάφη στον Θερμαϊκό Κόλπο και τον σταυρό έπιασε ο 23χρονος, Στέργιος Παγωνίδης.

Τα τελευταία τρία χρόνια η τελετή αγιασμού των Υδάτων μεταφέρθηκε από τη συμβολή των οδών Λ.Νίκης με Αγίας Σοφίας στο λιμάνι, έπειτα από σχετική απόφαση του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεου. Η αλλαγή του χώρου δίνει, πλέον, τη δυνατότητα στους πιστούς, τόσο από τη Θεσσαλονίκη αλλά και τους χιλιάδες ξένους επισκέπτες, να παρακολουθήσουν με μεγαλύτερη άνεση τις εκδηλώσεις. Ο μεγαλύτερος σε ηλικία που βούτηξε σήμερα για τον σταυρό ήταν 75 ετών και ο μικρότερος μόλις 15, ενώ μεταξύ των 56 ήταν και μια γυναίκα.

Ηράκλειο: Δεκάδες άτομα έπεσαν στο λιμάνι κι έσπασαν τον σταυρό

Με λαμπρότητα και κάθε επισημότητα εορτάστηκε και εφέτος η γιορτή των Θεοφανείων στο Ηράκλειο. Αμέσως μετά την Θεία Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά, η πομπή οδηγήθηκε πεζή προς το Λιμάνι του Ηρακλείου για την τελετή καθαγιασμού των υδάτων από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο. Παρά τη συννεφιά , δεκάδες άτομα όλων των ηλικιών βούτηξαν στα νερά του λιμένα Ηρακλείου για να πιάσουν τον σταυρό. Στον νεαρό άνδρα που έπιασε πρώτος τον σταυρό, παραδοσιακά ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, έδωσε την ευλογία και το δώρο του, ενώ εγκάρδιες ευχές έδωσε σε όλους τους πιστούς.

Πάντως στη διάρκεια της προσπάθειας να πιάσουν το σταυρό, οι αποκαλούμενοι «βουτηχτάδες» που έπεσαν στο νερό για να λάβουν την ευλογία του Αγίου Πνεύματος, άσκησαν πιθανόν μεγάλη πίεση στον ξύλινο σταυρό, του οποίου έσπασε ένα τμήμα.

Στην Παμβώτιδα ο Αγιασμός των Υδάτων στα Γιάννενα

Θεοφάνια στο Νευροκόπι: Βούτηξαν στα παγωμένα νερά για τον Τίμιο Σταυρό

Με λαμπρότητα τιμούνται, τα Θεοφάνια σε ολόκληρη τη χώρα, κορυφώνοντας τον εορταστικό κύκλο του Δωδεκαημέρου. Η μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας συνοδεύτηκε, όπως κάθε χρόνο, από τον αγιασμό των υδάτων και τη ρίψη του Τιμίου Σταυρού σε θάλασσες, ποτάμια και λίμνες.

Ξεχωριστή ήταν η τελετή στο Νευροκόπι, μια από τις πιο ψυχρές περιοχές της Ελλάδας, όπου οι ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες δεν στάθηκαν εμπόδιο στην αναβίωση του εθίμου. Παρά τα παγωμένα νερά, τολμηροί συμμετέχοντες βούτηξαν για να ανασύρουν τον Σταυρό, στέλνοντας μήνυμα πίστης και αντοχής απέναντι στις δύσκολες συνθήκες και επιβεβαιόντας πως το το έθιμο των Θοεφανίων παραμένει ζωντανό ακόμα και στις πιο ακραίες καιρικές συνθήκες

Πλήθος πιστών στον καθαγιασμό των υδάτων στη λίμνη Πολυφύτου

Τα Θεοφάνια στο Ναύπλιο

Αγιασμός των Υδάτων στο Ναύπλιο
Θεοφάνια στις πηγές του Κηφισού

Αγιασμός των υδάτων στο φυσικό περιβάλλον των Πηγών του Κηφισού ποταμού, στην Άνοιξη Αττικής, Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026.
Αγιασμός των υδάτων στο φυσικό περιβάλλον των Πηγών του Κηφισού ποταμού, στην Άνοιξη Αττικής, Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026.
Θεοφάνια στην παραλία Φλοίσβου στην Αττική

Αγιασμός των υδάτων στην παραλία του Φλοίσβου στο Παλαιό Φάληρο, Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026.
Θεοφάνια στην Πρέβεζα

Αγιασμός των υδάτων στο λιμάνι της Πρέβεζας, Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026. Ο Κίμωνας Πουρναρόπουλος, μεταξύ άλλων 15 βουτηχτών κατάφερε για 8η φορά να πιάσει τον σταυρό.

