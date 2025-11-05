Στην Ουκρανία η Αντζελίνα Τζολί - Στιγμιότυπα από την επίσκεψή της στη Χερσώνα
Τοπικός αξιωματούχος δημοσίευσε στο Facebook φωτογραφία με την Χολιγουντιανή ηθοποιό να φορά αλεξίσφαιρο γιλέκο με ουκρανικά διακριτικά
Η Αντζελίνα Τζολί, πρώην πρέσβειρα του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, πραγματοποίησε την Τετάρτη (5/11) επίσκεψη στη Χερσώνα, στη νότια Ουκρανία,
Όπως μετέδωσαν τα ουκρανικά ΜΜΕ, η διάσημη πρωταγωνίστρια του Χόλιγουντ επισκέφθηκε ιατρικές εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων ένα μαιευτήριο και ένα παιδιατρικό νοσοκομείο σε αυτήν την πόλη που βρέθηκε υπό ρωσικό έλεγχο για πολλούς μήνες το 2022.
Ένας τοπικός αξιωματούχος, ο Βίταλι Μπογκντάνοφ, δημοσίευσε στο Facebook μία φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται η Αντζελίνα Τζολί να φορά αλεξίσφαιρο γιλέκο με ουκρανικά διακριτικά.
Ούτε η ηθοποιός ούτε η ουκρανική κυβέρνηση επικοινώνησαν αυτήν την επίσκεψη.
Η διάσημη ηθοποιός, που υπήρξε απεσταλμένη του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες το διάστημα μεταξύ 2012 και 2022, είχε επισκεφθεί την Ουκρανία λίγους μήνες μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής και είχε συναντηθεί με εκτοπισμένους στο Λβιβ, στο δυτικό τμήμα της χώρας.