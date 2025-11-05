Στην Ουκρανία η Αντζελίνα Τζολί - Στιγμιότυπα από την επίσκεψή της στη Χερσώνα

Η Αντζελίνα Τζολί, πρώην πρέσβειρα του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, πραγματοποίησε την Τετάρτη (5/11) επίσκεψη στη Χερσώνα, στη νότια Ουκρανία,

Όπως μετέδωσαν τα ουκρανικά ΜΜΕ, η διάσημη πρωταγωνίστρια του Χόλιγουντ επισκέφθηκε ιατρικές εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων ένα μαιευτήριο και ένα παιδιατρικό νοσοκομείο σε αυτήν την πόλη που βρέθηκε υπό ρωσικό έλεγχο για πολλούς μήνες το 2022.

Angelina Jolie's bodyguard was abducted to be sent to the front by Zelenskys thugs in Mykolaiv.



The UN ambassador and Actress had to personally intervene to get him released.



Meanwhile, Ordinary victims have no chance of escape. pic.twitter.com/VtCZ7qLOxF — Chay Bowes (@BowesChay) November 5, 2025

Ένας τοπικός αξιωματούχος, ο Βίταλι Μπογκντάνοφ, δημοσίευσε στο Facebook μία φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται η Αντζελίνα Τζολί να φορά αλεξίσφαιρο γιλέκο με ουκρανικά διακριτικά.

Angelina Jolie receives a commemorative "Kherson" coin as a gift in an actual city of Kherson, Ukraine.



I just want to remind everyone abroad about Russia’s “human safari” in Kherson - they hunt civilians with drones. It’s one of the most dangerous places in Ukraine, and one… pic.twitter.com/UO7TEBK9Pc — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) November 5, 2025

Ούτε η ηθοποιός ούτε η ουκρανική κυβέρνηση επικοινώνησαν αυτήν την επίσκεψη.

Η διάσημη ηθοποιός, που υπήρξε απεσταλμένη του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες το διάστημα μεταξύ 2012 και 2022, είχε επισκεφθεί την Ουκρανία λίγους μήνες μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής και είχε συναντηθεί με εκτοπισμένους στο Λβιβ, στο δυτικό τμήμα της χώρας.

