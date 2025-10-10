Αντζελίνα Τζολί: Το παρασκήνιο της δικαστικής διαμάχης με τον Πιτ και στη μέση το... Château Miraval

Σε εξέλιξη είναι η δικαστική διαμάχη Πιτ-Τζολί με το πολυτελές κτήμα τους στη Γαλλία να «φουντώνει» τη διαμάχη ανάμεσα στο πρώην ζευγάρι

Επιμέλεια - Ανθή Κουρεντζή

Αντζελίνα Τζολί: Το παρασκήνιο της δικαστικής διαμάχης με τον Πιτ και στη μέση το... Château Miraval

Ο Μπραντ Πιτ και η Αντζελίνα Τζολί 

AP
Η Αντζελίνα Τζολί «ανοίγει» ξανά το κεφάλαιο του πολύκροτου διαζυγίου της με τον Μπραντ Πιτ, αποκαλύπτοντας πόσο «συναισθηματικά δύσκολη» ήταν η περίοδος εκείνη — τόσο για την ίδια όσο και για τα παιδιά τους.

Η Χολιγουντιανή σταρ προχώρησε σε νέες αποκαλύψεις μέσα από την κατάθεσή της στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες, στο πλαίσιο της δικαστικής διαμάχης του πρώην ζευγαριού για την κοινή τους περιουσία.

«Τα γεγονότα που με οδήγησαν να χωρίσω από τον πρώην σύζυγό μου ήταν συναισθηματικά επώδυνα για μένα και για τα παιδιά μας», ανέφερε χαρακτηριστικά η 50χρονη ηθοποιός στα έγγραφα που κατέθεσε στο δικαστήριο, σύμφωνα με το Page Six.

Η Τζολί, η οποία στο παρελθόν έχει κατηγορήσει τον Πιτ για κακοποιητική συμπεριφορά, αποκάλυψε ακόμη ότι όταν υπέβαλε αίτηση διαζυγίου, του παραχώρησε πλήρη έλεγχο και αποκλειστική χρήση των ακινήτων που είχαν — τόσο στο Λος Άντζελες όσο και στο Miraval — «χωρίς καμία αποζημίωση», ελπίζοντας, όπως είπε: «αυτό να τον ηρεμούσε στη μετέπειτα συμπεριφορά του απέναντί μου μετά από μία δύσκολη και τραυματική περίοδο».

τζολί-πιτ

Ο Μπραντ Πιτ και η Αντζελίνα Τζολί / AP

Η 50χρονη ηθοποιός ισχυρίστηκε ότι η ίδια και τα έξι παιδιά τους δεν έχουν επισκεφτεί ξανά το Miraval, λόγω των τραυματικών εμπειριών που βίωσαν εκεί από τα βίαια ξεσπάσματα του πατέρα τους.

«Μετά τον χωρισμό, άρχισα αμέσως να αναζητώ νέο σπίτι για μένα και τα παιδιά μας. Στην αρχή νοίκιασα ένα προσωρινό, μέχρι να βρω μια πιο σταθερή λύση», αναφέρει στα έγγραφα η ηθοποιός.

Ο Πιτ έχει κινηθεί νομικά εναντίον της Τζολί, υποστηρίζοντας ότι εκείνη πούλησε το μερίδιό της από το πολυτελές κτήμα Château Miraval στη γαλλική εταιρεία Stoli Group χωρίς τη συγκατάθεσή του — κάτι που η ίδια αρνείται.

Η Τζολί εξήγησε πως οι οικονομίες της ήταν «δεσμευμένες στο Miraval» και ότι δεν είχε ζητήσει από τον πρώην σύζυγό της «ούτε διατροφή ούτε οικονομική στήριξη», επομένως χρειάστηκε τα χρήματα από την πώληση.

Η ίδια πρόσθεσε ότι, για περίπου δύο χρόνια, αρνήθηκε επαγγελματικές προτάσεις ώστε να επικεντρωθεί αποκλειστικά στα παιδιά της. Η οικονομική της κατάσταση, είπε, ήταν τόσο πιεσμένη που δεν μπορούσε καν να αγοράσει ένα σπίτι «μετρητοίς» στο Λος Άντζελες, με αποτέλεσμα ο Πιτ να της δανείσει χρήματα «με τόκο».

Η ηθοποιός αποκάλυψε επίσης ότι από τις αρχές του 2017 είχε αρχίσει να συζητά το ενδεχόμενο να πουλήσει το μερίδιό της στο Miraval στον Πιτ, ωστόσο οι συζητήσεις ήταν «πάντα δύσκολες» λόγω του τεταμένων σχέσεών τους.

«Το Miraval ήταν μία από τις πρώτες μεγάλες επενδύσεις που κάναμε μαζί και αποτελούσε το επίκεντρο της οικογενειακής μας ζωής», δήλωσε. «Εκεί παντρευτήκαμε, εκεί πέρασα μέρος της εγκυμοσύνης μου και εκεί φέραμε τα δίδυμά μας από το μαιευτήριο. Το να αποκοπώ τόσο απότομα από αυτό το σπίτι και τις αναμνήσεις μας ήταν εξαιρετικά δύσκολο — ειδικά για τα παιδιά».

αντζελίνα τζολί μπραντ πι

Ο Μπραντ Πιτ και η Αντζελίνα Τζολί / AP

Στο ίδιο δικαστικό έγγραφο, η Τζολί ζητά αποζημίωση ύψους 33.000 δολαρίων από τον Πιτ, προκειμένου να καλύψει τα νομικά έξοδα που υποχρεώθηκε να καταβάλει για να απαντήσει στο αίτημά του σχετικά με τα προσωπικά της μηνύματα.

Οι δικηγόροι της υποστηρίζουν ότι είχαν ζητήσει επανειλημμένα από τον Πιτ να αποσύρει την διαδικασία, προειδοποιώντας τον ότι, αν το δικαστήριο απέρριπτε την αίτησή του, η Τζολί θα ζητούσε αποζημίωση για τα δικαστικά έξοδα.

Παρά τις προειδοποιήσεις, ο Πιτ δεν έκανε πίσω. Οι συνήγοροι της ηθοποιού αναφέρουν πως «εκείνη επωμίστηκε αναγκαστικά πολλά νομικά έξοδα» και ζητούν ο Πιτ να αναλάβει την υποχρέωση να τα καλύψει.

Ο Πιτ, σύμφωνα με έγγραφα που κατατέθηκαν τον Ιούλιο, ισχυρίζεται ότι τα μηνύματα είναι απαραίτητα επειδή ο Άλεξι Όλινικ, στέλεχος του Stoli Group, αρνείται να συμμορφωθεί στις νομικές διαδικασίες.

