«Η γυναίκα που μισεί περισσότερο στον κόσμο»: Η κίνηση «ματ» της Άνιστον κατά της Τζολί

Η Jennifer Aniston, η Marion Cotillard και η Reese Witherspoon παρευρίσκονται στην πρεμιέρα του Apple TV+ της 4ης σεζόν του "The Morning Show" στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνηςστη Νέα Υόρκη

Τζένιφερ Άνιστον και Μπρατ Πιτ υπήρξε για τους φαν της βιομηχανίας του Χόλιγουντ, το ιδανικό ζευγάρι, μέχρι τη στιγμή που μπήκε ανάμεσά τους, η «ραδιούργα» Αντζελίνα Τζολί.

Έκτοτε τα πράγματα έχουν πάρει τον δρόμο του, με το πρώην ζευγάρι να διατηρεί πλέον επαφές, τον Μπρατ Πιτ να ενώνεται με την Τζολί, πριν καταλήξουν στο πολύκροτο διαζύγιο.

Η Τζένιφερ Άνιστον συνεχίζει την καριέρα της με σημαντικές επιτυχίες, μία από τις οποίες είναι η σειρά The Morning Show, όπου συμπρωταγωνιστεί με την Ρις Γουίδερσπουν.

Η σειρά σημείωσε τεράστια επιτυχία και λέγεται ότι και οι δύο ηθοποιοί πληρώνονται πάνω από 2 εκατομμύρια δολάρια ανά επεισόδιο.

Τώρα στον νέο κύκλο, έρχεται μία ακόμη διάσημη. Η Γαλλίδα ηθοποιός Μαριόν Κοτιγιάρ, η οποία θα υποδυθεί ένα στέλεχος μέσων ενημέρωσης.

Η 49χρονη Κοτιγιάρ είχε την υποστήριξη και των δύο στο κόκκινο χαλί αυτή την εβδομάδα στην πρεμιέρα της τέταρτης σεζόν της σειράς, με την 56χρονη Άνιστον να την κρατάει σφιχτά αγκαλιά για τους φωτογράφους.

Στο παρασκήνιο, υπήρξε επίσης πολύς ενθουσιασμός, με την Κοτιγιάρ να περιγράφει την Άνιστον ως «όμορφη ψυχή» και «εμπνεύσιμη» στο περιοδικό Glamour, και την Άνιστον να ανταποδίδει το κομπιλμέντο λέγοντας στο περιοδικό ότι η γυναίκα που γνώρισε για πρώτη φορά σε μια τελετή απονομής βραβείων πριν από 18 χρόνια ήταν μια «ακτίνα ήλιου, αγάπης, ομορφιάς και ταλέντου».

Όλα αυτά ακούγονται πολύ καλά για να είναι αληθινά, και κάποιοι ψυθιρίζουν πως η Κοτιγιάρ δεν ήταν η μοναδική υποψήφια για τον ρόλο, αλλά επειδή ανήκει σε μια ξεχωριστή κατηγορία.

Σύμφωνα με φήμες του Χόλιγουντ, είναι η μόνη γυναίκα που έκανε την Αντζελίνα Τζολί να υποφέρει από «δηλητηριώδη» ζήλια – το 2016, όταν ενώ ήταν παντρεμένη με τον Μπραντ Πιτ και αυτός και η Κοτιγιάρ γύριζαν το πολεμικό δράμα Allied.

Κάποιοι πιστεύουν ότι ο «έρωτας» της Άνιστον με την Κοτιγιάρ δείχνει ότι δεν έχει συγχωρέσει σε καμία περίπτωση την Αντζελίνα Τζολί που της έκλεψε τον άντρα της.

Ο ηθοποιός Μπραντ Πιτ φιλαει τη συνάδελφό του Μαριόν Κοτιγιάρ κατά την άφιξή της στην πρεμιέρα της ταινίας "Allied" στο Λονδίνο (2016) Invision/ Joel Ryan

Δεν είναι λοιπόν απίθανο, δεδομένης της προσωπικότητας του Πιτ να συνέβη όντως κάτι με την Κοτιγιάρ με την Τζολί να το είχε προβλέψει – και η Άνιστον είχε κάθε δίκιο να νιώθει ενθουσιασμένη.

Μια πηγή του Χόλιγουντ, μάρτυρας της διάλυσης του γάμου του Πιτ και της Τζολί το 2016, δηλώνει στη Daily Mail ότι: «Η Μάριον είναι ίσως η γυναίκα που η Αντζελίνα μισεί περισσότερο στον κόσμο. Είναι η μόνη φορά που έχει δείξει σημάδια ζήλιας.»

«Ήταν δηλητηριώδες. Ένα πρόβλημα ήταν ότι η Αντζελίνα είχε πλήρη επίγνωση ότι ο δικός τους έρωτας είχε πυροδοτηθεί κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Ο Κύριος και η Κυρία Σμιθ», οπότε υπήρχε πραγματικός φόβος ότι η ιστορία θα επαναληφθεί. Αρκετοί πίστευαν ότι η Μάριον είχε μαγέψει τον Μπραντ στην ταινία.»

Διαβάστε επίσης