Μόσχα: «Ποτέ τόσο κοντά σε συμφωνία, αλλά Κίεβο και Ευρώπη φαίνεται να θέλουν να την σαμποτάρουν»

Η Μόσχα θεωρεί ότι μια λύση για τη σύγκρουση στην Ουκρανία «είναι κοντά και απαιτείται η τελική προσπάθεια», σύμφωνα με τον υφυπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Ριαμπκόφ. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι το Κίεβο και η Ευρώπη φαίνεται να «ενισχύουν τις προσπάθειες να ανατρέψουν τη συμφωνία».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε ότι θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή στη Φλόριντα, στο Μαρ-α-Λάγκο, με συμμετοχή των Ευρωπαίων ηγετών μέσω διαδικτυακής σύνδεσης.

Πριν αναχωρήσει για τις ΗΠΑ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε ότι ελπίζει να συμφωνήσει σε ένα πλαίσιο με τον Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου κατά τη συνάντησή τους την Κυριακή

Επίσης, ανέφερε στο Axios ότι είναι έτοιμος να προχωρήσει σε δημοψήφισμα για το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ εάν η Ρωσία συμφωνήσει σε εκεχειρία. Ο Ζελένσκι τόνισε την Παρασκευή ότι ελπίζει να καταλήξει σε πλαίσιο ειρήνης με τον Τραμπ κατά τη συνάντησή τους την Κυριακή και ότι θα ήταν πρόθυμος να φέρει το σχέδιο σε δημοψήφισμα, εφόσον η Ρωσία συμφωνήσει σε ανακωχή διάρκειας τουλάχιστον 60 ημερών.

Παρά τη σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, το σχέδιο Τραμπ εξακολουθεί να απαιτεί επώδυνες εδαφικές παραχωρήσεις από την Ουκρανία στην ανατολή της χώρας. Ο Ζελένσκι τόνισε ότι θα επιδιώξει βελτίωση των όρων και, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί ισχυρή θέση επί των εδαφών, θα ζητήσει έγκριση από τον ουκρανικό λαό μέσω δημοψηφίσματος, συγκρίνοντάς το με το δημοψήφισμα του Brexit, αλλά σε πιο σύντομο χρονικό πλαίσιο και υπό συνθήκες πολέμου.

Ο τελευταίος γύρος των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ–Ουκρανίας έφερε ως αποτέλεσμα ένα σχέδιο 20 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου, το οποίο έχει ήδη σταλεί στη Μόσχα. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι θα συζητηθούν τα έγγραφα, οι εγγυήσεις ασφαλείας, καθώς και κρίσιμα θέματα όπως ο Ντονμπάς και το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια, μαζί με άλλες ευαίσθητες πτυχές.

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι χώρες όπως η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Τουρκία είναι έτοιμες να στείλουν στρατεύματα στην Ουκρανία μετά τη λήξη του πολέμου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας για την αποτροπή της Ρωσίας και τη διασφάλιση της ειρήνης στην Ευρώπη.

Τέλος, οι ρωσικές επιθέσεις συνεχίζονται, με πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές και πυραυλικές επιθέσεις σε περιοχές όπως Οδησσός, Μικολάιβ, Χερσώνα και Ζαπορίζια, προκαλώντας θύματα και υλικές ζημιές, ενώ οι ουκρανικές δυνάμεις αεράμυνας αναφέρουν την κατάρριψη ή ουδετεροποίηση δεκάδων drones και ενός βαλλιστικού πυραύλου Iskander-M.

