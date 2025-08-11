Τζένιφερ Άνιστον: Σπάνια εξομολόγησή της για το διαζύγιο από τον Μπραντ Πιτ

Νέες λεπτομέρειες για την περίοδο μετά το διαζύγιό της και πώς το αντιμετώπισε

Τζένιφερ Άνιστον: Σπάνια εξομολόγησή της για το διαζύγιο από τον Μπραντ Πιτ

O Μπραντ Πιτ και η Τζένιφερ Άνιστον, φθάνουν για να παρακολουθήσουν την παρουσίαση της ανδρικής συλλογής Giorgio Armani Άνοιξη/Καλοκαίρι 2002 στο Μιλάνο, Ιταλία

AP/Luca Bruno
Είκοσι χρόνια μετά την πρώτη συνέντευξή της, ύστερα από τον χωρισμό της από τον Μπραντ Πιτ, μετά από πέντε χρόνια γάμου, η Τζένιφερ Άνιστον, μιλάει ξανά στο Vanity Fair του Σεπτεμβρίου και εξομολογείται για εκείνη την περίοδο.

Η 56χρονη ηθοποιός του Morning Show, παραδέχεται πως έχει καιρό να διαβάσει εκείνη τη συνέντευξη του 2005 στο περιοδικό, αλλά όπως λέει «θυμάμαι μόνο την εμπειρία του να το κάνω – κάτι που ήταν κάπως ενοχλητικό. Ήταν επίσης μια τόσο ευάλωτη περίοδος. Αλλά ναι, αυτό ήταν ένα για τα απομνημονεύματα».

Ο Πιτ και η Άνιστον συστήθηκαν από τους μάνατζερ τους το 1994 και έβγαιναν κρυφά στις αρχές του 1998, πριν παντρευτούν σε μια πολυτελή τελετή τον Ιούλιο του 2000 και χωρίσουν το 2005.

Brad Pitt - Jennifer Aniston

Σε αυτή τη φωτογραφία αρχείου της 14ης Μαρτίου 2000, ο Μπραντ Πιτ και η Τζένιφερ Άνιστον φτάνουν στην πρεμιέρα της νέας ταινίας «Erin Brockovich» στην περιοχή Westwood του Λος Άντζελες.

AP

Ο Πιτ παντρεύτηκε τη συμπρωταγωνίστριά του στο Κύριος και Κυρία Σμιθ, Αντζείνα Τζολί και η Άνιστον το ηθοποιό Τζάστιν Θερού. Ο Πιτ είναι αυτή τη στιγμή σε σχέση με τη σχεδιάστρια κοσμημάτων Ines de Ramon, ενώ η Άνιστον βγαίνει με τον υπνοθεραπευτή Jim Curtis.

Τα τελευταία χρόνια, το πρώην ζευγάρι εμφανίστηκε να αναζωπυρώνει τη φιλία του, αναπτερώνοντας τις ελπίδες των θαυμαστών του.

«Ελπίζω πραγματικά ότι κάποια μέρα θα μπορέσουμε να γίνουμε ξανά φίλοι», είχε δηλώσει η ηθοποιός μετά τον χωρισμό τους, το 2005. «Θα αγαπώ τον Μπραντ για το υπόλοιπο της ζωής μου. Είναι ένας φανταστικός άνθρωπος. Δεν μετανιώνω για τίποτα από όλα αυτά και δεν πρόκειται να αυτομαστιγωθώ γι' αυτό».

Ανακαλώντας εκείνη την περίοδο της ζωής της μετά τον χωρισμό της από τον Πιτ, η Aniston αποκάλυψε στην πιο πρόσφατη συνέντευξή της στο Vanity Fair τον τρόπο της να το ξεπεράσει: Λέγοντας στον εαυτό της: «Απλά σήκω και συνέχισε να περπατάς, κορίτσι μου».

«Ήταν τόσο ζουμερό ανάγνωσμα για τους ανθρώπους. Αν δεν είχαν τις σαπουνόπερές τους, είχαν τα ταμπλόιντ τους», είπε η ηθοποιός του Murder Mystery. «Είναι κρίμα που έπρεπε να συμβεί, αλλά συνέβη. Και το πήρα προσωπικά».

Σχολιάζονταν τις εικασίες των μέσων ενημέρωσης και τη φρενίτιδα γύρω από τον χωρισμό τους, η Άνιστον είπε ότι "δεν είχε αρκετά ισχυρή συγκρότηση ώστε να μην επηρεαστεί" από τις φήμες και την προσοχή.

"Είμαστε άνθρωποι, παρόλο που κάποιοι δεν θέλουν να το πιστέψουν", είπε και πρόσθεσε: "Σκέφτονται: 'Υπογράψατε γι' αυτό, άρα το δέχεστε'. Αλλά στην πραγματικότητα δεν υπογράψαμε γι' αυτό".

