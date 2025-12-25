Οκτώ φράσεις που αξίζει να πούμε σε έναν καβγά με το «άλλο μας μισό»

Αν αγαπάς κάποιον, μάθε πώς να μαλώνεις μαζί του, επιμένουν οι ειδικοί

Οκτώ φράσεις που αξίζει να πούμε σε έναν καβγά με το «άλλο μας μισό»
Αν αγαπάς κάποιον, μάθε πώς να μαλώνεις μαζί του. Αυτή είναι η πιο ουσιαστική συμβουλή που δίνει στα ζευγάρια για έναν καβγά, η Krystal Mazzola Wood, θεραπεύτρια γάμου και οικογένειας στο Φοίνιξ των ΗΠΑ, η οποία μίλησε στο περιοδικό Time.

«Κάνει όλη τη διαφορά στον κόσμο», λέει. «Οι περισσότεροι δεν έχουμε έμφυτες δεξιότητες καλής επικοινωνίας όταν νιώθουμε πιεσμένοι ή ότι δεν μας ακούν, γιατί κυριολεκτικά μπαίνουμε σε κατάσταση “μάχης ή φυγής”. Πρέπει να εξασκηθούμε συνειδητά στο πώς επικοινωνούμε σε μια σύγκρουση, αν θέλουμε να προστατεύσουμε και να ενισχύσουμε τη σχέση μας».

Αυτό σημαίνει ότι καλό είναι να έχουμε κάποιες «έτοιμες» φράσεις στο μυαλό μας για τις στιγμές που τα πνεύματα οξύνονται. Ειδικοί εξηγούν τι μπορούμε να πούμε στον επόμενο καβγά με τον σύντροφό μας – και πώς αυτές οι φράσεις μπορούν να μας φέρουν ξανά κοντά.

1. «Έχεις δίκιο στο…»

Πολλά ζευγάρια κολλάνε στο ποιος έχει δίκιο και ποιος άδικο. «Εστιάζουν υπερβολικά στο να αποδείξουν ότι έχουν δίκιο», εξηγεί η Mazzola Wood. Αυτό, όμως, κάνει τον άλλον να νιώθει ότι δεν τον ακούν, με αποτέλεσμα να αμύνεται και να συνεχίζει τον καβγά.

Αντί να σκέφτεσαι πώς θα επιβληθείς, αναγνώρισε κάτι με το οποίο συμφωνείς από όσα είπε ο σύντροφός σου. Η ένταση πέφτει και υπενθυμίζεται και στους δύο ότι είστε στην ίδια πλευρά.

2. «Λυπάμαι για…»

Η συγγνώμη για τον δικό σου ρόλο στον καβγά –χωρίς να παίρνεις όλο το φταίξιμο– είναι ο πιο σύντομος δρόμος προς την εκτόνωση. «Όταν κάποιος ακούει μια ειλικρινή συγγνώμη, μαλακώνει αυτόματα», λέει η ειδικός.

Να είσαι συγκεκριμένος και αυθεντικός. Απόφυγε φράσεις όπως «λυπάμαι που νιώθεις έτσι» ή «λυπάμαι, αλλά…», γιατί συνήθως προκαλούν μεγαλύτερη ένταση.

3. «Σε ακούω να λες… Το κατάλαβα σωστά;»

Αυτή η φράση μετατρέπει τον καβγά από αντιπαράθεση σε σύνδεση. «Δείχνει ότι δεν περιμένεις απλώς τη σειρά σου για να απαντήσεις», λέει η Molly Burrets, θεραπεύτρια ζευγαριών και καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας.

Όταν ο άλλος νιώθει πραγματικά ότι ακούγεται, μειώνεται η ανάγκη του να συνεχίσει να μαλώνει.

4. «Αυτό που χρειάζομαι είναι…»

Όταν εκφράζεις ξεκάθαρα τις ανάγκες σου, μετακινείσαι από την επίρριψη ευθυνών στη λύση. Πολλοί περιμένουν από τον σύντροφό τους να «διαβάσει το μυαλό τους», γεμίζοντας τελικά με θυμό και απογοήτευση.

Η σαφής και ήρεμη διατύπωση του τι σε βοηθά να νιώθεις υποστήριξη έχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα από την επίθεση ή τη σιωπή.

5. «Δεν είμαι εγώ απέναντι σε εσένα – είμαστε εμείς απέναντι στο πρόβλημα»

Ο ψυχοθεραπευτής Steven Sizemore προτείνει να αντιμετωπίζονται οι διαφωνίες ως κοινή πρόκληση και όχι ως μάχη. Η χρήση του «εμείς» ενισχύει τη συνεργασία και μειώνει την ανάγκη για κατηγορίες.

6. «Νομίζω ότι χρειάζεται να κάνουμε ένα διάλειμμα και να μιλήσουμε σε 10 λεπτά»

Όταν η ένταση κορυφώνεται, κανείς δεν σκέφτεται καθαρά. Κάποιοι φεύγουν χωρίς να πουν πού πάνε, άλλοι επιμένουν να λυθεί το θέμα άμεσα, ακόμα κι αν δεν είναι σε θέση να το κάνουν.

Ένα σύντομο, συμφωνημένο διάλειμμα μειώνει το άγχος χωρίς να δημιουργεί αίσθηση εγκατάλειψης – αρκεί να επιστρέψετε πράγματι στη συζήτηση.

7. «Σε ευχαριστώ που με ακούς»

Η αναγνώριση της προσπάθειας του άλλου λειτουργεί καταλυτικά. Έρευνες δείχνουν ότι στα υγιή ζευγάρια, για κάθε αρνητική αλληλεπίδραση υπάρχουν τουλάχιστον πέντε θετικές, ακόμα και μέσα στον καβγά.

8. «Το να τα βρούμε ξανά είναι προτεραιότητά μου»

Πολλές διαφωνίες επανέρχονται σε βάθος χρόνου. Το σημαντικό δεν είναι να «κερδίσεις» τον καβγά, αλλά να δείξεις ότι η σχέση είναι πάνω από το εκάστοτε αποτέλεσμα.

«Υπενθύμισε στον σύντροφό σου ότι είστε στην ίδια ομάδα», τονίζει η Mazzola Wood. «Αυτό βοηθά και τους δύο να πάρουν μια ανάσα και να νιώσουν ξανά ασφάλεια».

