Πέθανε σε ηλικία 60 ετών ο ηθοποιός Πατ Φιν - Είχε εμφανιστεί στα Friends, Seinfeld και The Middle

Σε ηλικία 60 ετών πέθανε ο Αμερικανός ηθοποιός Πατ Φιν, γνωστός από τις εμφανίσεις του σε δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές όπως τα Friends, Seinfeld και The Middle.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Πατ Φιν πέθανε τη Δευτέρα στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο, για την οποία λάμβανε θεραπεία από το 2022.

«Ο Πατ δεν γνώρισε ποτέ αγνώστους – μόνο φίλους που δεν είχε γνωρίσει ακόμη», ανέφερε η οικογένειά του σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στα social media, προσθέτοντας ότι «έζησε τη ζωή του στο έπακρο, με χαρά και ενθουσιασμό».

Μακρά πορεία στην τηλεόραση και τον αυτοσχεδιασμό

Η πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση έγινε το 1995 στη σειρά The George Wendt Show, όπου υποδύθηκε τον αδελφό του βασικού χαρακτήρα. Την ίδια περίοδο είχε και επαναλαμβανόμενο ρόλο στη σειρά Murphy Brown (1995–1997).

Το 1998 εμφανίστηκε στο Seinfeld ως Τζο Μέιο, ένας οικοδεσπότης πάρτι γνωστός για το ότι ανέθετε… αγγαρείες στους καλεσμένους του. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές του 2000 έκανε guest εμφανίσεις σε σειρές-σταθμούς της αμερικανικής τηλεόρασης, όπως τα King of Queens, Friends, That ’70s Show και House.

Ωστόσο, ο ρόλος που τον καθιέρωσε στο ευρύ κοινό ήταν εκείνος του Μπιλ Νόργουντ στη σειρά The Middle, στην οποία συμμετείχε για οκτώ σεζόν, από το 2011 έως το 2018.

Κινηματογράφος και ακαδημαϊκή πορεία

Όπως γράφει για τον Πατ Φιν το BBC, στον κινηματογράφο συμμετείχε, μεταξύ άλλων, στις ταινίες It’s Complicated (2009) και Santa Paws 2: The Santa Pups (2012).

Πέρα από την υποκριτική, ο Πατ Φιν ήταν ενεργός στον χώρο του αυτοσχεδιαστικού θεάτρου, ενώ δίδαξε και στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο ως επισκέπτης καθηγητής. Παράλληλα, ήταν μέλος της εξαμελούς ομάδας αυτοσχεδιασμού Beer Shark Mice.

«Ο Πατ καθοδήγησε, στήριξε και ενέπνευσε αμέτρητους μαθητές όλα αυτά τα χρόνια. Δύσκολα θα βρει κανείς άνθρωπο που να έχει να πει κακό λόγο γι’ αυτόν», ανέφερε η οικογένειά του.

Συγκίνηση στον καλλιτεχνικό κόσμο

Ο ηθοποιός Ρίτσαρντ Κάιντ, αποχαιρετώντας τον, δήλωσε ότι «δεν υπήρχε πιο ευγενικός, γλυκός, αστείος και προσγειωμένος άνθρωπος».

«Πάντα θετικός, πάντα πρόθυμος να σε βοηθήσει να γίνεις καλύτερος και πιο αστείος. Ένας σπουδαίος πατέρας, ένας υπέροχος άνθρωπος», έγραψε σε ανάρτησή του στο Instagram.

Ο Πατ Φιν αφήνει πίσω τη σύζυγό του Ντόνα, τα τρία τους παιδιά, καθώς και τους γονείς και τα αδέλφια του.