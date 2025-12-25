Πέθανε σε ηλικία 60 ετών ο ηθοποιός Πατ Φιν - Είχε εμφανιστεί στα Friends, Seinfeld και The Middle

Έδινε μάχη με τον καρκίνο από το 2022

Newsbomb

Πέθανε σε ηλικία 60 ετών ο ηθοποιός Πατ Φιν - Είχε εμφανιστεί στα Friends, Seinfeld και The Middle
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε ηλικία 60 ετών πέθανε ο Αμερικανός ηθοποιός Πατ Φιν, γνωστός από τις εμφανίσεις του σε δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές όπως τα Friends, Seinfeld και The Middle.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Πατ Φιν πέθανε τη Δευτέρα στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο, για την οποία λάμβανε θεραπεία από το 2022.

«Ο Πατ δεν γνώρισε ποτέ αγνώστους – μόνο φίλους που δεν είχε γνωρίσει ακόμη», ανέφερε η οικογένειά του σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στα social media, προσθέτοντας ότι «έζησε τη ζωή του στο έπακρο, με χαρά και ενθουσιασμό».

Μακρά πορεία στην τηλεόραση και τον αυτοσχεδιασμό

Η πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση έγινε το 1995 στη σειρά The George Wendt Show, όπου υποδύθηκε τον αδελφό του βασικού χαρακτήρα. Την ίδια περίοδο είχε και επαναλαμβανόμενο ρόλο στη σειρά Murphy Brown (1995–1997).

Το 1998 εμφανίστηκε στο Seinfeld ως Τζο Μέιο, ένας οικοδεσπότης πάρτι γνωστός για το ότι ανέθετε… αγγαρείες στους καλεσμένους του. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές του 2000 έκανε guest εμφανίσεις σε σειρές-σταθμούς της αμερικανικής τηλεόρασης, όπως τα King of Queens, Friends, That ’70s Show και House.

Ωστόσο, ο ρόλος που τον καθιέρωσε στο ευρύ κοινό ήταν εκείνος του Μπιλ Νόργουντ στη σειρά The Middle, στην οποία συμμετείχε για οκτώ σεζόν, από το 2011 έως το 2018.

Κινηματογράφος και ακαδημαϊκή πορεία

Όπως γράφει για τον Πατ Φιν το BBC, στον κινηματογράφο συμμετείχε, μεταξύ άλλων, στις ταινίες It’s Complicated (2009) και Santa Paws 2: The Santa Pups (2012).

Πέρα από την υποκριτική, ο Πατ Φιν ήταν ενεργός στον χώρο του αυτοσχεδιαστικού θεάτρου, ενώ δίδαξε και στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο ως επισκέπτης καθηγητής. Παράλληλα, ήταν μέλος της εξαμελούς ομάδας αυτοσχεδιασμού Beer Shark Mice.

«Ο Πατ καθοδήγησε, στήριξε και ενέπνευσε αμέτρητους μαθητές όλα αυτά τα χρόνια. Δύσκολα θα βρει κανείς άνθρωπο που να έχει να πει κακό λόγο γι’ αυτόν», ανέφερε η οικογένειά του.

Συγκίνηση στον καλλιτεχνικό κόσμο

Ο ηθοποιός Ρίτσαρντ Κάιντ, αποχαιρετώντας τον, δήλωσε ότι «δεν υπήρχε πιο ευγενικός, γλυκός, αστείος και προσγειωμένος άνθρωπος».

«Πάντα θετικός, πάντα πρόθυμος να σε βοηθήσει να γίνεις καλύτερος και πιο αστείος. Ένας σπουδαίος πατέρας, ένας υπέροχος άνθρωπος», έγραψε σε ανάρτησή του στο Instagram.

Ο Πατ Φιν αφήνει πίσω τη σύζυγό του Ντόνα, τα τρία τους παιδιά, καθώς και τους γονείς και τα αδέλφια του.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:06ΕΛΛΑΔΑ

Τι έδειξαν τα αλκοτέστ την Παραμονή Χριστουγέννων: Από τους 2000, μόνο οι 8 είχαν πιει

08:46LIFESTYLE

«Έχεις δίκιο στο…», «το κατάλαβα σωστά;», «να μιλήσουμε σε 10 λεπτά»: Οκτώ φράσεις που αξίζει να πούμε σε έναν καβγά με το «άλλο μας μισό»

08:35ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ και Μελάνια απαντούν στα παιδιά: «Κακό Άγιο Βασίλη δεν θα αφήσω στη χώρα», «Σίγουρα θα του άρεσαν τα μπισκότα»

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Χριστουγεννιάτικα γλυκά: Πόσο πωλούνται φέτος και τι λένε οι επαγγελματίες του κλάδου - Μικρότερες ποσότητες στο καλάθι των καταναλωτών

08:10LIFESTYLE

Πέθανε σε ηλικία 60 ετών ο ηθοποιός Πατ Φιν - Είχε εμφανιστεί στα Friends, Seinfeld και The Middle

07:59ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Καλά Χριστούγεννα σε όλους «συμπεριλαμβανομένων των αποβρασμάτων της ριζοσπαστικής αριστεράς»

07:54ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το πιο γρήγορο χριστουγεννιάτικο δέντρο είναι αυτό της Hennessey

07:45ΚΟΣΜΟΣ

Το μήνυμα της Κέιτ Μίντλετον για τα Χριστούγεννα από το πιάνο με τη Σάρλοτ: «Αλληλοβοήθεια με γενναιοδωρία, κατανόηση, ελπίδα»

07:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Η Μεγάλη του Γένους Σχολή «μετακομίζει» στο κτήριο του δημοτικού σχολείου Ταταούλων, λόγω έργων

07:15ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Τι περιλαμβάνει το κοινό σχέδιο ΗΠΑ-Κιέβου για τον τερματισμό του πολέμου - Αβέβαιη η στάση της Μόσχας

06:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η έμμεση αιχμή της Έλενας Ακρίτα για τη ΝΔ μετά τον θάνατο της μητέρας της

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Οι νέοι συντελεστές βαρύτητας - Τι αλλάζει στα εξεταζόμενα μαθήματα

06:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Εντυπωσιακό 6-4 εκτός έδρας, το καλύτερο με αυτό το format της Euroleague

06:40LIFESTYLE

Το «Survivor» έρχεται στον ΣΚΑΪ και αλλάζει η βραδινή ζώνη – Πότε κάνει πρεμιέρα το νέο πρόγραμμα

06:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Ισχυρή έκρηξη σε υποκατάστημα τράπεζας στον Εύοσμο

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα: Ήθη και έθιμα σε όλη την Ελλάδα - Πού στολίστηκε το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο

06:22ΕΛΛΑΔΑ

LIVE Η Ακολουθία των Χριστουγέννων: Σε κλίμα θρησκευτικής κατάνυξης η μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού στην Κρήτη: «Πάλι απο το μηδέν οι έρευνες» - Δεν ήταν αυτός σε βίντεο σούπερ μάρκετ

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Σούπερ μάρκετ: Ποια καταστήματα θα είναι ανοιχτά σήμερα - Τι ισχύει έως 2 Ιανουαρίου

06:06ΕΛΛΑΔΑ

Ρεβεγιόν Χριστουγέννων στα μπλόκα για τους αγρότες – Εύχονται «καλές γιορτές» και δηλώνουν αμετακίνητοι στον αγώνα τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:21ΕΛΛΑΔΑ

Αλκοτέστ και όρια οδήγησης: Πόσα ποτά φέρνουν πρόστιμο - Μπύρα, κρασί ή ουίσκι, βότκα;

14:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Ειλημμένη απόφαση για Ποντένσε - Τι θέλουν να αποφύγουν στον Πειραιά

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Συντριβή λιβυκού αεροσκάφους: Θρήνος για τη Μαρία Παππά, την Ελληνίδα αεροσυνοδό του Falcon 50

13:14ΚΟΣΜΟΣ

H «αχίλλειος πτέρνα» των S-400: Την ανακάλυψαν οι Ουκρανοί, «καίγονται» και οι Τούρκοι

08:10LIFESTYLE

Πέθανε σε ηλικία 60 ετών ο ηθοποιός Πατ Φιν - Είχε εμφανιστεί στα Friends, Seinfeld και The Middle

06:22ΕΛΛΑΔΑ

LIVE Η Ακολουθία των Χριστουγέννων: Σε κλίμα θρησκευτικής κατάνυξης η μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού στην Κρήτη: «Πάλι απο το μηδέν οι έρευνες» - Δεν ήταν αυτός σε βίντεο σούπερ μάρκετ

06:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η έμμεση αιχμή της Έλενας Ακρίτα για τη ΝΔ μετά τον θάνατο της μητέρας της

19:33WHAT THE FACT

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έστειλε τις Χριστουγεννιάτικες ευχές της με «το φόρεμα που δίχασε το διαδίκτυο»;

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Σούπερ μάρκετ: Ποια καταστήματα θα είναι ανοιχτά σήμερα - Τι ισχύει έως 2 Ιανουαρίου

06:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Ισχυρή έκρηξη σε υποκατάστημα τράπεζας στον Εύοσμο

19:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Ζαλγκίρις Κάουνας - Παναθηναϊκός AKTOR: Γκριγκόνις και Σαμοντούροβ εκτός δωδεκάδας

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Ζαχάροβα: «Συγχαρητήρια για το νέο κατώτατο σημείο» - Οι ρωσικοί λύκοι, οι τάρανδοι και τα «γουρουνάκια»

18:03LIFESTYLE

Διπλό φινάλε στον ALPHA-«Να μ’αγαπάς» και «Άγιος Έρωτας» αποχαιρετούν για το 2025

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Χριστουγεννιάτικα γλυκά: Πόσο πωλούνται φέτος και τι λένε οι επαγγελματίες του κλάδου - Μικρότερες ποσότητες στο καλάθι των καταναλωτών

22:43ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 25 Δεκεμβρίου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν αύριο

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χριστούγεννα με βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα και πότε θα εξασθενήσουν

06:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Εντυπωσιακό 6-4 εκτός έδρας, το καλύτερο με αυτό το format της Euroleague

08:46LIFESTYLE

«Έχεις δίκιο στο…», «το κατάλαβα σωστά;», «να μιλήσουμε σε 10 λεπτά»: Οκτώ φράσεις που αξίζει να πούμε σε έναν καβγά με το «άλλο μας μισό»

11:28ΚΟΣΜΟΣ

Η πραγματική ιστορία του «ανθρώπου καρφίτσα»: Από το τσίρκο στον κινηματογράφο και το τραγικό φινάλε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ