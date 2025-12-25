Ο απίθανος λόγος για τον οποίο οι γονείς δεν πρέπει να αγοράζουν αρκουδάκια στα παιδιά τους

Με τη γιορτινή περίοδο των Χριστουγέννων να έχει πλέον ξεκινήσει, οι γονείς θα πρέπει να το σκεφτούν πολύ σοβαρά πριν αγοράσουν ένα αρκουδάκι στα παιδιά τους.

Κι αυτό διότι, στη Γαλλία υποστηρίζουν ότι αυτά τα αγαπημένα χριστουγεννιάτικα δώρα θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά αντιλαμβάνονται τη φύση.

