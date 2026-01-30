Μήνυση Κωνσταντοπούλου σε Γεωργιάδη:«Αντιλαμβάνομαι τον τρόμο από την Καρυστιανού» απαντά ο υπουργός

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου κατέθεσε το βράδυ της Πέμπτης, στο Αστυνομικό Τμήμα Εξαρχείων, μήνυση σε βάρος του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, όπως γνωστοποιεί ο ίδιος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μάλιστα, συνόδευσε τη μήνυσή της με υπόμνημα 39 σελίδων.

Η κ. Κωνσταντοπούλου κινείται νομικά επειδή ο κ. Γεωργιάδης από το βήμα της Βουλής στις 29 Οκτωβρίου, την είχε αποκαλέσει «απαίσια γυναίκα».

«Πριν από λίγο πληροφορήθηκα ότι χθες στις 23:50 (δηλαδή 10’ πριν από τα μεσάνυχτα) η Πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας» @ZoeKonstant προσήλθε στο ΑΤ Εξαρχείων και κατέθεσε μήνυση εναντίον μου, με υπόμνημα 39 σελίδων, για όσα της είπα στις 29/10/2025…ήταν η ομιλία μου που εκτός των άλλων την αποκάλεσα «απαίσια»….η απάντηση μου στην κα Πρόεδρο στο βίντεο που ακολουθεί….»

Όπως τονίζει ο κ. Γεωργιάδης, «το ότι δώδεκα παρα δέκα το βράδυ η κα πρόεδρος δεν είχε να κάνει τίποτα καλύτερο παρά να ασχοληθεί με τη δική μου μήνυση, με τιμά ιδιαιτέρως. Θέλω να της πω τα εξής: Αντιλαμβάνομαι τον τρόμο που σας έχει προκαλέσει το κόμμα Καρυστιανού γιατί είναι προφανές ότι όταν θα αρχίσει να μετριέται δημοκοπικά θα εξαφανίσει και την Πλεύση Ελευθερίας και εσάς προσωπικά. Σας δηλώνω ότι δεν θα σας κάνω τη χάρη να σας απαντώ. Θα απαντώ μόνο στην αρχηγό σας, κυρία Καρυστιανού, στην οποία προτείνω να προσελθετε και ως υποψήφια βουλευτής για να είστε και εσείς στην επόμενη Βουλή».

