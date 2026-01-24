Γεωργιάδης: «Πιστεύω ότι αν όλοι συνεργαστούν με τη Ζωή για να μας ρίξουν, θα πάρουμε πάνω από 50%»

Νέα «πυρά» του Άδωνι Γεωργιάδη κατά της αντιπολίτευσης και ειδικότερα της Ζωής Κωνσταντοπούλου, με αφορμή και τη δήλωση της επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας από το βήμα της Βουλής: «Ας τους ρίξουμε, ας γίνει αυτό που πρέπει να γίνει δημοκρατικά».

Ο υπουργός Υγείας αναρωτήθηκε αρχικά «τι πράγματα είναι αυτά; Καλεί τους Νεοδημοκράτες σε αποστασία;», υπογραμμίζοντας ότι «αυτά τα πράγματα είναι παλαβά. Η Βουλή έχει πλειοψηφία και μειοψηφία. Όλη η αντιπολίτευση να γίνει ένα μπλοκ, πάλι πλειοψηφία έχει η Νέα Δημοκρατία. Άρα, δεν μπορούν να μας ρίξουν», σε σημερινή (24/01) συνέντευξη στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

«Τώρα, αν μου λέτε ότι μπορεί να κάνουν μία συμμαχία, όλοι μαζί, για να πάνε στις εκλογές ως ένα κοινό κίνημα, θέλω να είμαι ειλικρινής: Αν θέλουν συνεργαστούν όλοι αυτοί με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για να μας ρίξουν, πιστεύω ότι θα πάρουμε πάνω από 50%. Πραγματικά, ο Έλληνας θα σκεφτόταν αν θα κατάφερνε να κοιμηθεί το βράδυ και να μην μείνει ξάγρυπνος με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στην εξουσία. Αυτό θα σήμαινε μίσος, τοξικότητα. Ονειρεύεται ποιους θα κλείσει φυλακή. Κανείς δεν θέλει να τον κυβερνήσει η Ζωή, πρέπει να έχεις σοβαρό ψυχολογικό πρόβλημα για να μην καταλαβαίνεις ότι αν κυβερνήσει αυτή η γυναίκα, θα σημαίνει εφιάλτης», προσέθεσε.

Για τη Μαρία Καρυστιανού, ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε ότι «η οργή και το πένθος δεν είναι “καύσιμο” για να φτάσει κάποιος στην εξουσία. Αν η κυρία Καρυστιανού συνεχίσει να δίνει συνεντεύξεις, δεν θα έχει μεγάλη πορεία. Τώρα, δεν μπορεί να κάνει πίσω (σ.σ. σε ερώτηση εάν τελικά προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος). Όμως, αν κάνει κόμμα με αυτούς που δείχνει –δεν θέλω να φανώ αλαζονικός– αλλά το πρόγραμμα που παρουσιάζει ως ομάδα, είναι… δεν θέλω να πω».

Σχετικά με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τόνισε ότι «το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη έχει πάει πάρα πολύ Αριστερά. Αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος, διότι όσο το ΠΑΣΟΚ πηγαίνει Αριστερά, χάνει την κυβερνησιμότητά του και άρα, η Ελλάδα μένει με ένα κόμμα που μπορεί να κυβερνήσει, τη Νέα Δημοκρατία».