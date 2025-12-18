Εξώδικο στην Κωνσταντοπούλου στέλνει ο Γεωργιάδης - Τον συνέδεσε με βιασμούς ανηλίκων

Εξώδικο στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ανακοίνωσε ότι στέλνει ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ζητώντας της να απολογηθεί για τα σχόλιά της κατά τη διάρκεια της εξεταστικής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στα οποία διερωτήθηκε αν ο υπουργός έχει «καταδικαστεί για παιδεραστία».

Η κυρία Κωνσταντοπούλου ανέφερε κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, απευθυνόμενη στον Ανδρέα Νικολακόπουλο, ότι: «ο Γεωργιάδης, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, έχει καταδικαστεί για βιασμό ανηλίκων;».

Ο κ. Γεωργιάδης έγραψε ότι αν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δεν απολογηθεί για τα σχόλια της, θα προχωρήσει στην κατάθεση μήνυσης και αγωγής εναντίον της, καθώς, παρόλο που στη συνέχεια η κυρία Κωνσταντοπούλου διευκρίνισε ότι εννούσε τον Νίκο Γεωργιάδη, ο υπουργός Υγείας θεωρεί πως «το έκανε επίτηδες για να βλάψει την τιμή και την υπόληψή μου».

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη:

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου απολύτως επίτηδες και μετά δόλου με κατηγόρησε ότι έχω καταδικαστεί για παιδεραστία. Είπε επί λέξει: «ο Γεωργιάδης ο Αντιπρόεδρος της Νδ δεν έχει καταδικαστεί για παιδεραστία κύριε;..», μετά το άλλαξε, ότι εννοούσε δηλ τον κ. Νίκο Γεωργιάδη αλλά αυτός δεν είναι, ούτε ήταν ποτέ Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Το έκανε επίτηδες για να βλάψει την Τιμή και την Υπόληψη μου επειδή δεν μπορεί να με αντιμετωπίσει Πολιτικά και πλέον όποτε της απαντώ το βάζει στα πόδια τρέχοντας.

Λυπούμαι που πολλοί συμπολίτες μου νομίζουν ότι η συμπεριφορά της έχει κάποιους είδους μαγκιά και την επιβραβεύουν. Είναι μία κακιά και μοχθηρή γυναίκα που ενώπιον του συμφέροντος της δεν υπολογίζει τίποτε.

Ο πραγματικός υπεύθυνος για όλο αυτό είναι για άλλη μία φορά ο Νίκος Ανδρουλάκης που άνοιξε πάλι τον Ασκό του Αιόλου νομίζοντας ότι μπορεί να ανταγωνιστεί το ΠΑΣΟΚ

την κυρία αυτή στην χυδαιότητα και στην λάσπη. Φυσικά δεν μπορεί και έτσι ανεβαίνει πάλι στις δημοσκοπήσεις αυτή εις βάρος του, όπως ακριβώς έγινε όταν είχε φουντώσει η τοξικότητα για το δυστύχημα των Τεμπών.

Σε κάθε περίπτωση όσοι έχουμε Δημοκρατικό Φρόνημα έχουμε καθήκον να βάλουμε έναν φραγμό σε αυτή την τοξική της συμπεριφορά. Ο δικηγόρος μου της στέλνει εξώδικο άμεσα για να μου ζητήσει ρητώς συγγνώμη και αν δεν το πράξει προχωρώ και σε μήνυση και σε αγωγή εναντίον της. Εάν νομίζει οτι θα την αφήσουμε να δηλητηριάζει την Δημοκρατία μας με την συμπεριφορά της, για να κερδίζει ψήφους, κάνει λάθος. Η Δημοκρατία έχει ισχυρά όπλα για να υπερασπιστεί τον εαυτό της!».

