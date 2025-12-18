Απάντηση Σκέρτσου στην Κωνσταντοπούλου: «Αδίστακτη και βαθιά κυνική, ενδιαφέρεται μόνο για τη λάσπη»

Ο Άκης Σκέρτσος απαντά στη Ζωή Κωνσταντοπούλου για την επίθεση που δέχτηκε στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ


Αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι «εκπροσωπεί αυθεντικά την πολιτική δυστοπία για τον τόπο μας» και πως «δεν ενδιαφέρεται για την αλήθεια, αλλά για τη λάσπη», ο Άκης Σκέρτσος απαντά στη Ζωή Κωνσταντοπούλου για το χθεσινό (18/12) «θερμό» επεισόδιο κατά τη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο υπουργός Επικρατείας τονίζει ότι «με τη χυδαία και παντελώς αναιτιολόγητη επίθεση προς τη σύζυγό μου, επανέφερε μία συκοφαντία σε βάρος της που έχει ήδη ανακληθεί με διατύπωση δημόσιας συγγνώμης, ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου, από την εφημερίδα “Αυγή” που την είχε αρχικά διακινήσει. Μπορώ, πλέον, βάσιμα να υποστηρίξω και από προσωπική πείρα ότι διαθέτει τεκμήριο αναξιοπιστίας σε οτιδήποτε ισχυρίζεται για οποιονδήποτε, είτε εντός πολιτικής είτε εκτός. Μιλάμε για μία πολιτικό που καμώνεται την αντισυστημική, ενώ είναι παιδί του πολιτικού συστήματος».

Το χθεσινό επεισόδιο

Το «θερμό» επεισόδιο εκτυλίχθηκε κατά το κλείσιμο των εργασιών της Εξεταστικής την Τετάρτη (17/12), όταν η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας παραμέρισε για μία ακόμη φορά κάθε κοινοβουλευτική διαδικασία και «εκτόξευσε» καταγγελίες εναντίον του Άκη Σκέρτσου.

Η συζήτηση ξέφυγε σε τέτοιο βαθμό όταν στη συζήτηση ενεπλάκη και το όνομα της συζύγου του. Ο κ. Σκέρτσος ανακοίνωσε ότι θα κάνει μήνυση εναντίον της, ενώ, η Κωνσταντοπούλου επανέλαβε την απειλή ότι για κάθε μήνυση που θα δέχεται από στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, θα κάνει τρεις αγωγές κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Οι διάλογοι που εκτυλίχθηκαν με τον Άκη Σκέρτσο και τις παρεμβάσεις του Μακάριου Λαζαρίδη:

  • Ζ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Η σύζυγός σας τυγχάνει ειδικής μεταχείρισης μεταξύ των δικαστών λόγω εκκρεμοτήτων που είχε
  • ΑΚ.ΣΚΕΡΤΣΟΣ: Έχετε πρόβλημα με την σύζυγό μου; Υπερασπίστρια των γυναικών είστε; Γίνεστε θύτης των γυναικών και πρέπει να σταματήσει. Την θεωρείτε παρακολούθημα του άντρα της. Είστε θύτης των γυναικών. Αυτό που κάνετε λέγεται επίθεση και δολοφονία χαρακτήρα.
  • Μ.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Έχει υπερασπιστεί βιαστή τεσσάρων γυναικών, έχει επιθέτει στη Συρεγγέλα. Ρωτάτε τον υπουργό για την γυναίκα του; Μια ερώτηση δεν έχετε κάνει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
  • Ζ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΠΟΥΛΟΥ: Είστε συκοφάντης!
  • Μ.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Και εσείς σεξίστρια.
  • ΑΚ.ΣΚΕΡΤΣΟΣ: Είστε αναξιόπιστη. Κάνετε τον εισαγγελέα. Σπιλώνετε υπολήψεις, θίγετε γυναίκες. Συγγνώμη θα ζητήσετε;
  • Ζ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σε ποιον;
  • ΑΚ.ΣΚΕΡΤΣΟΣ: Σε μένα, στην σύζυγό μου.
  • Μ.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Μισεί τις γυναίκες.
  • Ζ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι βέβαια!
  • ΑΚ.ΣΚΕΡΤΣΟΣ: Θα λάβετε νέα μήνυση και αγωγή, όπως έλαβε και η εφημερίδα Αυγή και αναγκάστηκε να ανασκευάσει. Ανακυκλώνετε ψεύδη που έχουν διαψευστεί. Υπερασπίζεστε ή διώκετε γυναίκες;
  • Ζ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είστε αγκαζέ με βιαστές και παιδοβιαστές.
  • Μ.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ώπα! Ώπα! Να το πάρει πίσω.
  • ΑΚ.ΣΚΕΡΤΣΟΣ: Είπατε ότι η σύζυγός μου έχει μια εκκρεμότητα και προνομιακή μεταχείριση. Δεν ισχύει τίποτα από αυτά.
  • Ζ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο αντιπρόεδρος της ΝΔ Γεωργιάδης έχει καταδικαστεί για την υπόθεση παιδεραστίας.
  • Λ.ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ: Έχετε μπερδέψει τα μπούτια σας, κυρία Κωνσταντοπούλου. Η ξεφτίλα της δεν έχει όρια. Άλλος είναι
  • ΑΝ.ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Απαράδεκτη είστε και μας κουνάτε το δάχτυλο.
  • Ζ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Την υπόθεση Γεωργιάδη με τον βιασμό παιδιών από τη Μολδαβία την γνωρίζετε ή όχι;





