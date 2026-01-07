Έξαλλη η Σκορδά με τον Βαρουφάκη για την ecstasy: «Είναι σε άλλη πραγματικότητα, ντροπή!»

Οργισμένη ήταν η αντίδραση και της Φαίης Σκορδά στις δηλώσεις του Γιάνη Βαρουφάκη, σχετικά με τη χρήση ecstasy που έχει κάνει ο ίδιος στο παρελθόν, όπως παραδέχτηκε.

Η παρουσιάστρια του Buongiorno, ξεκίνησε μιλώντας για την υπόθεση που έχει έρθει τις τελευταίες μέρες στο φως της δημοσιότητας και αφορά τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε σχολεία στα βόρεια προάστια των Αθηνών.

Η Φαίη Σκορδά ανέφερε χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων: «Είναι μέγα θέμα αυτές τις μέρες κι έχουμε πάθει σοκ, ότι παιδιά στα βόρεια προάστια διακινούν μέσα στα σχολεία ναρκωτικά… Εάν κάποιος άλλος έκανε αυτή τη δήλωση, ότι τα πρώτα 24ωρα ήμουν τέλεια και μετά είχα πονοκέφαλο, τι θα γινόταν; Επιτρέπεται αυτός ο λόγος, αυτή η απάντηση, όταν υπάρχει στην επικαιρότητα τέτοιο θέμα; Είναι ντροπή! Λες και είμαι αλλού, σε άλλη πραγματικότητα».

