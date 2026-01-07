Καμπανάκι από τον Γεράσιμο Παπαδόπουλο: Πάλι πέσαμε σε σεισμική «άπνοια»

«Πάλι πέσαμε σε σεισμική “άπνοια”», λέει μεταξύ άλλων ο σεισμολόγος

Καμπανάκι από τον Γεράσιμο Παπαδόπουλο: Πάλι πέσαμε σε σεισμική «άπνοια»
Σε μία ανάρτηση προχώρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος, κάνοντας λόγο για «σεισμική άπνοια».

Ο σεισμολόγος σε ανάρτησή του στο Facebook σημειώνει: «Πάλι πέσαμε σε σεισμική “άπνοια”. Μετά τους απανωτούς σεισμούς στις 13/5 και 22/5 2025 μεγεθών 6.1 και 6.1 στην ανατολική Κρήτη, και στις 2/6 2025 μεγέθους 5.8, μεταξύ Ρόδου και Τουρκίας, μέχρι σήμερα δεν έγινε ούτε ένας που να υπερβαίνει το 5.5» και προσθέτει: «Για να δούμε που θα καταλήξουμε…».

