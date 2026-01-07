«Ο Αντίνο είπε όχι στη Ρίβερ Πλέιτ και πάει στον Παναθηναϊκό»

Ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, είναι πολύ κοντά στην πραγματοποίηση μιας εξαιρετικής μεταγραφής. Αυτή του Αντίνο από τη Γοδόι Κρουζ.

Οι «πράσινοι» το τελευταίο διάστημα έχουν κάνει τις κινήσεις τους προς αυτήν την κατεύθυνση και αν κρίνουμε από τα καθημερινά ρεπορτάζ από την Αργεντινή, που κάνουν λόγο για αγορά του 80% των διακιωμάτων του παίκτη έναντι 4.000.000 ευρώ, φαίνεται πως ο παίκτης είναι πολύ κοντά στον Παναθηναϊκό.

Μάλιστα, ρεπορτάζ που είδε το φως της δημοσιότητας πριν από λίγη ώρα θέλει τη μεταγραφή να είναι "τελειωμένη" και τον παίκτη να ετοιμάζει βαλίτσες για να έρθει στην Ελλάδα και να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στην Αργεντινή και συγκεκριμένα ο δημοσιογράφος Σέζαρ Λουίς Μέρλο, ο Αργεντινός εξτρέμ απέρριψε την προοπτική της μεταγραφής στη Ρίβερ και ετοιμάζεται για τον νέο σταθμό της καριέρας του.

SE LE ESCAPÓ LA TORTUGA A DI CARLO

1 mes negociando y Santino Andino priorizó ir a jugar a Grecia antes que ponerse la camiseta de River.

1era negociación con fracaso rotundo para el Presidente de River Yayito Cozza Di Carlo.... pic.twitter.com/wN2U1Bn2HQ — Pablo Calvari (@pablocalvari) January 7, 2026

