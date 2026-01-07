Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το ΟΦΗ-Αστέρας και τη δράση σε Euroleague
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (07/01).
Το τελευταίο «εισιτήριο» των play offs του Κυπέλλου Ελλάδας θα «σφραγιστεί» το απόγευμα, αφού στις 17:00 ο ΟΦΗ αντιμετωπίζει τον Αστέρα AKTOR. Τηλεοπτικά, το ματς θα καλυφθεί από το Cosmote Sport 1HD.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
ΩΡΑ
ΚΑΝΑΛΙ
ΑΓΩΝΑΣ
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
13:00
COSMOTE SPORT 6 HD
ATP 250 2026
Χονγκ Κονγκ (Κυρίως ταμπλό)
13:30
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
United Cup 2026
Τένις
17:00
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Αθηναϊκός – Ολυμπιακός
Κύπελλο Ελλάδος Γυναικών
17:00
COSMOTE SPORT 1 HD
ΟΦΗ - Αστέρας Aktor
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26
17:05
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Ηρακλής - Ντζίκι Βαρσοβίας
North League
18:00
Novasports Start
Άνκαρα – Τρέντο
Eurocup 2025-26
18:00
COSMOTE SPORT 6 HD
Παναθηναϊκός – Πουατιέ
CEV Cup 2026
19:00
Novasports 4HD
Λιετκαμπέλις – Μπουργκ
Eurocup 2025-26
19:30
Novasports Prime
Πανιώνιος – Μπουντούτσνοστ
Eurocup 2025-26
19:30
Novasports 5HD
Αναντολού Εφές – Παρί
Euroleague
19:30
COSMOTE SPORT 3 HD
Μπολόνια – Αταλάντα
Serie A 2025-26
19:30
COSMOTE SPORT 2 HD
Νάπολι - Ελλάς Βερόνα
Serie A 2025-26
20:30
COSMOTE SPORT 7 HD
Άπελντοορν – Ολυμπιακός
CEV Cup 2026
21:00
Action 24
Μπαρτσελόνα – Μπιλμπάο
Super Cup Ισπανίας 2025
21:30
Novasports Premier League
Μάντσεστερ Σίτι – Μπράιτον
Premier League 2025/26
21:30
Novasports Start
Κρίσταλ Πάλας - Άστον Βίλα
Premier League 2025/26
21:30
Novasports News
Έβερτον – Γουλβς
Premier League 2025/26
21:30
Novasports 6HD
Μπόρνμουθ – Τότεναμ
Premier League 2025/26
21:30
Novasports 4HD
Μπρέντφορντ – Σάντερλαντ
Premier League 2025/26
21:30
Novasports 3HD
Μπάγερν Μονάχου – Μπασκόνια
Euroleague
21:30
Novasports 2HD
Φούλαμ – Τσέλσι
Premier League 2025/26
21:45
COSMOTE SPORT 5 HD
Τορίνο – Ουντινέζε
Serie A 2025-26
21:45
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Μπενφίκα – Μπράγκα
League Cup Πορτογαλίας
21:45
COSMOTE SPORT 3 HD
Πάρμα – Ίντερ
Serie A 2025-26
21:45
COSMOTE SPORT 2 HD
Λάτσιο – Φιορεντίνα
Serie A 2025-26
22:15
Novasports Prime
Μπέρνλι - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Premier League 2025/26
22:15
Novasports 5HD
Νιούκαστλ – Λιντς
Premier League 2025/26
05:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς - Μιλγουόκι Μπακς
NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια