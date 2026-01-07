Κύπελλο Ελλάδας: Μαθαίνει αντίπαλο η ΑΕΚ - ΟΦΗ και Αστέρας για μία θέση στα προημιτελικά

Την Τρίτη (06/01) Άρης, Κηφισιά και ΠΑΟΚ έγιναν οι πρώτες τρεις ομάδες που πήραν το «εισιτήριο» από τη νεοσύστατη φάση των play offs του Κυπέλλου Ελλάδας. Η αυλαία της ενδιάμεσης φάσης θα πέσει την Τετάρτη (07/01) στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Συγκεκριμένα, το απόγευμα στις 17:00 ο ΟΦΗ θα υποδεχθεί τον Αστέρα AKTOR. Οι Κρητικοί προέρχονται από την ήττα στον τελικό του Σούπερ Καπ από τον Ολυμπιακό και θέλουν να κάμψουν την αντίσταση των Αρκάδων για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Από την πλευρά τους, οι παίκτες του Κρις Κόουλμαν ταξιδεύουν στο Ηράκλειο με στόχο να πάρουν το «διπλό» και συνάμα το «εισιτήριο» για τα προημιτελικά, όπου περιμένει η ΑΕΚ για μία μονή αναμέτρηση στην «OPAP Arena» την επόμενη εβδομάδα.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα των play offs:

Τρίτη 6 Ιανουαρίου

Άρης - Παναιτωλικός 2-0

Βόλος - Κηφισιά 0-1

ΠΑΟΚ - Ατρόμητος 1-1 (5-4 πέν.)

Τετάρτη 7 Ιανουαρίου

17:00 ΟΦΗ - Αστέρας AKTOR

Προημιτελικοί (13-15/01/2026)

1ος προημιτελικός: Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ

2ος προημιτελικός: Λεβαδειακός - Κηφισιά

3ος προημιτελικός: ΑΕΚ - Νικητής ΟΦΗ / Αστέρας AKTOR

4ος προημιτελικός: Παναθηναϊκός - Άρης

*Οι αγώνες είναι μονοί και σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στην κανονική διάρκεια ακολουθεί η εκτέλεση πέναλτι, χωρίς παράταση.

Ημιτελικοί

Νικητής 1ου προημιτελικού-Νικητής 4ου προημιτελικού

Νικητής 2ου προημιτελικού-Νικητής 3ου προημιτελικού

*Οι αγώνες είναι διπλοί και οι δεύτεροι αγώνες θα διεξαχθούν στις έδρες των ομάδων που προκρίθηκαν από τον 1ο και 2ο προημιτελικό αγώνα, στον οποίον συμμετείχαν η 1η και η 2η ομάδα του πίνακα κατάταξης της League Phase. Σε περίπτωση που υπάρξουν δύο όμοια αποτελέσματα, για την ανάδειξη του νικητή δεν (υπερ)ισχύει το εκτός έδρας γκολ και ακολουθεί ημίωρη παράταση και εάν πάλι δεν αναδειχθεί νικητής θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία των πέναλτι.

-1η Αγωνιστική: 02-04.02.2026

-2η Αγωνιστική: 10-12.02.2026

Τελικός

Ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο 25 Απριλίου στο ΟΑΚΑ.

