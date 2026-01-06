Βόλος - Κηφισιά 0-1: «Διπλό» πρόκρισης στο Πανθεσσαλικό με Αμάνι

Χωρίς να εντυπωσιάσει με την απόδοσή της, η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο έκανε τη δουλειά στον Βόλο, επικρατώντας 1-0 και εξασφαλίζοντας την πρόκριση στους «8» του Κυπέλλου Ελλάδας. Έτσι, έγινε η δεύτερη ομάδα μετά τον Άρη που κλείνει θέση στην προημιτελική φάση, όπου την ερχόμενη εβδομάδα θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Λεβαδειακό.

Η δεύτερη χρονικά αναμέτρηση των playoffs είχε λίγες φάσεις, αλλά κρίθηκε από μία στιγμή υψηλής ποιότητας. Στο 81ο λεπτό, ο Αμάνι πέτυχε ένα υπέροχο γκολ και έγειρε οριστικά την πλάστιγγα υπέρ των φιλοξενούμενων. Οι γηπεδούχοι στάθηκαν άτυχοι, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, όταν δημιούργησαν σημαντικές ευκαιρίες, όμως δεν κατάφεραν να βρουν δίχτυα και μετά το γκολ του Αφρικανού μέσου δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν.

Η πρώτη μεγάλη φάση του αγώνα καταγράφηκε στο 10’, όταν ο Ασεχνούν εκτέλεσε εξαιρετικά φάουλ, με την μπάλα να σταματά στο οριζόντιο δοκάρι του Ξενόπουλου και στη συνέχεια να «σκάει» ελάχιστα έξω από τη γραμμή του τέρματος πριν απομακρυνθεί. Ο Βόλος συνέχισε να απειλεί και στο 20’, όταν μετά από σέντρα του Ασεχνούν και σουτ του Κάργα, η μπάλα «έγλειψε» τη ρίζα της αριστερής δοκού και κατέληξε άουτ.

Οι Βολιώτες είχαν την υπεροχή και την πίεση στο πρώτο μέρος, όμως η αστοχία τους τους κόστισε. Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός έπεσε, μέχρι τη στιγμή που έκρινε την αναμέτρηση. Στο 81’ είκοσι έξι λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, ο 27χρονος μέσος από την Ακτή Ελεφαντοστού βρήκε ελάχιστο ελεύθερο χώρο έξω από την περιοχή και με δυνατό, άψογο σουτ έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Σιαμπάνη, γράφοντας το 1-0.

Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε, με την ομάδα του Λέτο να παίρνει την πρόκριση και τον Βόλο να αποχαιρετά το Κύπελλο, γνωρίζοντας πως πλήρωσε τις χαμένες ευκαιρίες του.

Διαιτητής: Α. Τσακαλίδης

Κίτρινες: Πέρεθ, Χριστόπουλος, Μαϊντάνα, Ξενόπουλος

Βόλος (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Μύγας, Κάργας, Τριανταφύλλου, Αμπάντα (82' Πίντσι), Μπαρτίνες (32' λ.τρ. Χουάνπι), Κόμπα (82' Γρόσδης), Μπουζούκης, Ασεχνούν, Λεγκίσι (69' Τασιούρας), Λάμπρου (69' Χάμουλιτς).

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ξενόπουλος, Σιμόν, Μαϊντάνα, Σόουζα (63' Αντονίσε), Ποκόρνι, Πέρεθ (64' Εμπό), Βιγιαφάνιες (46' Αμάνι), Πόμπο (87' Πέτκοφ), Ζέρσον, Πατήρας, Χριστόπουλος (46' Μούσιολικ).

Διαβάστε επίσης