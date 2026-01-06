Επίσημο! Στην ΑΕΚ ο Μπάρναμπας Βάργκα – «Κιτρινόμαυρος» έως το 2029

Ο Μπάρναμπας Βάργκα είναι και με τη… βούλα παίκτης της ΑΕΚ, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του το απόγευμα της Τρίτης (06/01).

Η μεταγραφή του Ούγγρου επιθετικού ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα (05/01) και μια ημέρα αργότερα πήρε επίσημη μορφή.

https://www.instagram.com/reel/DTLQ5XtDKjC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ο Βάργκα έγινε η δεύτερη μεταγραφική κίνηση της ΑΕΚ τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, καθώς προηγήθηκε η απόκτηση του Γκεοργκίεφ. Ο 31χρονος αποτελούσε τον Νο1 στόχο των Νίκολιτς – Ριμπάλτα για την «κιτρινόμαυρη» επίθεση, η οποία ανεβαίνει επίπεδο μετά την απόκτηση του.

Οι «κιτρινόμαυροι» έβγαλαν από τα ταμεία τους 4.500.000 ευρώ για να αποκτήσουν από την ουγγρική ομάδα τον Βάργκα, ο οποίος έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο, το οποίο έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Μπάρναμπας Βάργκα, με μεταγραφή από τη Φερεντσβάρος. Ο Ούγγρος διεθνής επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 2029.

Ο Μπάρναμπας Βάργκα γεννήθηκε στις 25 Οκτωβρίου του 1994, στην πόλη Σόμποτχεϊ της Ουγγαρίας. Φέτος διανύει μια εξαιρετική σεζόν, καθώς σε 17 αγώνες για το ουγγρικό πρωτάθλημα μέτρησε 10 γκολ και 4 ασίστ, ενώ έχει στο ενεργητικό του 6 γκολ (και μια ασίστ) σε ισάριθμα ματς για τα προκριματικά του Champions League και 4 γκολ σε έξι παιχνίδια για το Europa League.

Με την Φερεντσβάρος αγωνίστηκε συνολικά σε 113 ματς, καταγράφοντας 70 γκολ και 22 ασίστ. Άρχισε την ποδοσφαιρική του καριέρα από την ακαδημία της Χάλαντας και σε ηλικία 16 ετών πήρε μεταγραφή στην Έμπεραου, με την πρώτη ομάδα της οποίας αγωνίστηκε σε 57 ματς, σκοράροντας 35 φορές.

Ακολούθησαν η Β ομάδα της Μάτερσμπουργκ (57 συμμετοχές, 51 γκολ, 6 ασίστ), η Α ομάδα της Μάτερσμπουργκ (16 συμμετοχές, 1 γκολ, 2 ασίστ), η Λάφνιτς (30 συμμετοχές, 12 γκολ, 5 ασίστ), η Γκίρμοτ (60 συμμετοχές, 29 γκολ, 10 ασίστ) και η Πάκσι (34 συμμετοχές, 29 γκολ και 2 ασίστ), από την οποία τον απέκτησε η Φερεντσβάρος το καλοκαίρι του 2023.

Λίγο νωρίτερα, στις 27 Μαρτίου του 2023 είχε πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στην Εθνική Ανδρών της Ουγγαρίας, με την οποία έως σήμερα έχει 28 συμμετοχές, με 13 γκολ και 3 ασίστ.

Έπειτα από την υπογραφή του συμβολαίου του, ο Μπάρναμπας Βάργκα δήλωσε στο aekfc.gr: «Είμαι πολύ χαρούμενος. Είμαι ενθουσιασμένος με την ολοκλήρωση της μεταγραφής μου. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο και τους ανθρώπους της ομάδας. Από την πρώτη στιγμή όλοι ήταν πολύ θερμοί μαζί μου. Θέλω να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, να πετύχω πολλά γκολ με τη φανέλα της ΑΕΚ και στο τέλος της σεζόν ελπίζω να έχουμε κατακτήσει τίτλο ή τίτλους».

Μπάρναμπας, καλώς ήρθες στην ΑΕΚ. Σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με την Ομαδάρα Μας!»

