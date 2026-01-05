ΑΕΚ: Οριστικό! «Κιτρινόμαυρος» ο Βάργκα, πέρασε τα ιατρικά – «Μπήκε» στις προπονήσεις ο Μουκουντί
Παίκτης της ΑΕΚ θα πρέπει να θεωρείται ο Μπαρνάμπας Βάργκα, ο οποίος πέρασε με επιτυχία όλες τις ιατρικές κι εργομετρικές εξετάσεις και το ερχόμενο διήμερο θα υπάρξει κι η επίσημη ανακοίνωση της απόκτηση τους – Προπονείται κανονικά ο Αρόλντ Μουκουντί, τα δεδομένα για Γκατσίνοβιτς, Ζίνι και Πιερό.
