ΑΕΚ: Η μαγική εκτέλεση φάουλ του Μαρίν κορυφαίο γκολ της League Phase του Conference League (βίντεο)

Το γκολ – ποίημα του Ραζβάν Μαρίν με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ, αναδείχθηκε κορυφαίο της League Phase του Conference League.

Ραζβάν Μαρίν ΑΕΚ
Η ΑΕΚ πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή πορεία στον ενιαίο όμιλο της διοργάνωσης, κερδίζοντας την απευθείας πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης.

Ένα από τα αποτελέσματα που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο, ώστε η «Ένωση» να βρεθεί στην τέταρτη θέση ήταν το μεγάλο «διπλό» που πέτυχε κόντρα στη Σαμσουνσπόρ στην Τουρκία.

Οι «κιτρινόμαυροι» πέτυχαν μια μεγάλη ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Μαρίν να είναι αυτός που άνοιξε τον δρόμο, ισοφαρίζοντας σε 1-1 με μαγική εκτέλεση φάουλ.

Η UEFA γνωστοποίησε ότι το συγκεκριμένο τέρμα ψηφίστηκε ως το κορυφαίο της League Phase του Conference League.

