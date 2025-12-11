Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ 1-2: Εμπρός Αετέ… για τους «16» - Τεράστια ανατροπή με γκολάρες Κοϊτά, Μαρίν!

Με δύο γκολάρες από Κοϊτά και Μαρίν, η ΑΕΚ πήρε τεράστιο «διπλό» (2-1) επί της Σαμσουνσπόρ και «αγκάλιασε» την απευθείας πρόκριση στους «16» του Conference League.

Βαγγέλης Πάτας

Σαμσουνσπόρ - ΑΕΚ
H ΑΕΚ της Ευρώπης είναι εδώ! Μετά τη Φλωρεντία, η «Ένωση» πέτυχε άλλη μια μεγάλη νίκη στη Σαμψούντα.

Σε ένα ματς που βρέθηκαν με την πλάτη στον τοίχο από το 4ο λεπτό, μετά το αυτογκόλ του Μουκουντί, οι «κιτρινόμαυροι» έκαναν μια κυριαρχική εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο και πέτυχαν μια τρομερή ανατροπή!

Μάλιστα, το «διπλό» ήρθε με δύο πανέμορφα γκολ, το πρώτο με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ραζβάν Μαρίν στο 52’ και το νικητήριο έπειτα από απίθανη ατομική ενέργεια του Αμπουμπακαρί Κοϊτά στο 63’.

Με το «τρίποντο» που πήρε στην Τουρκία, η ΑΕΚ σφράγισε την πρόκριση στα νοκ άουτ παιχνίδια, φουλάροντας, πλέον, για την πρώτη οκτάδα, η οποία δίνει εισιτήριο για τους «16».

Ο Αρόλντ Μουκουντί έγινε αναγκαστική αλλαγή στο ημίχρονο, ο οποίος είχε δεμένο το αριστερό πόδι του.

Η εξέλιξη του Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ

To παιχνίδι ξεκίνησε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο για την ΑΕΚ, καθώς στην πρώτη επίσκεψη της Σαμσουνσπόρ στην περιοχή της, άνοιξε το σκοτ με αυτογκόλ του Μουκουντί. Ο Καμερουνέζος έβαλε το κεφάλι του στη σέντρα του Μουσάμπα κι έκανε άθελα του το 1-0 στο 4ο λεπτό.

Η ΑΕΚ κλήθηκε να ξεπεράσει το σοκ ότι βρέθηκε με το… καλησπέρα πίσω στο σκορ, κάτι που της πήρε κάποια λεπτά. Μετά το πρώτο 15λεπτο, όμως, οι «κιτρινόμαυροι» ισορρόπησαν την κατάσταση, κράτησαν περισσότερο την μπάλα κι έχασαν μεγάλη ευκαιρία στο 19ο λεπτό.

Ο Κοϊτά δεν κατάφερε να πιάσει καλά το ψαλίδι μέσα από την περιοχή, η μπάλα έφτασε στον Περέιρα, ο οποίος με βολέ έστειλε την μπάλα άουτ.

Ο Μουσάμπα αποτέλεσε σοβαρό κίνδυνο από τα αριστερά, ενώ ιδιαίτερα απειλητικός ήταν Ετσάμ, ο οποίος είχε τέσσερις τελικές στο πρώτο μισάωρο. Μάλιστα, ο Στρακόσα χρειάστηκε να κάνει δύο σπουδαίες επεμβάσεις σε σουτ του, στο 28ο και στο 31ο λεπτό.

Μετά από ένα καλό διάστημα της Σαμσουνσπόρ, η ΑΕΚ έχασε τη δεύτερη μεγάλη ευκαιρία της στο 34’, με τον Μουκουντί να παίρνει αφύλακτη κεφαλιά, μετά από εκτέλεση φάουλ του Μάνταλου, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ.

Η Σαμσουνσπόρ έφτασε κοντά στο 2-0 στο 42ο λεπτό, αλλά ο Μουαντιλματζί δεν βρήκε την μπάλα στο γύρισμα του Μουσάμπα. Στην επόμενη φάση, ο Περέιρα έφυγε στον χώρο κι έκανε συρτή διαγώνια μπαλιά, αλλά ο Γιόβιτς ήταν μακριά.

Στην ανάπαυλα ο Μάρκο Νίκολιτς προχώρησε σε αναγκαστική αλλαγή, με τον Βίντα να περνάει στη θέση του Μουκουντί, ο οποίος είχε δεμένο το αριστερό πόδι του.

Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο, απειλώντας με Κοϊτά και Βίντα στα πρώτα λεπτά, για να βρει εν τέλει την ισοφάριση στο 52ο λεπτό. Ο Κοϊτά κέρδισε το φάουλ λίγο έξω από την περιοχή κι ο Μαρίν με φανταστική εκτέλεση φάουλ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Το γκολ έδωσε ακόμα μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στους «κιτρινόμαυρους», οι οποίοι κυριάρχησαν στον αγωνιστικό χώρο σε ένα ματς που είχε τελείως διαφορετικό ρυθμό. Η κυριαρχία μετουσιώθηκε σε μια σπουδαία ανατροπή στο 63ο λεπτό, με τον Κοϊτά να κάνει υπέροχη ατομική ενέργεια και με άπιαστο πλασέ «έγραψε» το 1-2!

Η ΑΕΚ συνέχισε με τον ίδιο ρυθμό και στα επόμενα λεπτά, πιέζοντας για ένα τρίτο γκολ τους σοκαρισμένους γηπεδούχους, οι οποίοι τα… άκουγαν από τον κόσμο τους. Μετά το 70ο λεπτό και τις συνεχόμενες αλλαγές που έκανε ο προπονητής της, η Σαμσουνσπόρ προσπάθησε να βάλει πίεση στην «Ένωση».

Οι παίκτες του Νίκολιτς, όμως, δεν απειλήθηκαν, ενώ βρήκαν τις δυνάμεις, ώστε να διατηρούν την μπάλα στο αντίπαλο μισό. Για να έρθει, πάντως, η νίκη χρειάστηκε κι η καθοριστική επέμβαση του Ρότα, ο οποίος έδιωξε πάνω στη γραμμή την προσπάθεια του Σίσεϊ στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Διαιτητής: Ζερεμί Πινιάρ (Γαλλία)
Κίτρινες: Σάτκα - Μάριν, Μάνταλος, Πινέδα
ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ (Τόμας Ράις): Κοτσούκ, Γιαβρού (78΄ Μέντες), Σάτκα, Φαν Ντρόνχελεν, Τόμασον (85΄ Σίσεϊ), Μακουμπού, Εμρέ Κιλίντς, Χόλσε, Εντσάμ (78΄ Σονέρ), Μουσάμπα (74΄ Ταχσίν), Μουαντιλμαντζί.
ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί (46΄ Βίντα), Πήλιος, Πινέδα, Περέιρα, Μαρίν (90+3΄ Πένραϊς), Μάνταλος (82΄ Γκρούγιτς), Κοϊτά (85΄ Ελίασον), Γιόβιτς.

