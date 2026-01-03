Κολομβία: Ο πρόεδρος της χώρας μιλά για ναυαγούς από αμερικάνικα πλήγματα

Ο Πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέδρο αγκαλιάζει τον Ισραέλ Ραμίρεζ, γνωστό και ως Πάμπλο Μπελτράν, ηγέτη του Εθνικού Απελευθερωτικού Στρατού (ELN) κατά τη διάρκεια τελετής για την επίσημη έναρξη έξιμηνης εκεχειρίας, στο πλαίσιο της διαδικασίας για την επίτευξη μόνιμης ειρήνης μεταξύ του ELN και της κυβέρνησης στη Μπογκοτά της Κολομβίας, την Πέμπτη 3 Αυγούστου 2023.

Ο Κολομβιανός πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο υπέδειξε χθες Παρασκευή τομέα όπου θα μπορούσαν να βρεθούν επιζήσαντες ταχύπλοων που βομβαρδίστηκαν από τον στρατό των ΗΠΑ στον Ειρηνικό Ωκεανό λόγω υποψιών πως μετέφεραν ναρκωτικά .Ο κ. Πέτρο παρέθεσε μέσω X χάρτη με σημειωμένο σημείο νότια από τη μεξικανική πολιτεία Οαχάκα, ανοικτά από την Κόστα Ρίκα σε ευθεία γραμμή, χωρίς να διευκρινίσει σε ποιον από τους - δεκάδες - αμερικανικούς βομβαρδισμούς αναφερόταν.

Σημείωσε ωστόσο πως αυτή η θαλάσσια περιοχή «μοιάζει να είναι ακριβώς η ζώνη όπου έπεσαν στη θάλασσα ναυτικοί» για να σωθούν όταν βομβαρδίστηκαν τα σκάφη τους. Πρόσθεσε πως είναι γνωστό ότι «τρεις άνθρωποι» σκοτώθηκαν στη συγκεκριμένη επίθεση.

Με βάση τα δεδομένα αυτά, γίνεται εμφανές πως ο κ. Πέτρο αναφερόταν στην ανακοίνωση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για πλήγμα που εξαπολύθηκε την τρίτη εναντίον «νηοπομπής» τριών ταχύπλοων στο πλαίσιο της επιχείρησης κατά της διακίνησης ναρκωτικών που λένε ότι διεξάγουν.

Κατά όσα ανέφερε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη νότια Αμερική (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση»), σκοτώθηκαν τουλάχιστον τρεις άνθρωποι στο πρώτο πλήγμα, εναντίον του προπορευόμενου ταχύπλοου, ενώ αυτοί που βρίσκονταν σε άλλα δύο «πήδησαν στη θάλασσα και απομακρύνθηκαν» προτού «τα επόμενα πλήγματα βυθίσουν τα αντίστοιχα σκάφη» τους.

Ωστόσο η SOUTHCOM δεν διευκρίνισε πού εξαπολύθηκαν τα πλήγματα αυτά, αν δηλαδή τα ταχύπλοα βρίσκονταν στον Ειρηνικό ή στην Καραϊβική. Ο κ. Πέτρο πρόσθεσε το πως το πολεμικό ναυτικό της Κολομβίας είναι «διατεθειμένο να συνεργαστεί» για να βρεθούν τυχόν επιζώντες και παρότρυνε «όλες τις κυβερνήσεις της περιοχής» να συμμετάσχουν σε εγχείρημα για αυτό.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας επικρίνει έντονα την ανάπτυξη στοιχείων των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό, επισήμως για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών.

Τονίζει πως ναυτικοί μετατρέπονται σε θύματα των βαρόνων των ναρκωτικών και ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν μετέφεραν καν παράνομες ουσίες. Τουλάχιστον 110 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε αυτού του τύπου τα πλήγματα από τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τους αριθμούς που έχουν ανακοινωθεί από τις ίδιες τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε πρόσφατα στην καταστροφή προκυμαίας, ή λιμενικής εγκατάστασης, η οποία χρησιμοποιείτο κατ’ αυτόν για να φορτώνονται ναρκωτικά, στο έδαφος της Βενεζουέλας. Ο Γουστάβο Πέτρο ανέφερε κατόπιν πως «ενημερώθηκε» για επίθεση στην πολιτεία Μαρακάιμπο της Βενεζουέλας.

Ωστόσο η πληροφορία αυτή κατά τα φαινόμενα συνδεόταν με σεναριολογία σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με πυρκαγιά σε εργοστάσιο χημικών προϊόντων, ονόματι Primazol. Ο επικεφαλής της εν λόγω εταιρείας διέψευσε την πληροφορία που παρουσίασε ως γεγονός ο κ. Πέτρο.

