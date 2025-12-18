Κολομβία: Άγρια επεισόδια στον τελικό του Κυπέλλου - Δείτε βίντεο

Αδιανόητες σκηνές βίας εκτυλίχθηκαν στον τελικό του Κυπέλλου Κολομβίας, όπου οπαδοί της Ιντεπεντιέντε Μεντεγίν και της Ατλέτικο Νασιονάλ μετέτρεψαν το γήπεδο σε πεδίο μάχης.

Κολομβία: Άγρια επεισόδια στον τελικό του Κυπέλλου - Δείτε βίντεο
Από βίαιες συμπλοκές ανάμεσα σε οπαδούς της Ιντεπεντιέντε Μεντεγίν και της Ατλέτικο Νασιονάλ, σημαδεύτηκε ο τελικός του Κυπέλλου Κολομβίας.

Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, που βρήκε την Ατλέτικο Νασιονάλ να κατακτά τον τίτλο, επικρατώντας με 1-0, οι φίλοι της Ιντεπεντιέντε Μεντεγίν εισέβαλαν μαζικά στον αγωνιστικό χώρο, κατευθυνόμενοι με απειλητικές διαθέσεις προς τους αντίπαλους οπαδούς.

Ακολούθησαν σκηνές χάους, με την κατάσταση να βγαίνει άμεσα εκτός ελέγχου και τους χούλιγκανς των δύο μεγάλων αντιπάλων της χώρας να εμπλέκονται σε άγριες συγκρούσεις.

Δείτε τα σχετικά βίντεο με τα επεισόδια:

