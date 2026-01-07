Γιάνης Βαρουφάκης: Εισαγγελική έρευνα για ενδεχόμενη προτροπή ή διαφήμιση χρήσης ναρκωτικών

Προκαταρκτική εξέταση ξεκίνησε με εντολή της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, ύστερα από υλικό που διαβιβάστηκε από την Ελληνική Αστυνομία και αφορά δημόσιες δηλώσεις του προέδρου του ΜέΡΑ25, Γιάνη Βαρουφάκη. Το υλικό προέρχεται από βίντεο συνέντευξης, στην οποία ο ίδιος, μιλώντας σε podcast της Γαίας Μερκούρη, αναφέρθηκε σε προσωπική εμπειρία του παρελθόντος, δηλώνοντας ότι έχει κάνει μία φορά χρήση της ουσίας ecstasy.

Η εισαγγελική έρευνα επικεντρώνεται στο περιεχόμενο των συγκεκριμένων δηλώσεων και στο πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτές διατυπώθηκαν, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν στοιχειοθετείται η τέλεση του αδικήματος της πρόκλησης ή της διαφήμισης χρήσης ναρκωτικών ουσιών. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να προκύπτει οποιοδήποτε άλλο ποινικά κολάσιμο αδίκημα.

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής διαδικασίας αναμένεται να αξιολογηθούν όλα τα πραγματικά περιστατικά, το ακριβές περιεχόμενο της συνέντευξης, καθώς και το εάν οι αναφορές αυτές μπορούν να υπαχθούν στις σχετικές διατάξεις της ποινικής νομοθεσίας.

Διαβάστε επίσης