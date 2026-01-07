Η ΕΛ.ΑΣ έστειλε στον εισαγγελέα το βίντεο του Βαρουφάκη που παραδέχεται πως έχει πάρει ecstacy

Η Ελληνική Αστυνομία διαβίβασε στον εισαγγελέα το βίντεο με τις δηλώσεις του προέδρου του κόμματος «ΜέΡα 25», Γιάνη Βαρουφάκη που παραδέχεται πως έχει κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών, μεταξύ των οποίων ectasy. Οι εν λόγω δηλώσεις του έγιναν κατά τη διάρκεια συμμετοχής του σε podcast της Γάιας Μερκούρη.

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών επί ΣΥΡΙΖΑ μιλώντας στο podcast, προχώρησε σε προσωπικές αποκαλύψεις και ανέφερε μεταξύ άλλων πως στο παρελθόν είχε κάνει χρήση ecstasy, ενώ δήλωσε πως προτιμά το χόρτο, το οποίο χαρακτήρισε «πιο ευχάριστο».

Ως εκ τούτου η Δίωξη Ναρκωτικών έστειλε το επίμαχο βίντεο στις εισαγγελικές αρχές, προκειμένου να αξιολογηθεί και να διαπιστωθεί αν προκύπτουν ζητήματα περαιτέρω διερεύνησης.