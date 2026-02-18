«Ελληνοτουρκικός πόλεμος» για τον πατσά - «Δεν θα μας τον πάρουν οι Έλληνες», λένε οι Τούρκοι

Στο πλαίσιο της διαμάχης μεταξύ των δύο πλευρών στο X, δεν ήταν λίγοι οι χρήστες που κατέφυγαν στην Τεχνητή Νοημοσύνης και συγκεκριμένα στο Grok προκειμένου να δουν ποιά πλευρά έχει δίκιο

Δημήτριος Παπαγεωργίου

«Ελληνοτουρκικός πόλεμος» για τον πατσά - «Δεν θα μας τον πάρουν οι Έλληνες», λένε οι Τούρκοι
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα νέο κεφάλαιο στον μακροχρόνιο γαστρονομικό ανταγωνισμό μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας άνοιξε η είδηση ότι η χώρα μας ξεκίνησε τη διαδικασία ένταξης του πατσά στον κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO ως ελληνικό πιάτο.

Η πρωτοβουλία, η οποία γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, προκάλεσε άμεσες και σφοδρές αντιδράσεις στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία κατηγορούν την Αθήνα για «οικειοποίηση» ενός εδέσματος που, όπως υποστηρίζουν, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την οθωμανική παράδοση επί αιώνες.

Σύμφωνα με τον Δημήτρη Τσαρούχα, ιδιοκτήτη ενός εκ των παλαιότερων πατσατζίδικων της Θεσσαλονίκης, ο τελικός φάκελος των 12 σελίδων έχει ήδη κατατεθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού.

Η προσπάθεια αυτή, που ξεκίνησε το 2024 σε συνεργασία με τη συγγραφέα Λένα Οφλίδη, περιγράφει με ακρίβεια την τεχνογνωσία, την ιστορία και τα οφέλη του πατσά, με στόχο την προώθησή του στην UNESCO. Ωστόσο, η κίνηση αυτή αντιμετωπίζεται από τη γειτονική χώρα ως μια ακόμα προσπάθεια «κλοπής».

Οι τουρκικές αντιδράσεις

Η τουρκική Habertürk, σε δημοσίευμα με τίτλο «Η Ελλάδα ξεκινά πρωτοβουλία για την άυλη πολιτιστική κληρονομιά του πατσά», επισημαίνει ότι το πιάτο καταναλώνεται στην Τουρκία εδώ και αιώνες. Ο γαστρονόμος Ρετζέπ Ιντζετζίκ, μιλώντας στο δίκτυο, υποστήριξε ότι ο πατσάς είναι αναπόσπαστο κομμάτι της κουλτούρας τους και οι Έλληνες «δεν μπορούν ποτέ να τον πάρουν», σημειώνοντας ότι το έδεσμα παρασκευαζόταν από μη μουσουλμάνους κατά την οθωμανική περίοδο. Το ίδιο μέσο ανατρέχει στην ιστορία, αναφέροντας ότι ο Εβλίγια Τσελέμπι περιέγραφε πωλητές πατσά στην Κωνσταντινούπολη ήδη από τον 17ο αιώνα, ενώ ακαδημαϊκές μελέτες επιβεβαιώνουν τη διάδοση του πιάτου από τα οθωμανική ανάκτορα μέχρι τη λαϊκή κουζίνα.

Ακόμα πιο οξείς τόνους υιοθέτησε η εθνικιστική εφημερίδα Yeniçağ, με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Η Ελλάδα έχει βάλει στο μάτι την τουρκική κουζίνα - Θέλουν να μας πάρουν τον πατσά». Το δημοσίευμα επικαλείται εκπροσώπους της τουρκικής γαστρονομίας που δηλώνουν ότι η σούπα έχει βαθύτερες ρίζες στην Τουρκία λόγω των μεθόδων παρασκευής και των τελετουργικών σερβιρίσματος, ενώ τονίζει ότι ο πατσάς αποτελεί θεμέλιο της τουρκικής νυχτερινής κουλτούρας.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η ιστοσελίδα Onedio έκανε λόγο για «απίστευτη» διεκδίκηση και «διεθνή ανταγωνισμό εμπορικού σήματος». Οι αναλυτές της υποστηρίζουν ότι η κίνηση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τα ιστορικά γεγονότα, καθώς ο πραγματικός χαρακτήρας του πιάτου ανήκει στις περιοχές της Ανατολίας και αποτελεί κληρονομιά της αστικής κουλτούρας. Τέλος, η εφημερίδα Sözcü σημειώνει ότι ο νέος στόχος της αθηναϊκής κυβέρνησης είναι σαφής και καλεί την Άγκυρα να προετοιμάσει τη δική της υποψηφιότητα στην UNESCO ως απάντηση. Το δημοσίευμα καταλήγει με το ερώτημα αν αυτός ο γαστρονομικός ανταγωνισμός θα οδηγήσει σε διπλωματική κρίση ή σε μια γόνιμη ανταλλαγή πολιτιστικού πλούτου, την ώρα που και οι δύο πλευρές του Αιγαίου ερίζουν για το «ποια σούπα είναι η καλύτερη».

Η απάντηση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Στο πλαίσιο της διαμάχης μεταξύ των δύο πλευρών στο X, δεν ήταν λίγοι οι χρήστες που κατέφυγαν στην Τεχνητή Νοημοσύνη και συγκεκριμένα στο Grok προκειμένου να δουν ποιά πλευρά έχει δίκιο. Και η απάντηση της AI του Έλον Μάσκ ήταν καταλυτική:

Οι αρχαίοι Έλληνες κατανάλωναν πατσά, συχνά ως λιχουδιά. Ο Αρχέστρατος (4ος αιώνας π.Χ.) περιγράφει μια συνταγή για στομάχι και πατσά μαγειρεμένα σε χυμό κύμινου, ξύδι και σίλφιο - ουσιαστικά ένα στιφάδο ή σούπα. Αυτό αναφέρεται στο έργο του Αθηναίου «Δειπνοσοφιστές». Ο Ιππάρχος επίσης επαινεί τα πιάτα με πατσά στο ίδιο έργο. Ο σύγχρονος ελληνικός πατσας μπορεί να έχει τις ρίζες της εδώ, αλλά οι άμεσες αναφορές στη «σούπα» είναι ερμηνευτικές.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιες κεντρικές τράπεζες αγόρασαν τον περισσότερο χρυσό το 2025;

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στην Εύβοια: Νεκροί δύο άνδρες 39 και 21 ετών από ηλεκτροπληξία

19:25ΚΟΣΜΟΣ

«Ήταν δύσκολο να αναπνεύσουμε»: Γυναίκα περιγράφει τη στιγμή που χιονοστιβάδα έπληξε χιονοδρομικό κέντρο στην Ιταλία - Δείτε βίντεο

19:23ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Kurt Cobain δολοφονήθηκε»: Απόστρατος αστυνομικός «σπάει» τη σιωπή του 32 χρόνια μετά - «Απέκλεισαν εξ'αρχής το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας, έγιναν όλα πρόχειρα»

19:22LIFESTYLE

Σε χειρουργική επέμβαση στο χέρι υπεβλήθη ο τραγουδιστής Χρήστος Δάντης

19:21ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στο Κερατσίνι: Νεκρός εντοπίστηκε 43χρονος

19:19ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελλάδα κερδίζει έδαφος ως τουριστικός προορισμός στις αγορές της Ινδίας και της Κίνας

19:18ΜΠΑΣΚΕΤ

Ηρακλής - Μύκονος 93-65: Στα ημιτελικά ο "Γηραιός"

19:06ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Καρέ-καρέ η ένοπλη ληστεία σε πρατήριο υγρών καυσίμων στους Κουνάβους

19:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από την Ινδία: Ανάγκη να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους που απορρέουν από την Τεχνητή Νοημοσύνη

18:58ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Καθολική απεργία εργαζομένων στην ανακύκλωση - Καταγγελίες για απλήρωτους μισθούς

18:56ΕΛΛΑΔΑ

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για Τέμπη: «Σπεκουλαδόροι πολιτικοί υπονομεύουν τη δίκη»

18:53ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Παραιτήθηκε ο υπαρχηγός της αστυνομίας - Κατηγορήθηκε από αστυνομικό για βιασμό

18:53ΕΛΛΑΔΑ

«Ελληνοτουρκικός πόλεμος» για τον πατσά - «Δεν θα μας τον πάρουν οι Έλληνες», λένε οι Τούρκοι - Τι απαντά η Τεχνητή Νοημοσύνη για το ποιος έχει δίκιο

18:51LIFESTYLE

Η Εύη Βατίδου καταγγέλει την τοποθέτηση πυλώνων του ΔΕΔΔΗΕ μπροστά από το σπίτι της στη Μύκονο

18:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν: Ανακοινώθηκε sold out, κατάμεστο το «Γ. Καραϊσκάκης»

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εξαγοράσιμη η ποινή που επιβλήθηκε σε άνδρα που οδηγούσε ασθενοφόρο μεθυσμένος

18:41ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Απόπειρα αρπαγής παιδιού σε σούπερ μάρκετ στη Νάπολη

18:29ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τέσσερις νεκροί από καραμπόλα 30 οχημάτων στο Κολοράντο - 29 τραυματίες

18:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – Θέλτα: Χωρίς Μεϊτέ η προπόνηση του «Δικεφάλου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:21ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στο Κερατσίνι: Νεκρός εντοπίστηκε 43χρονος

18:56ΕΛΛΑΔΑ

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για Τέμπη: «Σπεκουλαδόροι πολιτικοί υπονομεύουν τη δίκη»

14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στην Εύβοια: Νεκροί δύο άνδρες 39 και 21 ετών από ηλεκτροπληξία

18:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο Αιγύπτιος που απέδρασε από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων

11:13ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός της Καθαράς Δευτέρας - Αναλυτική πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

18:53ΕΛΛΑΔΑ

«Ελληνοτουρκικός πόλεμος» για τον πατσά - «Δεν θα μας τον πάρουν οι Έλληνες», λένε οι Τούρκοι - Τι απαντά η Τεχνητή Νοημοσύνη για το ποιος έχει δίκιο

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Οι 4 περιοχές της Ελλάδας που «σβήνουν»

11:28ΕΛΛΑΔΑ

«Καλησπέρα, από τη ΔΕΗ είμαι»: Πήρε τηλέφωνο για να την εξαπατήσει, αλλά έπεσε σε... αστυνομικό!

19:22LIFESTYLE

Σε χειρουργική επέμβαση στο χέρι υπεβλήθη ο τραγουδιστής Χρήστος Δάντης

17:14ΚΟΣΜΟΣ

Σκουπίδια της δεκαετίας του 1960 από τον Καναδά, ξεβράστηκαν σε νησί της Σκωτίας

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Σκιάθος: «Την αναζητούν τα παιδιά της» - Πώς πέθανε η 38χρονη λεχώνα 20 ημέρες αφού γέννησε

15:25ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Αντίστροφη μέτρηση» για το μεγάλο χτύπημα - Πώς προετοιμάζονται ΗΠΑ και Ισραήλ - «Θα το σκεφτόμουν δύο φορές» πριν πετάξω αυτό το Σαββατοκύριακο, λέει αξιωματούχος

16:08ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Δομοκού: Συνελήφθη ο αρχιφύλακας για συνέργεια στη δολοφονία του ισοβίτη

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Ξεσπά ο γιος της Αγάπης για το χειροκρότημα στον ιδιοκτήτη - «Από καθαρή τύχη δεν ήταν κι αυτοί στη θέση των θυμάτων»

14:50ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Θανάσιμη η μάχη διαδοχής θείας - ανιψιάς - Τέλος με εκτελέσεις «βλέπουν» ειδικοί

17:30ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

16:41ΕΘΝΙΚΑ

Η Ελλάδα μπαίνει στο πρόγραμμα κατασκευής αμερικανικών φρεγατών - Τι είπε ο Τραμπ

09:08ΥΓΕΙΑ

Πίνετε καφέ και τσάι; Οι επιστήμονες έχουν απροσδόκητα καλά νέα για τον εγκέφαλό σας

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο συνταγματολόγος και πρώην υπουργός Αντώνης Μανιτάκης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ