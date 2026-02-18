Εκτός ΠΑΣΟΚ η Αναστασία Χατζηδάκη για την υπόθεση με τα «μαϊμού» επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

Την αναστολή της κομματικής της ιδιότητας ζήτησε με επιστολή της προς τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Σπυρόπουλο, η Αναστασία Χατζηδάκη, υπό τη σκιά των δημοσιευμάτων που την εμπλέκουν στον έλεγχο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τον συστημικό έλεγχο που διενεργείται στον ΟΠΕΚΑ.



Σε ανακοίνωσή της, η κ. Χατζηδάκη τονίζει ότι «μέχρι σήμερα δεν έχω λάβει γνώση οποιουδήποτε πορίσματος ή κατηγορίας σε βάρος μου, ούτε έχω κληθεί από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή για παροχή εξηγήσεων».



«Κατά την άσκηση των υπηρεσιακών μου καθηκόντων ενήργησα με πλήρη συναίσθηση ευθύνης και σε όλη τη διάρκεια της δημοσιοϋπαλληλικής μου πορείας υπηρέτησα με εντιμότητα και διαφάνεια», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Αναστασία Χατζηδάκη.



Το πρώην στέλεχος του ΠΑΣΟΚ ξεκαθαρίζει ότι βρίσκεται στην διάθεση κάθε αρμόδιας αρχής για την παροχή διευκρινίσεων και στοιχείων και «καλωσορίζω κάθε θεσμικό έλεγχο, ώστε να αποσαφηνιστούν πλήρως τα πραγματικά δεδομένα».



Η κ. Χατζηδάκη ζήτησε η ίδια την αναστολή της κομματικής της ιδιότητας ως απλού μέλους του ΠΑΣΟΚ, «για λόγους προσωπικής και πολιτικής ευθιξίας, και προκειμένου να μην δημιουργείται οποιαδήποτε σκιά ή παρερμηνεία», μέχρι τη διαλεύκανση της υπόθεσης.



Σε συνέχεια της σχετικής επιστολής της Αναστασίας Χατζηδάκη, ο Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Σπυρόπουλος κινεί τις διαδικασίες για την αναστολή της κομματικής της ιδιότητας μέχρι τη διαλεύκανση της υπόθεσης.



Το όνομα της Αναστασίας Χατζηδάκη ήρθε στην επιφάνεια με αφορμή την υπόθεση με τα «μαϊμού» επιδόματα του ΟΠΕΚΑ και σύμφωνα με δημοσιεύματα, βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας καθώς είχε διατελέσει προϊσταμένη σε υπηρεσία του Οργανισμού. Η υπόθεση αφορά "μαϊμού" επιδόματα του ΟΠΕΚΑ που βρέθηκαν στο μικροσκόπιο του πορίσματος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ύψους 1,8 εκατομμυρίων ευρώ. Με βάση το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, διαπιστώθηκε πλήθος παραβάσεων στη χορήγηση επιδομάτων, με την ελεγχόμενη περίοδο να εκτείνεται από τις 10 Ιανουαρίου του 2020 έως τις 31/12/2022. Η Αρχή έλεγξε 372 φακέλους αιτήσεων χορήγησης επιδόματος, από τους οποίους προέκυψε πλήθος παραβάσεων του θεσμικού πλαισίου.





«Η εμπλοκή σε οποιαδήποτε υπόθεση διαφάνειας επισύρει την αναστολή κομματικής ιδιότητας»

Για την εμπλοκή στελέχους του ΠΑΣΟΚ στην υπόθεση ρωτήθηκε στην Ertnews ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και βουλευτής Επικρατείας του κόμματος, Δημήτρης Μάντζος. Απαντώντας ανέφερε: «Ναι, η Αναστασία Χατζηδάκη ήταν η γραμματέας οργανωτικού πριν από 1 – 1,5 χρόνο. Μένει να επιβεβαιωθεί ή να διαψευστεί. Σε κάθε περίπτωση ισχύει και για την συγκεκριμένη συνάδελφο και για όλους μας η αρχή ότι αξιακά η εμπλοκή σε οποιαδήποτε υπόθεση διαφάνειας επισύρει την αναστολή κομματικής ιδιότητας μέχρι να ελεγχθεί».

Δείτε το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο μετά το 12:10

Εσωτερικός έλεγχος και ποινικές ευθύνες

Η παράνομη καταβολή των επιδομάτων εντοπίστηκε μετά από εσωτερικό έλεγχο που ξεκίνησε με πρωτοβουλία της τότε διοίκησης του ΟΠΕΚΑ και ολοκληρώθηκε με τη συνδρομή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Το πόρισμα διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για διερεύνηση πιθανών ποινικών ευθυνών.

Δύο υπηρεσιακά στελέχη, γυναίκες σε θέσεις προϊσταμένων, φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Η μία συνταξιοδοτήθηκε το2024, ενώ η δεύτερη υπηρετεί με απόσπαση σε γραφείο κόμματος της αντιπολίτευσης. Παρά τη συνταξιοδότηση της πρώτης, οι ποινικές ευθύνες και για τις δύο θα διερευνηθούν.

Ο νέος διοικητής του ΟΠΕΚΑ, Επαμεινώνδας Ατσαβές, έχει ήδη δώσει εντολή για έναρξη πειθαρχικής διαδικασίας με ενδεχόμενο την απόλυση της εν ενεργεία υπαλλήλου, σύμφωνα με σύσταση της Αρχής Διαφάνειας.

Επιστροφή παράνομων ποσών και έκταση των παραβάσεων

Οι παράνομοι δικαιούχοι θα κληθούν να επιστρέψουν τα ποσά που έλαβαν αχρεωστήτως. Η ελεγχόμενη περίοδος καλύπτει από τις10 Ιανουαρίου 2020 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022, με συνολικό αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό που φτάνει τα1.860.000 ευρώ.

Ο έλεγχος επικεντρώθηκε σε 372 φακέλους αιτήσεων χορήγησης επιδόματος, όπου διαπιστώθηκαν σημαντικές παραβάσεις, όπως:

Μη τήρηση της θεσμοθετημένης διαδικασίας υποβολής και χειρισμού των αιτήσεων με χρονολογική σειρά.

Έγκριση αιτήσεων χωρίς την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών ή χωρίς την πλήρωση των απαιτούμενων κριτηρίων, όπως το ηλικιακό όριο.

Πρόωρη καταβολή του επιδόματος, που οδήγησε σε μεγαλύτερη διάρκεια από αυτήν που δικαιούνταν οι αιτούντες.

Αναλυτικά ευρήματα ελέγχων

Σε 178 αποφάσεις, το συνολικό αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό ανήλθε σε723.480 ευρώ.

Σε 91 αποφάσεις, το ποσό έφτασε τα216.543 ευρώ.

Σε76 αποφάσεις, που εξετάστηκαν και από το εσωτερικό κλιμάκιο του ΟΠΕΚΑ, καταγράφηκαν 895.554 ευρώ.

Σε27 αιτήσεις με ασυμφωνίες μεταξύ ημερομηνιών γέννησης και ΑΜΚΑ, διαπιστώθηκαν αχρεωστήτως καταβληθέντα ύψους 60.650 ευρώ.

Ο εσωτερικός έλεγχος αποκάλυψε προσπάθειες παράτυπης έγκρισης αιτήσεων από τα δύο στελέχη, τα οποία κρατούσαν φακέλους υπό κατοχή τους.

Η Αρχή Διαφάνειας προτείνει την ενίσχυση των ελέγχων για τη διασφάλιση της τήρησης των προϋποθέσεων χορήγησης του επιδόματος, ώστε να αποφεύγονται στο μέλλον ανάλογες παραβάσεις.

ΟΠΕΚΑ: Με εντολή μας ο έλεγχος

Από την πλευρά του, ο ΟΠΕΚΑ εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία διευκρινίζει πως μετά από δικές του ενέργειες ξεκίνησε ο έλεγχος, αναφέροντας:

Σε συνέχεια του από 17/02/2026 Δελτίου Τύπου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας διευκρινίζει ότι ο έλεγχος που οδήγησε στα ευρήματα για παράτυπες εγκρίσεις επιδομάτων κοινωνικής αλληλεγγύης την περίοδο 2020 έως 31/12/2022 ξεκίνησε ήδη από τον Νοέμβριο του 2023, κατόπιν εντολής της Διοίκησης του ΟΠΕΚΑ, στο πλαίσιο ενίσχυσης της διαφάνειας και της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος.

Συγκεκριμένα, στις 13 και 16 Νοεμβρίου 2023 υποβλήθηκαν στον Διοικητή του ΟΠΕΚΑ αναφορές από την αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με τις οποίες εντοπίστηκαν στο φυσικό αρχείο αιτήσεων για το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων εμβόλιμοι φάκελοι «εκτός σειράς» και πρωτοκόλλου, καθώς και χειρόγραφες αιτήσεις που δεν είχαν καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα.

Κατόπιν αυτών, στις 13.12.2023 η Διοίκηση του ΟΠΕΚΑ έδωσε εντολή για τη διενέργεια έκτακτου εσωτερικού ελέγχου από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΑ, ο οποίος επεκτάθηκε στο σύνολο της επίμαχης περιόδου. Από τον έλεγχο προέκυψαν ενδείξεις σοβαρών αποκλίσεων από τις προβλεπόμενες διαδικασίες, μεταξύ άλλων αιτήσεις χωρίς αριθμό πρωτοκόλλου, ελλιπή ή ανυπόγραφα δικαιολογητικά και περιπτώσεις που δεν πληρούσαν τα νόμιμα κριτήρια χορήγησης της παροχής.

Σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, εκδόθηκε το σχετικό πόρισμα, ενώ ο φάκελος έχει ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών.

Μετά τις καταγγελίες του 2023, ο ΟΠΕΚΑ προχώρησε άμεσα στη διακοπή της παράνομης δράσης των εμπλεκόμενων υπαλλήλων, διενήργησε εσωτερικό έλεγχο και ζήτησε τη συνδρομή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για την πλήρη και ενδελεχή διερεύνηση της υπόθεσης, ώστε να διαβιβαστεί ολοκληρωμένος φάκελος στη Δικαιοσύνη.

Κατόπιν του πορίσματος της ΕΑΔ, ο ΟΠΕΚΑ κινεί τις διαδικασίες για την αναζήτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, με στόχο την πλήρη αποκατάσταση κάθε ζημίας σε βάρος του Δημοσίου, ενώ παράλληλα δρομολογήθηκε ο πειθαρχικός έλεγχος των εμπλεκόμενων υπαλλήλων, με την παραπομπή των σχετικών υποθέσεων στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο.

Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και ο ΟΠΕΚΑ ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή σε φαινόμενα κακοδιαχείρισης ή παρατυπιών στη χορήγηση κοινωνικών παροχών. Η διαφάνεια, η λογοδοσία και η ορθή απόδοση των ενισχύσεων αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση της Πολιτείας απέναντι στους πολίτες.

