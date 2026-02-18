ΟΠΕΚΑ: Πώς έγινε το «ριφιφί» με τα δήθεν επιδόματα και τη λεία των 1,8 εκατομμυρίων ευρώ

Η παράνομη καταβολή των επιδομάτων εντοπίστηκε μετά από εσωτερικό έλεγχο που ξεκίνησε με πρωτοβουλία της τότε διοίκησης του ΟΠΕΚΑ

Δημήτρης Δρίζος

Αποκαλύφθηκε παράνομη χορήγηση επιδομάτων ύψους 1,8 εκατομμυρίων ευρώ σε «δήθεν» δικαιούχους της σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων στον ΟΠΕΚΑ κατά την περίοδο 2020-2022, με εμπλοκή δύο υπαλλήλων του οργανισμού.

Η σύνταξη των 410 ευρώ μηνιαίως παρέχεται με εισοδηματικά κριτήρια σε άτομα άνω των 67 ετών που δεν έχουν συγκεντρώσει 4.500 ένσημα για συνταξιοδότηση από τον ΕΦΚΑ.

Εσωτερικός έλεγχος και ποινικές ευθύνες

Η παράνομη καταβολή των επιδομάτων εντοπίστηκε μετά από εσωτερικό έλεγχο που ξεκίνησε με πρωτοβουλία της τότε διοίκησης του ΟΠΕΚΑ και ολοκληρώθηκε με τη συνδρομή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Το πόρισμα διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για διερεύνηση πιθανών ποινικών ευθυνών.

Δύο υπηρεσιακά στελέχη, γυναίκες σε θέσεις προϊσταμένων, φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Η μία συνταξιοδοτήθηκε το2024, ενώ η δεύτερη υπηρετεί με απόσπαση σε γραφείο κόμματος της αντιπολίτευσης. Παρά τη συνταξιοδότηση της πρώτης, οι ποινικές ευθύνες και για τις δύο θα διερευνηθούν.

Ο νέος διοικητής του ΟΠΕΚΑ, Επαμεινώνδας Ατσαβές, έχει ήδη δώσει εντολή για έναρξη πειθαρχικής διαδικασίας με ενδεχόμενο την απόλυση της εν ενεργεία υπαλλήλου, σύμφωνα με σύσταση της Αρχής Διαφάνειας.

Επιστροφή παράνομων ποσών και έκταση των παραβάσεων

Οι παράνομοι δικαιούχοι θα κληθούν να επιστρέψουν τα ποσά που έλαβαν αχρεωστήτως. Η ελεγχόμενη περίοδος καλύπτει από τις10 Ιανουαρίου 2020 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022, με συνολικό αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό που φτάνει τα1.860.000 ευρώ.

Ο έλεγχος επικεντρώθηκε σε 372 φακέλους αιτήσεων χορήγησης επιδόματος, όπου διαπιστώθηκαν σημαντικές παραβάσεις, όπως:

  • Μη τήρηση της θεσμοθετημένης διαδικασίας υποβολής και χειρισμού των αιτήσεων με χρονολογική σειρά.
  • Έγκριση αιτήσεων χωρίς την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών ή χωρίς την πλήρωση των απαιτούμενων κριτηρίων, όπως το ηλικιακό όριο.
  • Πρόωρη καταβολή του επιδόματος, που οδήγησε σε μεγαλύτερη διάρκεια από αυτήν που δικαιούνταν οι αιτούντες.

Αναλυτικά ευρήματα ελέγχων

  • Σε 178 αποφάσεις, το συνολικό αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό ανήλθε σε723.480 ευρώ.
  • Σε 91 αποφάσεις, το ποσό έφτασε τα216.543 ευρώ.
  • Σε76 αποφάσεις, που εξετάστηκαν και από το εσωτερικό κλιμάκιο του ΟΠΕΚΑ, καταγράφηκαν 895.554 ευρώ.
  • Σε27 αιτήσεις με ασυμφωνίες μεταξύ ημερομηνιών γέννησης και ΑΜΚΑ, διαπιστώθηκαν αχρεωστήτως καταβληθέντα ύψους 60.650 ευρώ.

Ο εσωτερικός έλεγχος αποκάλυψε προσπάθειες παράτυπης έγκρισης αιτήσεων από τα δύο στελέχη, τα οποία κρατούσαν φακέλους υπό κατοχή τους.

Η Αρχή Διαφάνειας προτείνει την ενίσχυση των ελέγχων για τη διασφάλιση της τήρησης των προϋποθέσεων χορήγησης του επιδόματος, ώστε να αποφεύγονται στο μέλλον ανάλογες παραβάσεις.

ΟΠΕΚΑ: Με εντολή μας ο έλεγχος

Από την πλευρά του, ο ΟΠΕΚΑ εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία διευκρινίζει πως μετά από δικές του ενέργειες ξεκίνησε ο έλεγχος, αναφέροντας:

Σε συνέχεια του από 17/02/2026 Δελτίου Τύπου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας διευκρινίζει ότι ο έλεγχος που οδήγησε στα ευρήματα για παράτυπες εγκρίσεις επιδομάτων κοινωνικής αλληλεγγύης την περίοδο 2020 έως 31/12/2022 ξεκίνησε ήδη από τον Νοέμβριο του 2023, κατόπιν εντολής της Διοίκησης του ΟΠΕΚΑ, στο πλαίσιο ενίσχυσης της διαφάνειας και της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος.

Συγκεκριμένα, στις 13 και 16 Νοεμβρίου 2023 υποβλήθηκαν στον Διοικητή του ΟΠΕΚΑ αναφορές από την αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με τις οποίες εντοπίστηκαν στο φυσικό αρχείο αιτήσεων για το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων εμβόλιμοι φάκελοι «εκτός σειράς» και πρωτοκόλλου, καθώς και χειρόγραφες αιτήσεις που δεν είχαν καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα.

Κατόπιν αυτών, στις 13.12.2023 η Διοίκηση του ΟΠΕΚΑ έδωσε εντολή για τη διενέργεια έκτακτου εσωτερικού ελέγχου από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΑ, ο οποίος επεκτάθηκε στο σύνολο της επίμαχης περιόδου. Από τον έλεγχο προέκυψαν ενδείξεις σοβαρών αποκλίσεων από τις προβλεπόμενες διαδικασίες, μεταξύ άλλων αιτήσεις χωρίς αριθμό πρωτοκόλλου, ελλιπή ή ανυπόγραφα δικαιολογητικά και περιπτώσεις που δεν πληρούσαν τα νόμιμα κριτήρια χορήγησης της παροχής.

Σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, εκδόθηκε το σχετικό πόρισμα, ενώ ο φάκελος έχει ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών.

Μετά τις καταγγελίες του 2023, ο ΟΠΕΚΑ προχώρησε άμεσα στη διακοπή της παράνομης δράσης των εμπλεκόμενων υπαλλήλων, διενήργησε εσωτερικό έλεγχο και ζήτησε τη συνδρομή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για την πλήρη και ενδελεχή διερεύνηση της υπόθεσης, ώστε να διαβιβαστεί ολοκληρωμένος φάκελος στη Δικαιοσύνη.

Κατόπιν του πορίσματος της ΕΑΔ, ο ΟΠΕΚΑ κινεί τις διαδικασίες για την αναζήτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, με στόχο την πλήρη αποκατάσταση κάθε ζημίας σε βάρος του Δημοσίου, ενώ παράλληλα δρομολογήθηκε ο πειθαρχικός έλεγχος των εμπλεκόμενων υπαλλήλων, με την παραπομπή των σχετικών υποθέσεων στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο.

Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και ο ΟΠΕΚΑ ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή σε φαινόμενα κακοδιαχείρισης ή παρατυπιών στη χορήγηση κοινωνικών παροχών. Η διαφάνεια, η λογοδοσία και η ορθή απόδοση των ενισχύσεων αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση της Πολιτείας απέναντι στους πολίτες.

