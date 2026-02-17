ΟΠΕΚΑ: Παράνομη χορήγηση επιδομάτων ύψους 1,8 εκατ. ευρώ - Αποκαλύψεις της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

Η ελεγχόμενη περίοδος είναι από τις 10 Ιανουαρίου 2020 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022

Newsbomb

ΟΠΕΚΑ: Παράνομη χορήγηση επιδομάτων ύψους 1,8 εκατ. ευρώ - Αποκαλύψεις της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Περιπτώσεις χορήγησης προνοιακών επιδομάτων σε πρόσωπα που δεν τα δικαιούνταν αποκάλυψε ο συστημικός έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Η ελεγχόμενη περίοδος είναι από τις 10 Ιανουαρίου 2020 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 και τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, δηλαδή τα ποσά που εισπράχθηκαν από μη δικαιούχους φτάνει το 1.860.000 ευρώ.

Η ανεξάρτητη Αρχή έλεγξε 372 φακέλους - αιτήσεων χορήγησης επιδόματος, από τους οποίους προέκυψε πλήθος παραβάσεων του θεσμικού πλαισίου:

Εντοπίστηκαν περιπτώσεις, κατά τις οποίες:

  • α. δεν τηρήθηκε η θεσμοθετημένη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, ούτε ο χειρισμός των αιτήσεων με χρονολογική σειρά.
  • β. εγκρίθηκαν αιτήσεις παρά τις ελλείψεις σε υποβληθέντα δικαιολογητικά ή τη μη πλήρωση κριτηρίων (π.χ. συμπλήρωση ορίου ηλικίας)
  • γ. το επίδομα αποδόθηκε νωρίτερα από ό,τι έπρεπε και άρα για μεγαλύτερο διάστημα από αυτό που δικαιούνταν οι εκάστοτε αιτούντες/ούσες.

Συγκεκριμένα:

Από τον δειγματοληπτικό έλεγχο 178 εγκριτικών αποφάσεων, το ύψος του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού υπολογίστηκε σε 723.480 ευρώ.

Από τον δειγματοληπτικό έλεγχο 91 εγκριτικών αποφάσεων, το ύψος του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού, υπολογίστηκε σε 216.543 ευρώ.

Από τον επανέλεγχο 76 εγκριτικών αποφάσεων, που είχε εξετάσει και το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου του ΟΠΕΚΑ, το ύψος του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού υπολογίστηκε σε 895.554 ευρώ.

Από τον έλεγχο 27 φακέλων αιτούντων/ουσών, για τους οποίους η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. είχε εντοπίσει ασυμφωνία μεταξύ των καταχωρισμένων ημερομηνιών γέννησης και των Αριθμών Μητρώου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΜΚΑ), προέκυψαν περιπτώσεις για αχρεωστήτως καταβληθέντα ύψους 60.650 ευρώ.

Κατόπιν έκτακτου εσωτερικού ελέγχου που διενήργησε ο ΟΠΕΚΑ, διαπιστώθηκε ότι επιχειρήθηκε παράτυπη έγκριση αιτήσεων από πρώην προϊστάμενο/μένη ο/η οποίος/α παρακρατούσε στην κατοχή του/της φακέλους με αιτήσεις για χορήγηση επιδόματος.

Ένας /Μια πρώην προϊστάμενος/η ακόμη και κατόπιν της απόσπασής του/της σε Υπηρεσία εκτός του ΟΠΕΚΑ, φέρεται να εισήγαγε και επιχείρησε παράτυπη έγκριση αιτήσεων στην Υπηρεσία.

Επιπροσθέτως από τον εσωτερικό έλεγχο του οργανισμού διαπιστώθηκε επίσης πως, κατά τη διάρκεια της θητείας δύο προϊσταμένων του σχετικού με τη χορήγηση του επιδόματος Τμήματος, επιτρεπόταν η προσέλευση στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ προσώπων (όχι αιτούντων), οι οποίοι/ες φαίνεται ότι προσκόμιζαν, εκτός της θεσμοθετημένης διαδικασίας, αιτήσεις για χορήγηση του επιδόματος. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών.

Η ΕΑΔ συνέστησε στη διοίκηση του ΟΠΕΚΑ την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου κατά του/της αρμόδιου/ας υπαλλήλου και να αναζητηθούν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, ενώ υπέβαλε συγκεκριμένες προτάσεις για αύξηση του ελέγχου τήρησης των προϋποθέσεων για τη χορήγηση του επιδόματος.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:33ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Ακαδημία Αθηνών αποχαιρετά την Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ - Μεσίστια η σημαία του Μεγάρου

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός τώρα στην Αμοργό

17:32ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανικός πυρηνικός ανιχνευτής εξέπεμψε σήμα κινδύνου πάνω από την Ευρώπη

17:27ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Πρώην αστέρας του ράγκμπι λιγκ δέχτηκε πολλαπλούς πυροβολισμούς έξω από το σπίτι του - Βρίσκεται σε «σοβαρή αλλά κρίσιμη κατάσταση»

17:25ΕΛΛΑΔΑ

«Ποιος οδηγεί απόψε;» – Κοινωνικό σποτ από τον δήμο Αλίμου

17:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Χέιζ-Ντέιβις: «Γι’ αυτό επέλεξα τον Παναθηναϊκό AKTOR»

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Αργοστόλι: Σε εξέλιξη ισχυρή κακοκαιρία - Πλημμύρισε η παραλιακή Αντώνη Τρίτση - Χωρίς πλοία το νησί

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Είμαι το αφεντικό και θα κάνεις ό,τι σου λέω» - Τι είπε στην κατάθεσή του ο υδραυλικός που τοποθέτησε τον σωλήνα απ' όπου ξεκίνησε η διαρροή που προκάλεσε την έκρηξη

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τα Τέμπη: Ανακοινώθηκε η σύνθεση της έδρας

17:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ: Παράνομη χορήγηση επιδομάτων ύψους 1,8 εκατ. ευρώ - Αποκαλύψεις της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Τα ΜΜΕ αποχαιρέτησαν την Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ: «Σημείο αναφοράς για τη βυζαντινολογία»

17:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΔ κατά ΣΥΡΙΖΑ για fake news στα στοιχεία του πληθωρισμού

17:05ΚΟΣΜΟΣ

Πάλμερστον ο γάτος: Πέθανε ο πρώην «Αρχικυνηγός Ποντικών» του υπουργείου Εξωτερικών της Βρετανίας

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Άγνωστοι πυρπόλησαν το αυτοκίνητο της τράπερ Ghetto Queen -Καταγγέλει ότι δεχόταν απειλές

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Η τεχνητή νοημοσύνη προβλέπει: Αυτός θα είναι ο νέος Πλανητάρχης

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Ο πληθυσμός της Γερμανίας θα έχει μειωθεί 5% μέχρι το 2050

16:42ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Νέα βίντεο ντοκουμέντα από την φονική έκρηξη - Πώς σώθηκε ο φύλακας

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Ανοικτό για τον κόσμο το τριετές μνημόσυνο της Αναστασίας-Μαρίας, της Χρύσας και της Θώμης Πλακιά

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Οδηγός εγκλωβίστηκε στο ρέμα Μαΐστρου στην Αλεξανδρούπολη - Δείτε βίντεο

16:28ΕΛΛΑΔΑ

27.773 οχήματα δεν εισήλθαν στην Αττική Οδό λόγω των εργασιών - Τα μέτρα της Τροχαίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:39LIFESTYLE

Νίκος Μέλλος: Διαγνώστηκε με καρκίνο ο νεαρός ηθοποιός - Το συγκλονιστικό μήνυμά του

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Εργαζόμενοι της Βιολάντα φώναζαν «μπράβο» και αποθέωναν τον Τζιωρτζιώτη έξω από τα δικαστήρια - Προθεσμία για την Τετάρτη έλαβε ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας μπισκότων

16:14ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στο Mega: Πέθανε ξαφνικά ο μοντέρ Κώστας Κοσμίδης σε ηλικία 52 ετών

15:03ΕΛΛΑΔΑ

Η συγκλονιστική ιστορία από την Κρήτη – Αναγνώρισε τον παππού του στις φωτογραφίες των «200» στην Καισαριανή

14:35ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Νόμος Κατσέλη: Γιατί είναι λάθος ο όρος «αναδρομικότητα» στην απόφαση του Αρείου Πάγου – Ο δικηγόρος Λυρίτσης εξηγεί

12:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κολωνάκι: Ποινική δίωξη για δύο πλημμεληματικές πράξεις στην 36χρονη τραγουδίστρια που προκάλεσε το τροχαίο

07:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Ιταλών μετεωρολόγων για τις επόμενες ώρες για την Ελλάδα - Προσοχή το μεσημέρι

09:08ΥΓΕΙΑ

Πίνετε καφέ και τσάι; Οι επιστήμονες έχουν απροσδόκητα καλά νέα για τον εγκέφαλό σας

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τα Τέμπη: Ανακοινώθηκε η σύνθεση της έδρας

15:17ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Τι περιέχουν οι φάκελοι των 200 που εκτελέστηκαν από τους ναζί

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Σχολή Ευελπίδων: Αύξηση 19% των μαθητών που ενδιαφέρονται να υπηρετήσουν ως μάχιμοι αξιωματικοί

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Άγνωστοι πυρπόλησαν το αυτοκίνητο της τράπερ Ghetto Queen -Καταγγέλει ότι δεχόταν απειλές

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Ραγίζει καρδιές το μωρό μαϊμουδάκι - Το εγκατέλειψε η μητέρα του και έχει συντροφιά ένα λούτρινο

17:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ: Παράνομη χορήγηση επιδομάτων ύψους 1,8 εκατ. ευρώ - Αποκαλύψεις της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

12:48ME TO N & ME TO Σ

Αυτοί που πήγαν στον Τζιωρτζιώτη, είναι που έβγαλαν και τον Καραμανλή…

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Ο Χαμενεϊ απειλεί τις ΗΠΑ: Ακόμη κι ο ισχυρότερος στρατός μπορεί να δεχτεί τέτοιο χτύπημα που δεν θα του επιτρέψει να ξανασηκωθεί

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Η τεχνητή νοημοσύνη προβλέπει: Αυτός θα είναι ο νέος Πλανητάρχης

11:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ - Οι περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Ανοικτό για τον κόσμο το τριετές μνημόσυνο της Αναστασίας-Μαρίας, της Χρύσας και της Θώμης Πλακιά

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Είμαι το αφεντικό και θα κάνεις ό,τι σου λέω» - Τι είπε στην κατάθεσή του ο υδραυλικός που τοποθέτησε τον σωλήνα απ' όπου ξεκίνησε η διαρροή που προκάλεσε την έκρηξη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ